Никаких переговоров о завершении войны не может быть без участия Украины и Европы, - глава ОБСЕ Валтонен

Российская агрессия выходит далеко за пределы Украины, поэтому не может быть никаких переговоров относительно Киева без участия Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявила глава ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"Я знаю, что в Украине есть скептицизм в отношении ОБСЕ, и это понятно, учитывая прошлые события и неспособность международного сообщества остановить агрессию России. Я глубоко сочувствую этим настроениям. Как и моими предшественниками, мною сделан приоритет на Украине в условиях полномасштабного вторжения. То, что мы сейчас пытаемся сделать, вместе с Украиной - и я обсуждала это с моим украинским коллегой и президентом Зеленским несколько раз, в частности во время моего визита в Киев, - это определить, что конкретно мы можем сделать сейчас, что можем сделать после окончания войны и что в промежуточный период", - сказала она.

Она добавила, что ОБСЕ хочет быть полезным для Украины.

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"Наше послание четкое: мы - к вашим услугам, и мы хотим, чтобы требования и направления нашей работы поступали непосредственно от Украины и украинцев. Главное, что я хочу донести: мы вовлечены в процесс и хотим оставаться полезными", - подчеркнула Валтонен.

Глава ОБСЕ прокомментировала роль организации в потенциальных мирных переговорах для прекращения российской агрессии и после них.

По ее словам, "ОБСЕ была краеугольным камнем европейской архитектуры безопасности с момента ее создания".

Поскольку не может быть никаких переговоров относительно Украины без Украины и поскольку Украина является неотъемлемой частью Европы, а российская агрессия выходит далеко за пределы Украины, то не может быть никаких переговоров относительно Европы без участия Европы. ОБСЕ фактически является органом, который признается государствами-участниками ответственным за архитектуру европейской безопасности", - подчеркнула она.

Руководитель ОБСЕ указала на готовность сотрудничать с администрацией США в этом вопросе.

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