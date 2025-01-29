Украина нуждается в увеличении санкций и военной помощи, поскольку РФ увеличила военный бюджет на 25%, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил необходимость дополнительной поддержки со стороны международных партнеров после того, как Россия увеличила свой военный бюджет на 25%.

Об этом он заявил во время совместных заявлений для прессы вместе с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе (Хорватия), информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль подчеркнул, что это увеличение является свидетельством намерений России продолжать агрессию, и что Украина нуждается в большем оружии и помощи для защиты своей территории и Европы от российской угрозы.

"Сегодня с господином Премьер-министром Пленковичем мы провели продуктивную встречу, где прежде всего говорили о том, как нам ускорить мир и наказать агрессора. Мир через силу - это именно тот подход, вокруг которого мы должны объединиться. Россия понимает только язык силы и не собирается отступать, если мы не дадим достойный отпор. Увеличение военного бюджета Российской Федерации в этом году на 25% является ярким доказательством этого утверждения. Поэтому Украина нуждается в большем количестве оружия, больше помощи, чтобы защитить себя и защитить Европу", - сказал Шмыгаль.

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Шмыгаль также подчеркнул важность усиления санкций против России, чтобы ослабить агрессора и остановить его военные амбиции.

Премьер-министр выразил благодарность Хорватии за техническую и военную поддержку, а также за анонсированный 12-й пакет помощи по безопасности, решение о предоставлении которого должно быть принято в ближайшее время.

Напомним, что сегодня, 29 января, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время встречи объявил о подготовке нового пакета военно-технической помощи Украине.

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