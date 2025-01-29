Министры обороны стран Северной Европы на встрече в Хельсинки обсудят дальнейшую поддержку Украины

В четверг, 30 января, в Хельсинки состоится встреча руководителей оборонных ведомств стран Северной Европы. Встреча будет проходить под руководством министра обороны Финляндии Антти Хаккянена.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство обороны Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи министры обсудят оборонное сотрудничество между северными странами и актуальные вопросы НАТО, такие как оборонные ассигнования.

Кроме этого, среди тем - поддержка Украины.

"Мы должны подготовиться к росту неопределенности во всем мире и к изменениям в ситуации с безопасностью в Европе. Важность Северного оборонного сотрудничества растет. Мы будем усиливать оборону и безопасность поставок в странах Северной Европы и углублять наше сотрудничество для укрепления НАТО и ЕС. Мы вместе будем планировать, как мы продолжим поддерживать Украину", - говорит Хаккянен.

Напомним, что в ноябре прошлого года сообщалось о том, что 12 стран объединились для укрепления безопасности и поддержки Украины в альянсе Северная группа-Украина.

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