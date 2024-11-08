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Переважна більшість країн ЄС проти поступок України Росії, - прем’єр Хорватії Пленкович

Прем’єр Хорватії Пленкович

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що мирне рішення повномасштабної війни в Україні має містити територіальну цілісність. І більшість країн ЄС проти поступок територій.

Про сказав він на саміті в Будапешті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми виступаємо за мир, але не будь-який. Справедливий мир передбачає збереження територіальної цілісності України та основних цінностей, за які ми виступаємо", – сказав політик.

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Його запитали, чи всі лідери країн Європи дотримуються подібної думки. За словами Пленковича, "переважна більшість" країн вважає, що є деякі засади, на яких тримається сучасний світ і він не вважає, що в цьому є якісь сумніви.

"У цьому абсолютно нічого не змінюється, і ніхто не анонсує будь-якої зміни позиції. Ніхто не каже, щоб Україна віддала свою територію", – наголосив міністр.

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Він також зазначив, що "всі сповнені рішучості" і надалі підтримувати Україну в політичному, економічному, фінансовому, гуманітарному та військовому відносинах.

Автор: 

Пленкович Андрій (39) переговори з Росією (1322)


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То допоможіть, пришліть війська, дайте зброю?
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08.11.2024 17:43 Відповісти
ні, на це вони не готові- тільки промови, ассамблеї, зустрічі, солідарність, рішуча струрбованість, єдність, заклики, консенсус, обережність, червоні лінії...
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08.11.2024 18:00 Відповісти
Вы кому это говорите? Хорватии? Это страна которая не пожалела для Украины название своего сценария.
Нихера Хорватия не помогает. Старые танки дали только в обмен на современные германские.
Теми танками ещё Тито парад принимал.
По делам узнаете их.
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08.11.2024 18:21 Відповісти
"Стамбульські" це вам не "Міінські". Це там було підписано без ніяких вимог. А "Стамбульські" виключно тільки з вимог Кацапії. І ні однієї умови від Зельоно-ригівського шобла.
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08.11.2024 17:52 Відповісти
Які ж блаародні заяви, пля!
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08.11.2024 17:56 Відповісти
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08.11.2024 18:02 Відповісти
Може вони за відправку своїх кваліфікованих військових для стримування рашистів? Думаю, що ні
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08.11.2024 18:43 Відповісти
А ермак с клоуном за !!
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08.11.2024 22:25 Відповісти
 
 