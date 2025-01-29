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Белый дом опроверг информацию об отмене замораживания федеральной финансовой помощи: распоряжения Трампа остаются в силе

Білий дім спростував інформацію про скасування замороження федеральної фінансової допомоги

Пресс-секретарь Белого Дома Каролайн Ливитт опровергла инфрмацию, распространенную в СМИ, об отмене замораживания федеральной финансовой помощи США.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это просто отмена меморандума Офиса по управлению бюджетными средствами", - заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что это сделано "чтобы положить конец любой путанице, вызванной судебным запретом".

"Распоряжения президента по федеральному финансированию остаются в полной силе и будут неукоснительно выполняться", - заявила Ливитт.

Перед этим американские СМИ сообщили, что администрация Трампа отменила заморозку федеральных программ помощи.

Читайте также: Администрация Трампа отменила заморозку федеральных программ помощи, - СМИ

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

Также 29 января стало известно, что суд США заблокировал решение Трампа о приостановлении финансирования неприбыльных организаций.

Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.

Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.

Читайте также: Начаты консультации на парламентском уровне о замещении американской помощи от USAID

Автор: 

помощь (7863) США (27090) гуманитарная помощь (1267) Трамп Дональд (5619)


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Топ комментарии
+16
-Іване, глянь чи працює мигалка
-Робить, не робить, робить, не робить...
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29.01.2025 21:38
+12
Это деньги тратились на программы и для американцев. Эти же деньги шли также американским спецам, лечившим наших раненных воинов в США, или на оплату американским производителям современных протезов для наших героев. А вы радуйтесь дальше за Бигуса.
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29.01.2025 21:48
+8
Ну что? Избрали себе фрика в президенты - живите теперь в цирке
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29.01.2025 21:41
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Рудий агент хаосу в дії.
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29.01.2025 21:35 Ответить
Хто кинув дезу? - наказати - шоб другим неповадно було
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29.01.2025 21:36 Ответить
-Іване, глянь чи працює мигалка
-Робить, не робить, робить, не робить...
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29.01.2025 21:38 Ответить
А шо робить, коли контекст рветься...
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29.01.2025 22:21 Ответить
Вони зараз вичичтять старих канцелярських щурів , посадять амністованих бунтарів біля Капітолію( в подяку від Альфредвдича) - й будутьчастенько все спростовувати ... Вони навіть нещодавно країну КОЛУМБІЯ написали як університет Колумбія ... (Country ColОmbia. ColUmbia College)
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29.01.2025 21:40 Ответить
Коламбія пікчєрс, коламбія браззерс 😁 реднекам мабуть все одно
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29.01.2025 22:06 Ответить
Трамп для американців красавчик, почав економити їх гроші.
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29.01.2025 21:41 Ответить
500 мільярдів на штучний інтелект, оце таз економія! Китайці впорались за 0,00001%
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29.01.2025 22:22 Ответить
китайці повторили чатГПТ дешевше. через рік після створення чатаГПТ. куди підуть ці 500 млрд? на створення чогось нового, чи американці повторять за китайцями їх "розробку"?
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29.01.2025 22:24 Ответить
а не треба гав ловити я вискочив ще минулого тижня в мані маркет
це добре що китайці дали жару як спутник у 1957 тоді американці справді зачухались та й дали жару на Місяці
я згоден що як на Місяці почнуть працювати американські колонії і зоряне ППО то перейменуємо Місяць на Трамп
а коли на Марсі будемо то треба буде перейменувати на планету Маск 😀
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30.01.2025 04:30 Ответить
Ну что? Избрали себе фрика в президенты - живите теперь в цирке
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29.01.2025 21:41 Ответить
як американцям погано стало, їх гроші не витрачають на бігуса. що ж тепер робити?
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29.01.2025 21:42 Ответить
Это деньги тратились на программы и для американцев. Эти же деньги шли также американским спецам, лечившим наших раненных воинов в США, или на оплату американским производителям современных протезов для наших героев. А вы радуйтесь дальше за Бигуса.
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29.01.2025 21:48 Ответить
ну прийдеться гроші з телемарафону забирати і лікувати наших воїнів. чи нафуй кому вони потрібні крім американців?
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29.01.2025 21:52 Ответить
С годами я понял одну прописную истину - многие люди читают жопой вместо головы. И кто я такой чтобы их учить обратному?
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29.01.2025 21:56 Ответить
читай чим завгодно. поранених воїнів треба лікувати? ти збираєшся заморозити до кінця війни з.п. прокурорам і суддям на рівні хоча б 30 тисяч, а вивільнені кошти витрачати на поранених?
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29.01.2025 22:16 Ответить
Я просто не собираюсь объяснять идиотам что американские федеральные программы и бюджет Украины - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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29.01.2025 22:22 Ответить
та куди ти лізеш, клоун? де ти а де американські федеральні програми?
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29.01.2025 22:26 Ответить
На@ер - это туда 👉 Счастливого пути и скатертью дорога, убогий.
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29.01.2025 22:28 Ответить
йди.
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29.01.2025 22:29 Ответить
Не неси галіматьї. Справа не у " витрачпються, невитрачаються" а у хаосі, що породжує фрік Трамп і такі ж фріки навкруги нього.
Іх цього повідомлення зрозуміло то, що хаос тільки розростається. Є судова заборона на призупиненення виконання указу Трумпа, який , на думку суда перевищив повноваження, указом зупинивши фінансування, того,що ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ США, прийнятим Конгресом.
Але фрік, він що в Україні фрік, який всупереч конституції розігнав ВР, так і в США Фрік рулить
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29.01.2025 21:53 Ответить
Чтобы это понять - нужно иметь как минимум мозги и уметь логически думать. Но для некоторых это очень тяжело.
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29.01.2025 21:58 Ответить
хаос у грантожерів. у мене все норм.
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29.01.2025 22:17 Ответить
Та да, і твоїм рівнем IQ у 65 одиниць, у чуваків не буває " не ОК"!
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29.01.2025 22:25 Ответить
можеш навіть написати що в мене IQ -50 одиниць, це нічого не змінить. я не живу з подачок. а грантожери вже тиждень милостиню просять, але більшість буде послана накуй, бо народу важливіше донатити на армію.
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29.01.2025 22:28 Ответить
О бардак! Права рука не знає що робить ліва!
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29.01.2025 21:42 Ответить
Моя права рука ввечорі лізе в штані, а ліва рука тягнеться до пляшки пива
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29.01.2025 22:26 Ответить
Хтось фулюганить в Білому Домі
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29.01.2025 21:43 Ответить
The New York Post: Трамп подписал указ о депортации всех иностранцев-антисемитов, включая студентов.

