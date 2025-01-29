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Оккупанты продолжают штурмовать в районах Новодаровки и Новополя, их потери за сутки составляют более 60 человек, - Силы обороны Юга

Знищення російської техніки

Оперативная обстановка на Юге Украины остается стабильно напряженной. Состав и характер действий войск противника - неизменный, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Юге

Как отмечается, оккупанты продолжают наносить артиллерийские обстрелы и авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За прошедшие сутки было зафиксировано более 370 обстрелов. Россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Запорожья и Херсонщины с применением управляемых авиабомб (КАБов).

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил более 500 ударных дронов и сбросил 370 осколочных боеприпасов", - рассказали в Силах обороны Юга.

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Штурмы позиций Сил обороны

Оккупационные войска продолжают штурмовать островную зону на Приднепровском направлении и пытаются прорвать линию обороны на Запорожском направлении. За прошедшие сутки было зафиксировано 7 вражеских штурмов, большинство из которых - на Запорожском направлении, в районах Новодаровки и Новополя.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить инженерную и воздушную разведку.

Потери армии РФ

Так, за минувшие сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава агрессора на 61 человека.

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Также вражеские потери составляют:

  • 6 артиллерийских систем и минометов;
  • 10 единиц автотехники;
  • 4 единицы ударных БпЛА типа "Shahed-136";
  • 2 единицы разведывательных БпЛА неустановленного типа;
  • 1 лодка;
  • 2 мотоцикла и квадроцикл;
  • генераторы;
  • 2 камеры видеонаблюдения;
  • 4 терминала "Старлинк";
  • 2 станции РЭБ и генератор.

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Кроме того, поражено:

  • 23 блиндажа и укрытий противника;
  • 2 огневые позиции и наблюдательный пункт;
  • место хранения боеприпасов;
  • 11 антенн связи.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 834 670 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19613) уничтожение (7183) Запорожская область (3179) боевые действия (4278) Силы обороны юга (344) Пологовский район (66) Новодаровка (13) война в Украине (4582)


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