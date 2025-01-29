Война завершится тогда, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир, а РФ понесет ответственность, - Зеленский
Война завершится тогда, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир, а Россия понесет ответственность за совершенные преступления.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений, сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда закончится война? В тот момент, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир. Много всего. Кто-то по-разному к этому относится. Прежде всего - справедливый мир, так, чтобы не забыть всех тех, кого с нами нет, кто отдал жизнь. Обязательно должна быть справедливая ответственность за все, что совершено государством-агрессором. Когда у нас это будет, когда мы сможем это гарантировать, тогда закончится война", - заявил глава государства.
Он также отметил, что переход к дипломатическому решению конфликта в том или ином формате не будет означать окончательного завершения войны.
"Помните, был замороженный конфликт после оккупации Крыма и частично Донецкой и Луганской областей. Так было, и это привело к полномасштабному вторжению. Это говорит о том, что война не была закончена. Поэтому очень важно нам на этот раз выстоять до конца", - добавил Зеленский.
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так підлизнути навіть Оманська Гнида не завжди вміє
Сумел сказать правильные слова сумей их выполнить!
Було б смішно, якби не було сумно...
Наступил момент истины, может быть хотя бы он заставит украинский народ понять, что за выбираемую власть нужно отвечать!
2. Ответсвенность России, но справедливая ( хз что это означает)
Смешной малый.
ну да .. не дерьмак в ОПі, не татаров керуючий силовим блоком, не портнов судовою , не Оман, не розмінований Чонгар, не "какая разніца", не "сойдемся посередіне", не похована ракетна програма..."я мог бы увеличить армию в 3 раза но за что я буду строить дороги".......................................................... не травневі шашлички.
ГЕНІАЛЬНО !
https://www.youtube.com/watch?v=iGEGU3dP4hg
Плекаю надію, що не з тобою, лайно собаче..
Ми - ні.
Зустрів кацапа -вбий!
В 22-му я звільняв Харківщину.
В 23-му лікувався в Харкові в госпіталі після поранення.
Ще шось вякни, "харків'янин".
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Как пагодка в масквє, гнида рашистська?
Та ну ......