ЕС в ОБСЕ: Никакая инициатива относительно Украины не может быть осуществлена ​​без самой Украины

Европейский Союз подтверждает свою неизменную решимость оказывать всестороннюю помощь Украине. При этом, ни одна инициатива по завершению войны РФ против Украины не может быть осуществлена без Украины.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС остается стойким в своей поддержке Украины и подтверждает свою неизменную решимость оказывать всестороннюю помощь Украине и ее народу столько, сколько потребуется, и с такой интенсивностью, как этого требуют насущные потребности Украины", - говорится в заявлении.

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Было отмечено, что полномасштабное вторжение России в Украину является "нападением на свободную и демократическую Европу".

"ЕС будет поддерживать Украину в ее борьбе за сохранение независимости и суверенитета и восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Осуществляя оборонительные операции, направленные на уменьшение способности России вести агрессивную войну, Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону в полном соответствии с международным правом и согласно статье 51 Устава ООН", - заявили в Евросоюзе.

Вместе с этим, в ЕС подтвердили свою "твердую поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, и в соответствии с ключевыми принципами и целями Мирной формулы Украины, с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины".

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"Мы также подчеркиваем, что ни одна инициатива относительно Украины не может быть осуществлена без Украины. ЕС будет оставаться тесно вовлеченным в этот вопрос и дальнейших совместных международных усилий", - говорится в заявлении.