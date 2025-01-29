РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4745 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
923 14

ЕС введет санкции против экснардепа-изменника Деркача, - СМИ

ЄС може запровадити санкції проти Деркача

В 16-й пакет санкций Евросоюза против России войдут несколько десятков физических и юридических лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует проект документа, который есть в распоряжении Радио Свобода.

В перечне - Андрей Деркач, сын бывшего главы СБУ времен президентства Кучмы Леонида Деркача, депутат Верховной Рады многих созывов (с 1998 по 2023 годы).

ЄС може запровадити санкції проти Деркача

В январе 2023 года Деркача лишили гражданства Украины. Сейчас он является сенатором от российской Астраханской области, членом комитета безопасности и обороны Совета федерации РФ. В Украине он находится в розыске и является фигурантом специального судебного производства.

В сентябре 2020 года против Деркача также были введены санкции США из-за попыток повлиять на выборы президента Соединенных Штатов.

Также читайте: ОП рассматривает на должность главы Сумской ОГА кандидатуру Григорова, который "верно служил" экс-нардепу-предателю Деркачу, - комбат ВСУ Салатенко

Также в списке гроссмейстер, уроженец Симферополя Сергей Карякин. В 2009 году он сменил свое спортивное гражданство на российское, с 2014 года публично призывал к агрессивной войне, оправдывал и признавал законной вооруженную агрессию РФ против Украины.

ЄС може запровадити санкції проти Карякіна

По данным издания, в новом санкционном пакете будет расширено число лиц и организаций, в частности за счет Китая и КНДР, которые подпадут под санкции в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Дополнительные меры будут введены против представителей российских средств информации, которые участвуют в дезинформационной кампании, координируемой российскими властями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз снова не смог договориться о санкциях против российского сжиженного газа, - Politico

Автор: 

Деркач Андрей (135) санкции (11438) Евросоюз (17264)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Один із зеленої щобли.
показать весь комментарий
29.01.2025 14:24
+6
Це той,від якого пішло "жму руку! Обнимаю!".
Він на расєє,а його послід в Україні залишився.
показать весь комментарий
29.01.2025 14:22
+6
Вониж з однієї партії слуг урода зє!
показать весь комментарий
29.01.2025 14:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А "ОПа дЄрмака" проти....
показать весь комментарий
29.01.2025 14:21 Ответить
Вониж з однієї партії слуг урода зє!
показать весь комментарий
29.01.2025 14:24 Ответить
Справжній господар гетьманцева!
показать весь комментарий
29.01.2025 14:59 Ответить
Це той,від якого пішло "жму руку! Обнимаю!".
Він на расєє,а його послід в Україні залишився.
показать весь комментарий
29.01.2025 14:22 Ответить
Санкції на наближену до ОПи особу?...
показать весь комментарий
29.01.2025 14:23 Ответить
Один із зеленої щобли.
показать весь комментарий
29.01.2025 14:24 Ответить
... все видалено - спам?
показать весь комментарий
29.01.2025 14:34 Ответить
а нафіга тоді посилання давати? - скинь інфу актуальну!
показать весь комментарий
29.01.2025 16:27 Ответить
Блін, я думав що Ви розумніші.....
1. Навчися читати.
2. Ознайомся з пошуком в Google і YouTube
3. Для особливо безмозглих лінивих, які ще не чули про міжнародний скандал
показать весь комментарий
30.01.2025 09:26 Ответить
а де свідки секти "жмурукуабнімаю"? передивіться відосіки з турції хто і з ким обіймався
показать весь комментарий
29.01.2025 14:34 Ответить
Автор фейку "жму руку, обнімаю"
показать весь комментарий
29.01.2025 14:37 Ответить
ЄС запровадить, а Україна? Я б особисто вітав акції "українського МОСАД", щодо всіх українських посадовців-зрадників, які "чомусь" опинилися в московії після початку війни.
показать весь комментарий
29.01.2025 17:20 Ответить
 
 