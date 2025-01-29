Премьер Хорватии Пленкович объявил о подготовке нового пакета военно-технической помощи Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня, 29 января, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время встречи объявил о подготовке нового пакета военно-технической помощи Украине.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Россия понимает только язык силы и не собирается отступать, если мы не дадим достойный отпор. "Мир через силу" - подход, вокруг которого мы должны объединиться. Украина нуждается в большем количестве оружия и больше помощи, чтобы защитить себя. И больше санкций против России, чтобы ослабить агрессора", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль поблагодарил Хорватию за военную и техническую помощь.



"Во время нашей встречи господин Пленкович объявил о подготовке нового пакета военно-технической помощи, который должны утвердить завтра", - добавил он.

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Кроме того, отмечается, что санкции остаются инструментом номер один для ослабления агрессора. Стороны договорились изучить возможности создания совместной украинско-хорватской рабочей группы, которая будет отслеживать противоправную деятельность российского "теневого флота".

"Будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за свою агрессию. Хорватия уже поддерживает работу Международного реестра убытков и наши стремления, чтобы все замороженные российские активы были полностью конфискованы и направлены на поддержку нашей устойчивости, обороноспособности и восстановления. Уверен, в дальнейшем это сотрудничество будет усилено", - подытожил украинский премьер.

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