В НАТО заявили, что выполняют обещание в 40 млрд евро помощи Украине на 2025 год
НАТО находится на пути выполнения плана финансирования обороны Украины на 2025 год.
Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе 29 января, говорится в сообщении пресс-службы НАТО, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в заседании Совета Украина-НАТО приняла участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.
"Обсуждение с вице-премьер-министром было сфокусировано на текущей ситуации на поле боя, на помощи НАТО для Украины и на прогрессе, которого Украина продолжает достигать в осуществлении реформ",- говорится в сообщении.
Шекеринская отметила продолжение усилий, которые приближают Украину к НАТО. В частности, она упомянула о начале деятельности Командования НАТО относительно помощи в сфере безопасности и тренировки для Украины (NSATU) в Висбадене, создании Совместного центра анализа, тренировки и образования (JATEC), а также предоставлении широкого пакета помощи Украине (CAP).
Заместитель генсека НАТО отметила, что союзники по Альянсу выполняют обязательства, взятые во время прошлогоднего Вашингтонского саммита по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности на сумму 40 миллиардов евро.
"Члены Альянса находятся на пути к выполнению обязательств, взятых на Вашингтонском саммите, о предоставлении 40 миллиардов евро помощи в сфере безопасности", - говорится в заявлении.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что союзники по НАТО уверенно продвигаются на пути выполнения финансовых обязательств по выделению Украине военной помощи на сумму 40 миллиардов евро.
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