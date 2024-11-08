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Подавляющее большинство стран ЕС против уступок Украины России, – премьер Хорватии Пленкович

Прем’єр Хорватії Пленкович

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что мирное решение полномасштабной войны в Украине должно содержать территориальную целостность. И большинство стран ЕС против уступок территорий.

Об сказал он на саммите в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы выступаем за мир, но не любой. Справедливый мир предполагает сохранение территориальной целостности Украины и основных ценностей, за которые мы выступаем", - сказал политик.

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Его спросили, все ли лидеры стран Европы придерживаются подобного мнения. По словам Пленковича, "подавляющее большинство" стран считает, что есть некоторые основы, на которых держится современный мир и он не считает, что в этом есть какие-то сомнения.

"В этом абсолютно ничего не меняется, и никто не анонсирует какого-либо изменения позиции. Никто не говорит, чтобы Украина отдала свою территорию", - подчеркнул министр.

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Он также отметил, что "все полны решимости" и в дальнейшем поддерживать Украину в политическом, экономическом, финансовом, гуманитарном и военном отношениях.

Автор: 

Пленкович Андрей (35) переговоры с Россией (1206)


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То допоможіть, пришліть війська, дайте зброю?
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08.11.2024 17:43 Ответить
ні, на це вони не готові- тільки промови, ассамблеї, зустрічі, солідарність, рішуча струрбованість, єдність, заклики, консенсус, обережність, червоні лінії...
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08.11.2024 18:00 Ответить
Вы кому это говорите? Хорватии? Это страна которая не пожалела для Украины название своего сценария.
Нихера Хорватия не помогает. Старые танки дали только в обмен на современные германские.
Теми танками ещё Тито парад принимал.
По делам узнаете их.
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08.11.2024 18:21 Ответить
"Стамбульські" це вам не "Міінські". Це там було підписано без ніяких вимог. А "Стамбульські" виключно тільки з вимог Кацапії. І ні однієї умови від Зельоно-ригівського шобла.
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08.11.2024 17:52 Ответить
Які ж блаародні заяви, пля!
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08.11.2024 17:56 Ответить
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08.11.2024 18:02 Ответить
Може вони за відправку своїх кваліфікованих військових для стримування рашистів? Думаю, що ні
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08.11.2024 18:43 Ответить
А ермак с клоуном за !!
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08.11.2024 22:25 Ответить
 
 