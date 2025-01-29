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Украина нуждается в увеличении санкций и военной помощи, поскольку РФ увеличила военный бюджет на 25%, - Шмыгаль

Шмигаль обговорив із сеймом Литви співпрацю в обороні та санкції проти РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил необходимость дополнительной поддержки со стороны международных партнеров после того, как Россия увеличила свой военный бюджет на 25%.

Об этом он заявил во время совместных заявлений для прессы вместе с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе (Хорватия), информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль подчеркнул, что это увеличение является свидетельством намерений России продолжать агрессию, и что Украина нуждается в большем оружии и помощи для защиты своей территории и Европы от российской угрозы.

"Сегодня с господином Премьер-министром Пленковичем мы провели продуктивную встречу, где прежде всего говорили о том, как нам ускорить мир и наказать агрессора. Мир через силу - это именно тот подход, вокруг которого мы должны объединиться. Россия понимает только язык силы и не собирается отступать, если мы не дадим достойный отпор. Увеличение военного бюджета Российской Федерации в этом году на 25% является ярким доказательством этого утверждения. Поэтому Украина нуждается в большем количестве оружия, больше помощи, чтобы защитить себя и защитить Европу", - сказал Шмыгаль.

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Шмыгаль также подчеркнул важность усиления санкций против России, чтобы ослабить агрессора и остановить его военные амбиции.

Премьер-министр выразил благодарность Хорватии за техническую и военную поддержку, а также за анонсированный 12-й пакет помощи по безопасности, решение о предоставлении которого должно быть принято в ближайшее время.

Напомним, что сегодня, 29 января, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время встречи объявил о подготовке нового пакета военно-технической помощи Украине.

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Автор: 

помощь (7863) санкции (11438) Хорватия (268) Шмыгаль Денис (2723)


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Топ комментарии
+3
Якось цинічно звучить така заява глави Уряду на фоні корупційних скандалів в МО та надходжень на Фронт бракованих мін та "дорогущих" дронів від держави...
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29.01.2025 15:03
+2
А тому уряд продовжує допомагати росії продавати її нафту...
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29.01.2025 15:04
+1
Ніхто вам більше грошей не дасть, треба було попередню допомогу використати з розумом, на томість наробили бракованих мін,побудували непридатні укріплення, убили мотивацію в людей воювати і примножили корупцію в рази🤬
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29.01.2025 15:22
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Правила форума Совет форумчан
А чому він на одну добу раніше приїхав - міг і завтра прибути, коли все підписано і прийнято....?
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29.01.2025 14:43 Ответить
Україна потребує збільшення санкцій та військової допомоги, ......
А раздача 1000 м'яні зеленського нащадкам Шарікова та Швондеря вже, як ти сказав 11 000 000 віслюків, це як кваліфікувати, разбазарювання допомогі партнерів чи грабунок бюджету воюючой країни?
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29.01.2025 14:45 Ответить
Якось цинічно звучить така заява глави Уряду на фоні корупційних скандалів в МО та надходжень на Фронт бракованих мін та "дорогущих" дронів від держави...
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29.01.2025 15:03 Ответить
А тому уряд продовжує допомагати росії продавати її нафту...
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29.01.2025 15:04 Ответить
То не уряд. То тіньовий нафтогін.
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29.01.2025 16:00 Ответить
Ну логічно. РФ же готується до війни а ми до миру. Тому РФ потрібна зброя а нам папір і карандаші
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29.01.2025 15:20 Ответить
Ніхто вам більше грошей не дасть, треба було попередню допомогу використати з розумом, на томість наробили бракованих мін,побудували непридатні укріплення, убили мотивацію в людей воювати і примножили корупцію в рази🤬
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29.01.2025 15:22 Ответить
А накуя ви роздали 11 млрд. грн (2,5 млрд. доларів) і в два рази підняли зарплатню держслужбовцям окрім військовослужбовців?
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29.01.2025 15:31 Ответить
ХТО ВОНО ? гаварящая голова Ахметова віддана Єрмаку в користування !!!Камишина вже заховав в ОПУ, Умерова ховав в Міністерському кріслі від справи НАЗК - тепер куди ві його подіне ? - В США ручной кладдю до сімʼї з Бєнєй депортує?
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29.01.2025 15:41 Ответить
Откуда звук...?
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29.01.2025 16:12 Ответить
Щось у курятнику півні розкукарікалися. Свіжак підвезли?
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29.01.2025 16:54 Ответить
А от красти нехотять перестати ніяк.
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29.01.2025 17:12 Ответить
 
 