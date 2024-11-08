Переважна більшість країн ЄС проти поступок України Росії, - прем’єр Хорватії Пленкович

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що мирне рішення повномасштабної війни в Україні має містити територіальну цілісність. І більшість країн ЄС проти поступок територій.

Про сказав він на саміті в Будапешті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми виступаємо за мир, але не будь-який. Справедливий мир передбачає збереження територіальної цілісності України та основних цінностей, за які ми виступаємо", – сказав політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хорватія підтримує вступу України до ЄС і НАТО, - прем’єр Пленкович

Його запитали, чи всі лідери країн Європи дотримуються подібної думки. За словами Пленковича, "переважна більшість" країн вважає, що є деякі засади, на яких тримається сучасний світ і він не вважає, що в цьому є якісь сумніви.

"У цьому абсолютно нічого не змінюється, і ніхто не анонсує будь-якої зміни позиції. Ніхто не каже, щоб Україна віддала свою територію", – наголосив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС в ОБСЄ: Жодна ініціатива щодо України не може бути здійснена без самої України

Він також зазначив, що "всі сповнені рішучості" і надалі підтримувати Україну в політичному, економічному, фінансовому, гуманітарному та військовому відносинах.