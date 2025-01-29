Война завершится тогда, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир, а РФ понесет ответственность, - Зеленский

Война завершится тогда, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир, а Россия понесет ответственность за совершенные преступления.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда закончится война? В тот момент, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир. Много всего. Кто-то по-разному к этому относится. Прежде всего - справедливый мир, так, чтобы не забыть всех тех, кого с нами нет, кто отдал жизнь. Обязательно должна быть справедливая ответственность за все, что совершено государством-агрессором. Когда у нас это будет, когда мы сможем это гарантировать, тогда закончится война", - заявил глава государства.

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Он также отметил, что переход к дипломатическому решению конфликта в том или ином формате не будет означать окончательного завершения войны.

"Помните, был замороженный конфликт после оккупации Крыма и частично Донецкой и Луганской областей. Так было, и это привело к полномасштабному вторжению. Это говорит о том, что война не была закончена. Поэтому очень важно нам на этот раз выстоять до конца", - добавил Зеленский.

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