"Маркетинговый цинизм и лицемерие": в МИД осудили использование кадров войны в Украине в рекламной кампании российского издания

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили использование кадров войны в Украине в рекламной кампании англоязычной версии российского издания "Медуза", которое работает в Латвии.

Соответствующее заявление украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Особую "награду" за маркетинговый цинизм и лицемерие стоит отдать агентству Lure из Берлина. Они показали украинцев, которые потеряли семьи и дома, в рекламном ролике для российского издания "Медуза". Использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, - полный позор", - заявили в министерстве.

Кроме этого, представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х призвал немедленно удалить этот контент из всех медиаплатформ.

"Мы требуем, чтобы весь подобный промоконтент, который эксплуатирует страдания украинцев, вызванные российским террором, был немедленно удален из всех медиаплатформ, где он появился. Мы также считаем, что украинцы, чьи страдания цинично эксплуатируются, заслуживают извинений", - заявил представитель ведомства.

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Что предшествовало?

Ранее член украинской общественной организации "Вече Берлин" Виктория Фешак обратила внимание на рекламную кампанию российского медиа "Медуза". Эту рекламу, по словам Фешак, она увидела в кинотеатре в Берлине.

В рекламе российское медиа, в частности, использовало кадры взрывов в Украине и Ярослава Базилевича на похоронах своей жены и трех дочерей, погибших в результате ракетного удара РФ по Львову 4 сентября 2024 года.

По словам Фешак, рекламу для "Медузы" разрабатывало берлинское агентство Lure.

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