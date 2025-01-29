Беспилотники атаковали 23-й арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области, - росСМИ

В ночь на среду, 29 января, беспилотники атаковали Тверскую область РФ. В результате этого был поражен склад боеприпасов 23-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьское.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Astra.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, ночью 29 января регион атаковали, по меньшей, мере 29 беспилотников.

В то же время, более 20 беспилотников атаковали склад боеприпасов 23-го арсенала ГРАУ и прилегающую к нему воинскую часть в поселке Октябрьское Торопецкого муниципального округа.

На складе боеприпасы в момент атаки отсутствовали, а сам склад получил повреждения. Кроме этого, были повреждены 3 здания воинской части.

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Также БПЛА попали в нефтеперекачивающую станцию "НПС Андреаполь" ООО "Транснефть-Балтика" в селе Ерохино.

В результате удара были повреждены крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, а также произошел разлив нефтепродуктов и возник пожар. Пострадавших нет.

"НПС Андреаполь" - один из крупнейших производственных объектов в Тверской области, созданный в 1982 году. Станция была необходима для завершения строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения перекачки нефти по нефтепроводу Сургут-Полоцк.

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Напомним, в ночь на субботу, 21 сентября, беспилотниками был атакован 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в поселке Октябрьское Тверской области РФ.