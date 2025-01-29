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Война завершится тогда, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир, а РФ понесет ответственность, - Зеленский

Зеленський виступив перед курсантами

Война завершится тогда, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир, а Россия понесет ответственность за совершенные преступления.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда закончится война? В тот момент, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир. Много всего. Кто-то по-разному к этому относится. Прежде всего - справедливый мир, так, чтобы не забыть всех тех, кого с нами нет, кто отдал жизнь. Обязательно должна быть справедливая ответственность за все, что совершено государством-агрессором. Когда у нас это будет, когда мы сможем это гарантировать, тогда закончится война", - заявил глава государства.

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Он также отметил, что переход к дипломатическому решению конфликта в том или ином формате не будет означать окончательного завершения войны.

"Помните, был замороженный конфликт после оккупации Крыма и частично Донецкой и Луганской областей. Так было, и это привело к полномасштабному вторжению. Это говорит о том, что война не была закончена. Поэтому очень важно нам на этот раз выстоять до конца", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20787) россия (96095) война в Украине (4582)


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Топ комментарии
+15
залік !

так підлизнути навіть Оманська Гнида не завжди вміє
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29.01.2025 21:07
+14
Вже шість років правильних заяв! Чого, цікаво, з його правильністю ми так потужно прямуємо до сраки?
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29.01.2025 21:10
+10
Тому дуже важливо нам цього разу вистояти до кінця", - додав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3533004

Плекаю надію, що не з тобою, лайно собаче..
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29.01.2025 21:15
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Правила форума Совет форумчан
Правильна заява президента.
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29.01.2025 21:03 Ответить
залік !

так підлизнути навіть Оманська Гнида не завжди вміє
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29.01.2025 21:07 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html
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29.01.2025 22:06 Ответить
там ні про що...
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30.01.2025 07:24 Ответить
Ти вже все просрав що міг просрати ,так що тепер закрий пельку і сиди мовчки ,а з хйлом вже буде Трамп домовлятись.
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29.01.2025 21:07 Ответить
Вже шість років правильних заяв! Чого, цікаво, з його правильністю ми так потужно прямуємо до сраки?
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29.01.2025 21:10 Ответить
Я би добавив незламно прямуємо до сраки.
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30.01.2025 01:11 Ответить
Очень правильно. Я думаю, что ужу даже до Зеленского дошло, что ему п""зда.
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30.01.2025 04:38 Ответить
КОЛИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ БУДУТЬ ЗАХИЩАТИ ДЕРЖАВУ,А ГРОМАДЯНИ ПРАЦЮВАТИ
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29.01.2025 21:03 Ответить
але ж в Конституції написано, що громадяни повинні захищати...
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29.01.2025 21:42 Ответить
Де?
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30.01.2025 10:09 Ответить
Всё правильно сказано, так уж получилось, что выполнение этого будет зависеть именно от ума и воли президента Украины!

Сумел сказать правильные слова сумей их выполнить!
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29.01.2025 21:03 Ответить
"именно от ума и воли президента Украины"

Було б смішно, якби не було сумно...
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29.01.2025 21:06 Ответить
Я сказал так, как сложилось, это совсем не значит, что это правильно, но это будет так, к сожалению, думаю, что смеяться вряд ли получится, а вот плакать будут все.

Наступил момент истины, может быть хотя бы он заставит украинский народ понять, что за выбираемую власть нужно отвечать!
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29.01.2025 21:17 Ответить
Ха ха , итак теперь справедливый мир это 1. Память о погибших.
2. Ответсвенность России, но справедливая ( хз что это означает)
Смешной малый.
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29.01.2025 21:06 Ответить
"Пам'ятаєте, був заморожений конфлікт після окупації Криму і частково Донецької та Луганської областей. Так було і це призвело до повномасштабного вторгнення "

ну да .. не дерьмак в ОПі, не татаров керуючий силовим блоком, не портнов судовою , не Оман, не розмінований Чонгар, не "какая разніца", не "сойдемся посередіне", не похована ракетна програма..."я мог бы увеличить армию в 3 раза но за что я буду строить дороги".......................................................... не травневі шашлички.

