Подавляющее большинство стран ЕС против уступок Украины России, – премьер Хорватии Пленкович

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что мирное решение полномасштабной войны в Украине должно содержать территориальную целостность. И большинство стран ЕС против уступок территорий.

Об сказал он на саммите в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы выступаем за мир, но не любой. Справедливый мир предполагает сохранение территориальной целостности Украины и основных ценностей, за которые мы выступаем", - сказал политик.

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Его спросили, все ли лидеры стран Европы придерживаются подобного мнения. По словам Пленковича, "подавляющее большинство" стран считает, что есть некоторые основы, на которых держится современный мир и он не считает, что в этом есть какие-то сомнения.

"В этом абсолютно ничего не меняется, и никто не анонсирует какого-либо изменения позиции. Никто не говорит, чтобы Украина отдала свою территорию", - подчеркнул министр.

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Он также отметил, что "все полны решимости" и в дальнейшем поддерживать Украину в политическом, экономическом, финансовом, гуманитарном и военном отношениях.