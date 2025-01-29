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Министры обороны стран Северной Европы на встрече в Хельсинки обсудят дальнейшую поддержку Украины

Міністри оборони країн Північної Європи на зустрічі в Гельсінкі обговорять подальшу підтримку України

В четверг, 30 января, в Хельсинки состоится встреча руководителей оборонных ведомств стран Северной Европы. Встреча будет проходить под руководством министра обороны Финляндии Антти Хаккянена.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство обороны Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи министры обсудят оборонное сотрудничество между северными странами и актуальные вопросы НАТО, такие как оборонные ассигнования.

Кроме этого, среди тем - поддержка Украины.

"Мы должны подготовиться к росту неопределенности во всем мире и к изменениям в ситуации с безопасностью в Европе. Важность Северного оборонного сотрудничества растет. Мы будем усиливать оборону и безопасность поставок в странах Северной Европы и углублять наше сотрудничество для укрепления НАТО и ЕС. Мы вместе будем планировать, как мы продолжим поддерживать Украину", - говорит Хаккянен.

Напомним, что в ноябре прошлого года сообщалось о том, что 12 стран объединились для укрепления безопасности и поддержки Украины в альянсе Северная группа-Украина.

Также читайте: Хельсинкские принципы обязывают международное сообщество поддерживать Украину, - глава ОБСЕ Валтонен

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Европа (1915) НАТО (10054) поддержка (698)


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Скандинавські країни об'єднали свої військово-повітряні сили, літаки можуть виконувати спільні завдання протиповітряної оборони.

Швеція, Фінляндія, Данія і Норвегія мають близько 250 бойових літаків і це число майже еквівалентно військово-повітряним силам таких країн, як Великобританія і Франція.

Угода поширюється на всі елементи протиповітряної оборони, такі як радари, вертольоти, обладнання спостереження і патрулювання.
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29.01.2025 22:04 Ответить
НАТО вже давно зрозуміли, що Чмонь з його гопМПАМОЧЬНІКАМИ в Офісі ПРОЩЕЛКАЛІ початок війни. Але ще й повний розгром кацапів у 2022 році. Натівці не знімуть ЧмонЮ, бо закони не дозволяють. Посадити його у тюрму можемо лише ми, українці. І безУглу теж .... в одну камеру для сексу.
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29.01.2025 22:06 Ответить
 
 