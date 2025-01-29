ЕС введет санкции против экснардепа-изменника Деркача, - СМИ
В 16-й пакет санкций Евросоюза против России войдут несколько десятков физических и юридических лиц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует проект документа, который есть в распоряжении Радио Свобода.
В перечне - Андрей Деркач, сын бывшего главы СБУ времен президентства Кучмы Леонида Деркача, депутат Верховной Рады многих созывов (с 1998 по 2023 годы).
В январе 2023 года Деркача лишили гражданства Украины. Сейчас он является сенатором от российской Астраханской области, членом комитета безопасности и обороны Совета федерации РФ. В Украине он находится в розыске и является фигурантом специального судебного производства.
В сентябре 2020 года против Деркача также были введены санкции США из-за попыток повлиять на выборы президента Соединенных Штатов.
Также в списке гроссмейстер, уроженец Симферополя Сергей Карякин. В 2009 году он сменил свое спортивное гражданство на российское, с 2014 года публично призывал к агрессивной войне, оправдывал и признавал законной вооруженную агрессию РФ против Украины.
По данным издания, в новом санкционном пакете будет расширено число лиц и организаций, в частности за счет Китая и КНДР, которые подпадут под санкции в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Дополнительные меры будут введены против представителей российских средств информации, которые участвуют в дезинформационной кампании, координируемой российскими властями.
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Він на расєє,а його послід в Україні залишився.
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