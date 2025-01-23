Мирное соглашение не должно оставлять оккупированные территории под контролем РФ и замораживать войну, - премьер Хорватии Пленкович

Мирное соглашение между Украиной и Россией должно исключать сценарий замороженного конфликта, который оставит оккупированные территории под контролем РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время "Украинского завтрака" в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все должны, при всем уважении к новому импульсу новой администрации президента Трампа, желать начать переговоры и взаимодействовать. Мы не должны попадать в ловушку политической наивности... Поэтому я полностью согласен, укрепляйте Украину настолько, насколько мы можем, придерживайтесь наших принципов и не позволяйте, когда бы и какое бы мирное соглашение не было заключено, чтобы это соглашение заморозило нынешние оккупированные территории в какой-то замороженный конфликт и дало им шанс на еще одну возможность", - сказал Пленкович.

Говоря о будущем мирных переговоров, премьер подчеркнул, что Европа должна быть частью процесса, однако именно Украина должна оставаться главным участником.

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"Я думаю, что Европа должна быть за столом переговоров. Украина должна быть главным игроком за столом переговоров. И если мы найдем какое-то прекращение огня, это должно повлечь за собой постепенную мирную интеграцию Европы. Это было бы, исходя из опыта моей страны 30 лет назад, единственным решением. Никто не хочет больше жертв, больше смертей, больше беженцев, больше разрушений. И я думаю, что украинцы это знают, все остальные это знают, но план должен быть действительно полным, а не только первым шагом", - подчеркнул Пленкович.

В то же время он предупредил об опасности прихода к власти в Европе политических сил, которые под видом "мира" могут поддержать фактическое закрепление российской оккупации.

"Все выступают за мир, но есть разница и нюанс: выступаем ли мы за мир, который потом наложит санкции на агрессора и оставит ныне незаконно оккупированные и незаконно аннексированные территории навсегда под контролем России? Будем ли мы придерживаться основных принципов международного порядка, как мы его знали последние 80 лет, а именно уважения к суверенитету, территориальной целостности и уважения к существованию своих соседей?", - отметил премьер Хорватии.

Напомним, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал усилить санкции против России, обратив особое внимание на экспорт сжиженного природного газа и удобрений.

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