Депортации будут подлежать все иностранцы, принимавшие участие в палестинских митингах после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
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29.01.2025 21:46 Ответить
Нехай їдуть до Палестину під руку ХАМАС, як що вони їх так *******...
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29.01.2025 23:31 Ответить
Дід старий, забуває що казав годину тому.
Зате весело і поржать по приколу можна. Ми з вами, американці!
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29.01.2025 21:46 Ответить
Та нам наче вже й вистачить свого приколу.)
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29.01.2025 21:51 Ответить
Вже заплатили. Так що ржемо. Не пропадати ж грошам.
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29.01.2025 21:52 Ответить
Так шо СNN виявляється пиНдоболи?
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29.01.2025 21:47 Ответить
Там сегодня суд с подачи конгрессменов остановил действие распоряжения. Но что Траму какой-то там суд?
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29.01.2025 21:54 Ответить
суд лише за внутрішніми американськими програмами
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29.01.2025 22:03 Ответить
Там генеральные прокуроры более 20 штатов подали и свой собственный иск. Но это дело самих американцев. Они избрали - пусть теперь долбутся.
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29.01.2025 22:09 Ответить
Перепрошую. Не "долбутся", а "долбятся".
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29.01.2025 22:20 Ответить
Дякую
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29.01.2025 22:24 Ответить
Мудло патлате. Як і ****** маск.
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29.01.2025 21:51 Ответить
що, заморозили грантові виплати?
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29.01.2025 22:20 Ответить
Спростував інформацію щодо скасування? Чи скасував інформацію щодо спростування?

P.S. Клоунипилять.
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29.01.2025 22:06 Ответить
Он пашутіл...
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29.01.2025 22:06 Ответить
Замість американців в країни Африки та Азії прийдуть китайці. Американці будуть тікати звідусіль як тікали з Афгану.
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29.01.2025 22:18 Ответить
Грантожери раділи 45 хвилин...
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29.01.2025 22:18 Ответить
 
 