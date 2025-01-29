Литва аннулировала виды на жительство более 700 белорусам и россиянам за 2024 год

Литовский Департамент миграции за 2024 год признал угрозой национальной безопасности 598 граждан Беларуси и 125 граждан России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, среди белорусских граждан, попавших под санкции, 179 человек не получили временный вид на жительство, еще 232 не смогли его продлить. Кроме того, 175 белорусов потеряли уже выданные документы. Трем белорусским гражданам отказали в постоянном виде на жительство, а еще девять лишили этого статуса.

Похожая ситуация и среди граждан России: 35 человек не получили временный вид на жительство, 36 - не смогли их продлить, а 24 были лишены ранее выданного документа. Впервые в постоянном виде на жительство в Литве отказали 16 россиянам. Всем этим гражданам запрещен въезд в Литву.

Напомним, в 2023 году парламент Литвы принял запрет гражданам России покупать недвижимость в стране, мотивируя это риском для национальной безопасности.

Затем сообщалось, что литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в 2025 году отключит линии электропередач с Россией и Беларусью.

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