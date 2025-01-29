РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4641 посетитель онлайн
Новости
5 620 16

Беспилотники атаковали 23-й арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области, - росСМИ

В ночь на среду, 29 января, беспилотники атаковали Тверскую область РФ. В результате этого был поражен склад боеприпасов 23-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьское.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Astra.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, ночью 29 января регион атаковали, по меньшей, мере 29 беспилотников.

В то же время, более 20 беспилотников атаковали склад боеприпасов 23-го арсенала ГРАУ и прилегающую к нему воинскую часть в поселке Октябрьское Торопецкого муниципального округа.

У Тверській області РФ 29 січня атаковано арсенал Міноборони РФ

На складе боеприпасы в момент атаки отсутствовали, а сам склад получил повреждения. Кроме этого, были повреждены 3 здания воинской части.

Читайте также: Поражен Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в г. Кстово, - Генштаб

Также БПЛА попали в нефтеперекачивающую станцию "НПС Андреаполь" ООО "Транснефть-Балтика" в селе Ерохино.

В результате удара были повреждены крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, а также произошел разлив нефтепродуктов и возник пожар. Пострадавших нет.

"НПС Андреаполь" - один из крупнейших производственных объектов в Тверской области, созданный в 1982 году. Станция была необходима для завершения строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения перекачки нефти по нефтепроводу Сургут-Полоцк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сибур-Кстово" заявляет о падении обломков дрона на территории предприятия в Нижегородской области: вспыхнул пожар. ВИДЕО

Напомним, в ночь на субботу, 21 сентября, беспилотниками был атакован 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в поселке Октябрьское Тверской области РФ.

Автор: 

боеприпасы (2359) россия (96095) Минобороны рф (937) Удары по РФ (319) война в Украине (4582)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
⚡️«Сигнал лиха» подав пасажирський Boeing 737 рейсу Дубай-Москва над Каспійським морем

Сподіваємося, що на борту багато русні і сигнал буде виправданий😁
показать весь комментарий
29.01.2025 17:11
+6
Дивно... склади ПУСТІ? Щось не віриться. Невже розвідка "протупила"?...
показать весь комментарий
29.01.2025 17:14
+3
А чого-б і ні? Не всі в Росії - ПДРСи. У 2022-му сапери розряджали авіабомбу нерозірвану, кацапську. Викрутили підривач. А там - записка "Чем смог - помог".
Та й могли ж з ТОТ люди зайти... Під виглядом "евакуйованих"...
показать весь комментарий
29.01.2025 17:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...московію пролітали і кремль - невже не міг один обломок дрона впасти на ... (шукаю слова як назвати те гтмно)
показать весь комментарий
29.01.2025 17:09 Ответить
⚡️«Сигнал лиха» подав пасажирський Boeing 737 рейсу Дубай-Москва над Каспійським морем

Сподіваємося, що на борту багато русні і сигнал буде виправданий😁
показать весь комментарий
29.01.2025 17:11 Ответить
може збили??!!
показать весь комментарий
29.01.2025 17:14 Ответить
Дивно... склади ПУСТІ? Щось не віриться. Невже розвідка "протупила"?...
показать весь комментарий
29.01.2025 17:14 Ответить
Дивно, що на території росії взагалі діє хоч якась наша розвідка.
показать весь комментарий
29.01.2025 17:16 Ответить
А чого-б і ні? Не всі в Росії - ПДРСи. У 2022-му сапери розряджали авіабомбу нерозірвану, кацапську. Викрутили підривач. А там - записка "Чем смог - помог".
Та й могли ж з ТОТ люди зайти... Під виглядом "евакуйованих"...
показать весь комментарий
29.01.2025 17:26 Ответить
Це де Таке було?
показать весь комментарий
29.01.2025 18:14 Ответить
Я не знаю точно... Казали якось "контрики"...
показать весь комментарий
29.01.2025 18:24 Ответить
Якщо там після влучання нічого не вибухало то таки "протупила"...
показать весь комментарий
29.01.2025 17:20 Ответить
Ну з іншого боку це позитив, що б/п в кацапів на складах нема. Корейських ще на пару місяців вистачить. А далі - ********, Ангола і т.п.
показать весь комментарий
29.01.2025 17:45 Ответить
Ще "ХЗ, що там твориться... Почекаємо добу-дві. Кацапи самі повідомлять...
показать весь комментарий
29.01.2025 17:51 Ответить
не думаю що "протупила", бо такі операції просто так не робляться. Звісно за чотири місця кацапи цей склад не "набили до верху", але щось таки завезли. Прибуття залізничних потягів, які шоркаються по теріторії арсеналу, приховати неможливо.
показать весь комментарий
29.01.2025 20:42 Ответить
Хм, н\п станція в Унечі ближча і набагато важливіша.
показать весь комментарий
29.01.2025 19:18 Ответить
ні, вже не важливіша, бо піля грудневої атаки на НПС "Десна" і НПС "Новозибков" ця гілка практично не працює, і постачання зараз іде на Полоцк через НПС "Андреаполь".
показать весь комментарий
29.01.2025 21:01 Ответить
+
показать весь комментарий
29.01.2025 22:00 Ответить
Оператори 14-го окремого полку БпАК СБС ЗСУ готують до запуску далекобійні БПЛА українського виробництва Ан-196 "Лютий" під час чергової операції з глибинного ураження об'єктів на території пітьми - фото:

https://pbs.twimg.com/media/GiO5cNjXsAAlVDF?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GiO5cNjXsAAlVDF?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GiO5cNjXsAAlVDF?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GiO5cNjXsAAlVDF?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GiO5cNjXsAAlVDF?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/GiO4miXXoAAyB4G?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4miXXoAAyB4G?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4miXXoAAyB4G?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4miXXoAAyB4G?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4miXXoAAyB4G?format=jpg&name=360x360
https://pbs.twimg.com/media/GiO4txwXEAAtRSn?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4txwXEAAtRSn?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4txwXEAAtRSn?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4txwXEAAtRSn?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4txwXEAAtRSn?format=jpg&name=360x360

https://pbs.twimg.com/media/GiO4pheX0AAfZzj?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4pheX0AAfZzj?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4pheX0AAfZzj?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4pheX0AAfZzj?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4pheX0AAfZzj?format=jpg&name=360x360
показать весь комментарий
29.01.2025 22:22 Ответить
 
 