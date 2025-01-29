Оккупанты продолжают штурмовать в районах Новодаровки и Новополя, их потери за сутки составляют более 60 человек, - Силы обороны Юга
Оперативная обстановка на Юге Украины остается стабильно напряженной. Состав и характер действий войск противника - неизменный, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.
Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Юге
Как отмечается, оккупанты продолжают наносить артиллерийские обстрелы и авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За прошедшие сутки было зафиксировано более 370 обстрелов. Россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Запорожья и Херсонщины с применением управляемых авиабомб (КАБов).
"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил более 500 ударных дронов и сбросил 370 осколочных боеприпасов", - рассказали в Силах обороны Юга.
Штурмы позиций Сил обороны
Оккупационные войска продолжают штурмовать островную зону на Приднепровском направлении и пытаются прорвать линию обороны на Запорожском направлении. За прошедшие сутки было зафиксировано 7 вражеских штурмов, большинство из которых - на Запорожском направлении, в районах Новодаровки и Новополя.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить инженерную и воздушную разведку.
Потери армии РФ
Так, за минувшие сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава агрессора на 61 человека.
Также вражеские потери составляют:
- 6 артиллерийских систем и минометов;
- 10 единиц автотехники;
- 4 единицы ударных БпЛА типа "Shahed-136";
- 2 единицы разведывательных БпЛА неустановленного типа;
- 1 лодка;
- 2 мотоцикла и квадроцикл;
- генераторы;
- 2 камеры видеонаблюдения;
- 4 терминала "Старлинк";
- 2 станции РЭБ и генератор.
Кроме того, поражено:
- 23 блиндажа и укрытий противника;
- 2 огневые позиции и наблюдательный пункт;
- место хранения боеприпасов;
- 11 антенн связи.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 834 670 российских захватчиков.
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