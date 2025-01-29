Белый дом опроверг информацию об отмене замораживания федеральной финансовой помощи: распоряжения Трампа остаются в силе
Пресс-секретарь Белого Дома Каролайн Ливитт опровергла инфрмацию, распространенную в СМИ, об отмене замораживания федеральной финансовой помощи США.
Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это просто отмена меморандума Офиса по управлению бюджетными средствами", - заявила она.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что это сделано "чтобы положить конец любой путанице, вызванной судебным запретом".
"Распоряжения президента по федеральному финансированию остаются в полной силе и будут неукоснительно выполняться", - заявила Ливитт.
Перед этим американские СМИ сообщили, что администрация Трампа отменила заморозку федеральных программ помощи.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.
Также 29 января стало известно, что суд США заблокировал решение Трампа о приостановлении финансирования неприбыльных организаций.
Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.
Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.
USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.
Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.
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це добре що китайці дали жару як спутник у 1957 тоді американці справді зачухались та й дали жару на Місяці
я згоден що як на Місяці почнуть працювати американські колонії і зоряне ППО то перейменуємо Місяць на Трамп
а коли на Марсі будемо то треба буде перейменувати на планету Маск 😀
Іх цього повідомлення зрозуміло то, що хаос тільки розростається. Є судова заборона на призупиненення виконання указу Трумпа, який , на думку суда перевищив повноваження, указом зупинивши фінансування, того,що ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ США, прийнятим Конгресом.
Але фрік, він що в Україні фрік, який всупереч конституції розігнав ВР, так і в США Фрік рулить
Депортации будут подлежать все иностранцы, принимавшие участие в палестинских митингах после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Зате весело і поржать по приколу можна. Ми з вами, американці!
P.S. Клоунипилять.