Переважна більшість країн ЄС проти поступок України Росії, - прем’єр Хорватії Пленкович
Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що мирне рішення повномасштабної війни в Україні має містити територіальну цілісність. І більшість країн ЄС проти поступок територій.
Про сказав він на саміті в Будапешті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми виступаємо за мир, але не будь-який. Справедливий мир передбачає збереження територіальної цілісності України та основних цінностей, за які ми виступаємо", – сказав політик.
Його запитали, чи всі лідери країн Європи дотримуються подібної думки. За словами Пленковича, "переважна більшість" країн вважає, що є деякі засади, на яких тримається сучасний світ і він не вважає, що в цьому є якісь сумніви.
"У цьому абсолютно нічого не змінюється, і ніхто не анонсує будь-якої зміни позиції. Ніхто не каже, щоб Україна віддала свою територію", – наголосив міністр.
Він також зазначив, що "всі сповнені рішучості" і надалі підтримувати Україну в політичному, економічному, фінансовому, гуманітарному та військовому відносинах.
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Нихера Хорватия не помогает. Старые танки дали только в обмен на современные германские.
Теми танками ещё Тито парад принимал.
По делам узнаете их.