ГЕНІАЛЬНО !
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29.01.2025 21:06 Ответить
Цинічна мерзота.
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29.01.2025 21:08 Ответить
Война закончится, когда агенты Кремля: Ермак, Зеленский, Бойко... получат справедливое! наказание.
https://www.youtube.com/watch?v=iGEGU3dP4hg
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29.01.2025 21:08 Ответить
Зебобік ти ж не годен геть нічого
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29.01.2025 21:09 Ответить
Не буде справедливого миру.Це якась гра слів.
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29.01.2025 21:10 Ответить
Заморожений конфлікт не завжди погано. Конфлікт між СРСР/рф і Японією заморожений вже 80 років.
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29.01.2025 21:10 Ответить
І між Північною І Південною Кореями.
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29.01.2025 21:33 Ответить
І між північним і південним Кіпром.
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29.01.2025 21:38 Ответить
Если ситуация становится патовой - то лучше уж корейский сценарий чем бесконечная мясорубка, которая еще и не приводит ни к чему хорошему для нас. Главное после корейского сценария стать Южной Кореей, а не получить две Северные с разных сторон зоны разведения.
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29.01.2025 23:02 Ответить
Із смарагдовим може ярмо на шию вибороти! Іди геть! Ти прострочений! 0
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29.01.2025 21:11 Ответить
А якщо Україна не зможе вибороти справедливий мир, а сколапсує та програє, як такий варіант закінчення?
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29.01.2025 21:11 Ответить
Це його план
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29.01.2025 21:17 Ответить
Тому дуже важливо нам цього разу вистояти до кінця", - додав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3533004

Плекаю надію, що не з тобою, лайно собаче..
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29.01.2025 21:15 Ответить
Значить нас всіх повбивають
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29.01.2025 21:15 Ответить
Громадяни Бангладеш та інших квітучих країн вже на підході
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29.01.2025 21:26 Ответить
Хто бачив мир в очах путіна ?Хто відводив війська з зайнятих позицій на лінії розмежування? Хто провалив операцію "Вагнергейт"? Хто розміновував території на лінії розмежування?Хто завалив ракетну програму?Хто не закупив за час до вторгнення ні одного артилерійського снаряда?Хто не хотів збільшити чисельність армії?Хто затягував з виконанням створенням Тро?Хто не реагував на попередження про вторгнення,відкидаючи заяви закордонних партнерів?
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29.01.2025 21:20 Ответить
тобто ніколи...
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29.01.2025 21:23 Ответить
Блазень каже одне,а разом з єрмаком робить зовсім інакше.
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29.01.2025 21:26 Ответить
По курсантам начал катать , нехватка командиров , готовит очередных героев Крут
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29.01.2025 21:27 Ответить
Війна не закінчиться. Можливо, наші правнуки підзабудуть та знову стануть їздити на маскву крутити гешефти.
Ми - ні.
Зустрів кацапа -вбий!
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29.01.2025 21:31 Ответить
Я твого "язика" не розумію. Пиши людською мовою. Не знаєш українську - пиши на суахілі, гуггл транслейт допоможе.
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29.01.2025 21:40 Ответить
Від Лимана до Харкова 150км.
В 22-му я звільняв Харківщину.
В 23-му лікувався в Харкові в госпіталі після поранення.
Ще шось вякни, "харків'янин".
***********
Как пагодка в масквє, гнида рашистська?
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29.01.2025 21:51 Ответить
З такими героями-вояками і не перемогти?
Та ну ......

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29.01.2025 21:32 Ответить
дайте йому лаву
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29.01.2025 21:52 Ответить
Все правильно говорить
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29.01.2025 21:44 Ответить
Для Чмоні СПРАВЕДЛИВІСТЬ - своїм все бабало Заходу, а українцям тисячу для ... СЛІЗ !
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29.01.2025 21:44 Ответить
заморозити конфлікт можна, якщо жодна сторона не здатна просуватися вперед без неприйнятних втрат
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29.01.2025 21:55 Ответить
Відповідальність ти 🤡 теж будеж нести ...зі своєю ОПівською шоблою ,ти знаєш шо без тебе війна закінченчиться швидко , бо у комітеті нацзахисту, будуть дуже розумні люди ,ти сер*о маленьке ,та ще і без розуму, тримаєшся бо фсб кришує , не вримаєшся ,тобі вже всьо, ну як шо диктатуру втілиш ,то тоді ,ше посидиш трохи ...
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29.01.2025 22:04 Ответить
Верховний асфальтоукладчик заговорив про справедливість весь час діючи на користь ворога?
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29.01.2025 22:57 Ответить
Війна закінчиться, коли ти з Сирком остаточно армію просреш, імбецил гундосий. І це буде не "справедливий мир", гнида ти хрипата. Судячи з подій на фронтах, Буданга правий - до літа, а далі - фініш.
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29.01.2025 23:40 Ответить
Сумасшедший человек, который живет абсолютно не в реальным мире.
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30.01.2025 04:44 Ответить
а москалі і їх Гниди проти
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30.01.2025 08:17 Ответить
як можна виграти коли на дороги биля линии фронту видиляють сотни миллионив а солдати за три километра без дроив без укриплень в окопах сидять.
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30.01.2025 12:15 Ответить
 
 