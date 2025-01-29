Трамп может тайно договориться о "распределении мира" с Путиным и Си Цзиньпином, - Bloomberg

Бывший президент США Дональд Трамп имеет империалистические амбиции, подобные российскому диктатору Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину. Хотя их методы отличаются, всех троих объединяет стремление к расширению глобального влияния своих стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

"Война и мир в наше время будут зависеть от решений различных мировых лидеров, но в первую очередь от этих трех: Дональд Трамп в США, Си Цзиньпин в Китае и Владимир Путин в России. Поэтому загляните в их головы и проанализируйте идеи, которые там витают. Вы увидите не столько столкновение идеологий, сколько общий образ мышления. А это грозит неприятностями", - говорится в статье.

Соглашение о "разделении мира"

Как отмечается, Путин и Си Цзиньпин могут надеяться, что с Трампом удастся заключить соглашение о разделе мира на сферы влияния подобно "Ялтинской конференции" 1945 года, где встретились президент США Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль.

Тогда Рузвельт надеялся добиться согласия относительно нового порядка, который должен предотвратить империалистическую агрессию, и создания Организации Объединенных Наций. Однако на самом деле это было лишь формальным оформлением реальных политических соглашений, которые позволили Сталину закрепить свое влияние в Центральной и Восточной Европе.

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Потенциальная Третья мировая война

"Это будет пакт между империалистами, который не основывается ни на каких высоких идеологических взглядах, кроме мыслей - что сила является правом, а принуждение - это честная игра", - пишет Bloomberg.

В то же время в случае неудачи в переговорах между Трампом, Путиным и Си, это может привести к конфликту между ними, что, в свою очередь, обречет на гибель малые страны, которые окажутся между мощными державами.

Обозреватель агентства напоминает, что во времена холодной войны США и Советский Союз придерживались разных идеологий: свобода и капитализм с одной стороны, и марксизм-ленинизм с другой. Однако, несмотря на это, мир оставался стабильным.

Сейчас же современные лидеры больше руководствуются принципами силы и личными инстинктами, в частности жаждой власти и мировым доминированием, что делает нынешнюю ситуацию гораздо опаснее.

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Недавнее возрождение неоимпериализма, которое воплощает Си Цзиньпин - в Азии, и Путин - в Восточной Европе, стало возможным из-за падения американской исключительности. После повторной инаугурации Трамп начал делать заявления, которые вызвали беспокойство, пытаясь ввести Гренландию в состав США, "вернуть" Панамский канал и рассматривать Канаду как потенциальный 51-й штат.

"Каждый из них (Путин и Си Цзиньпин - ред.) по-своему надеется на то, что он сумеет переиграть Трампа", - резюмирует Bloomberg.