ЄС в ОБСЄ: Жодна ініціатива щодо України не може бути здійснена без самої України

Європейський Союз підтверджує свою незмінну рішучість надавати всебічну допомогу Україні. При цьому, жодна ініціатива щодо завершення війни РФ проти України не може бути здійснена без України.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"ЄС залишається стійким у своїй підтримці України і підтверджує свою незмінну рішучість надавати всебічну допомогу Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно, і з такою інтенсивністю, як цього вимагають нагальні потреби України", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США підтримають Зеленського, якщо він вирішить розпочати мирні перемовини з РФ, але ніхто не має його примушувати, - Держдепартамент

Було наголошено, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "нападом на вільну і демократичну Європу".

"ЄС підтримуватиме Україну в її боротьбі за збереження незалежності та суверенітету і відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Здійснюючи оборонні операції, спрямовані на зменшення здатності Росії вести агресивну війну, Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону у повній відповідності з міжнародним правом та згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - заявили у Євросоюзі.

Поруч з цим, у ЄС підтвердили свою "тверду підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН, та згідно з ключовими принципами і цілями Мирної формули України, з повною повагою до суверенітету і територіальної цілісності України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Деякі лідери вдаються до небезпечної риторики про припинення вогню без гарантій безпеки

"Ми також підкреслюємо, що жодна ініціатива щодо України не може бути здійснена без України. ЄС залишатиметься тісно залученим до цього питання та подальших спільних міжнародних зусиль", - йдеться у заяві.