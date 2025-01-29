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Трамп может тайно договориться о "распределении мира" с Путиным и Си Цзиньпином, - Bloomberg

Трамп може укласти угоду з Путіним та Сі Цзіньпіном про розподіл світу на сфери впливу

Бывший президент США Дональд Трамп имеет империалистические амбиции, подобные российскому диктатору Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину. Хотя их методы отличаются, всех троих объединяет стремление к расширению глобального влияния своих стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

"Война и мир в наше время будут зависеть от решений различных мировых лидеров, но в первую очередь от этих трех: Дональд Трамп в США, Си Цзиньпин в Китае и Владимир Путин в России. Поэтому загляните в их головы и проанализируйте идеи, которые там витают. Вы увидите не столько столкновение идеологий, сколько общий образ мышления. А это грозит неприятностями", - говорится в статье.

Соглашение о "разделении мира"

Как отмечается, Путин и Си Цзиньпин могут надеяться, что с Трампом удастся заключить соглашение о разделе мира на сферы влияния подобно "Ялтинской конференции" 1945 года, где встретились президент США Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль.

Тогда Рузвельт надеялся добиться согласия относительно нового порядка, который должен предотвратить империалистическую агрессию, и создания Организации Объединенных Наций. Однако на самом деле это было лишь формальным оформлением реальных политических соглашений, которые позволили Сталину закрепить свое влияние в Центральной и Восточной Европе.

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Потенциальная Третья мировая война

"Это будет пакт между империалистами, который не основывается ни на каких высоких идеологических взглядах, кроме мыслей - что сила является правом, а принуждение - это честная игра", - пишет Bloomberg.

В то же время в случае неудачи в переговорах между Трампом, Путиным и Си, это может привести к конфликту между ними, что, в свою очередь, обречет на гибель малые страны, которые окажутся между мощными державами.

Обозреватель агентства напоминает, что во времена холодной войны США и Советский Союз придерживались разных идеологий: свобода и капитализм с одной стороны, и марксизм-ленинизм с другой. Однако, несмотря на это, мир оставался стабильным.

Сейчас же современные лидеры больше руководствуются принципами силы и личными инстинктами, в частности жаждой власти и мировым доминированием, что делает нынешнюю ситуацию гораздо опаснее.

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Недавнее возрождение неоимпериализма, которое воплощает Си Цзиньпин - в Азии, и Путин - в Восточной Европе, стало возможным из-за падения американской исключительности. После повторной инаугурации Трамп начал делать заявления, которые вызвали беспокойство, пытаясь ввести Гренландию в состав США, "вернуть" Панамский канал и рассматривать Канаду как потенциальный 51-й штат.

"Каждый из них (Путин и Си Цзиньпин - ред.) по-своему надеется на то, что он сумеет переиграть Трампа", - резюмирует Bloomberg.

Автор: 

Китай (3034) путин владимир (31530) россия (96095) США (27090) Си Цзиньпин (298) Трамп Дональд (5619)


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Топ комментарии
+27
Скоріш зеля з Єлдаком ведуть сепаратні перемовини з кацапами. Вірогідність цього вища ніж текст у заголовку
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29.01.2025 22:45
+27
За слово "соросята" треба в ********* висилати, погань ти рашистська.
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29.01.2025 22:47
+21
Поціновувачі квартал95 та сватів у переважній більшості виїхали з України. А гинуть, воюють якраз ті, хто за зелайно не голосував.
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29.01.2025 23:29
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Окнанія, Остазія та Євразія... пригадуєте, звідки це?
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30.01.2025 08:31 Ответить
Мир это война. Свобода - это рабство. Незнание - сила.
Океания воюет с Евразией. Океания всегда воевала с Евразией. Пролы никогда не восстанут.
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30.01.2025 09:15 Ответить
Остазия, Евразия и Океания.
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30.01.2025 09:05 Ответить
Возможность такого развития ситуации первым в мире озвучил я, в своей статье " МИР НА ТРОИХ", которая, кстати, опубликована на этом сайте, советую всем почитать, в ней я более обстоятельно описал чем может закончиться такой вариант.
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30.01.2025 18:13 Ответить
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