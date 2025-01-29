Украина и Хорватия создадут совместную рабочую группу для отслеживания российского теневого флота, - Шмыгаль
Премьер-министры Украины и Хорватии, Денис Шмыгаль и Андрей Пленкович, обсудили важность создания совместной рабочей группы для мониторинга и противодействия деятельности российского теневого флота, активно обходящего международные санкции.
Об этом сообщалось во время совместных заявлений для прессы в Загребе (Хорватия), информирует Цензор.НЕТ.
"Еще одной темой нашего разговора с Премьер-министром Пленковичем стал вопрос, как мы можем ослабить агрессора - Россию. Санкции остаются инструментом номер один. Важно продолжить противодействие российскому теневому флоту. Он является не только инструментом обхода санкций, которые использует путинский режим, но и средством нанесения вреда государствам-членам НАТО. Мы с господином Премьер-министром договорились о возможности создания совместной украинско-хорватской рабочей группы, которая отслеживает противоправную деятельность российского теневого флота", - сказал Шмыгаль.
Премьер Украины подчеркнул важность продолжения санкционной политики и поддержки Международного реестра убытков, которым уже занимается Хорватия. Кроме этого, Украина стремится, чтобы все замороженные российские активы были конфискованы и использованы для восстановления страны после войны.
Напомним, сегодня, 29 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Загреб, где запланированы встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и спикером парламента Горданом Яндроковичем.
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відстеженняпотоплення російського тіньового флоту".