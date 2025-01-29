Белый дом опроверг информацию об отмене замораживания федеральной финансовой помощи: распоряжения Трампа остаются в силе

Пресс-секретарь Белого Дома Каролайн Ливитт опровергла инфрмацию, распространенную в СМИ, об отмене замораживания федеральной финансовой помощи США.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это просто отмена меморандума Офиса по управлению бюджетными средствами", - заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что это сделано "чтобы положить конец любой путанице, вызванной судебным запретом".

"Распоряжения президента по федеральному финансированию остаются в полной силе и будут неукоснительно выполняться", - заявила Ливитт.

Перед этим американские СМИ сообщили, что администрация Трампа отменила заморозку федеральных программ помощи.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала переговоры о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

Также 29 января стало известно, что суд США заблокировал решение Трампа о приостановлении финансирования неприбыльных организаций.

Как сообщалось, ранее в USAID подтвердили полное приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи. Это решение касается всех стран, где работает USAID, за исключением Израиля и Египта.

Украинские организации и органы местного самоуправления получают сообщения о необходимости приостановить реализацию проектов, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в частности в Украине средства направляют в том числе на восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Всего с начала полномасштабного вторжения USAID выделило Украине $2,6 млрд на гуманитарную помощь, $5 млрд - на развитие.

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