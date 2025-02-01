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"Маркетинговый цинизм и лицемерие": в МИД осудили использование кадров войны в Украине в рекламной кампании российского издания

МЗС засудило рекламу російського ЗМІ

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили использование кадров войны в Украине в рекламной кампании англоязычной версии российского издания "Медуза", которое работает в Латвии.

Соответствующее заявление украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Особую "награду" за маркетинговый цинизм и лицемерие стоит отдать агентству Lure из Берлина. Они показали украинцев, которые потеряли семьи и дома, в рекламном ролике для российского издания "Медуза". Использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, - полный позор", - заявили в министерстве.

МЗС засудило рекламу російького ЗМІ

Кроме этого, представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х призвал немедленно удалить этот контент из всех медиаплатформ.

"Мы требуем, чтобы весь подобный промоконтент, который эксплуатирует страдания украинцев, вызванные российским террором, был немедленно удален из всех медиаплатформ, где он появился. Мы также считаем, что украинцы, чьи страдания цинично эксплуатируются, заслуживают извинений", - заявил представитель ведомства.

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Что предшествовало?

Ранее член украинской общественной организации "Вече Берлин" Виктория Фешак обратила внимание на рекламную кампанию российского медиа "Медуза". Эту рекламу, по словам Фешак, она увидела в кинотеатре в Берлине.

В рекламе российское медиа, в частности, использовало кадры взрывов в Украине и Ярослава Базилевича на похоронах своей жены и трех дочерей, погибших в результате ракетного удара РФ по Львову 4 сентября 2024 года.

По словам Фешак, рекламу для "Медузы" разрабатывало берлинское агентство Lure.

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Автор: 

МИД (6997) реклама (643) СМИ (3840) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+3
А коли МЗС засудить співпрацю Єрмакомародерні з ПОРТНОВИМ , а якщо точніше, організує заклик до Зеленського, у вигляді петиції від українців по усьому світі через консульства УКРАЇНИ .
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01.02.2025 19:29 Ответить
+2
Мерзенні потвори!!!
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01.02.2025 20:06 Ответить
+1
А ти сам коли-небудь на Медузу заходив? То найбільш об'єктивний російськомовний сайт. А нападають зе-патріоти, щлб відвернути увагу від своєї шкірності. 73%! Вірте отим зрадникам і надалі! А я згоден з Наталією Гончар. Невже в Україні зрячі люди перевелись?! Мені що, у мої 67 летіти з Канади щоб розкрити вам очі, бо ви неспроможні?!
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02.02.2025 07:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А коли МЗС засудить співпрацю Єрмакомародерні з ПОРТНОВИМ , а якщо точніше, організує заклик до Зеленського, у вигляді петиції від українців по усьому світі через консульства УКРАЇНИ .
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01.02.2025 19:29 Ответить
лоооооллл...******** світ і цінності,коли доходить до грошей..Ви про шо???)).маму рідну на обкладинку поставлять...відео на цю тему https://youtu.be/_JL0T23XJiQ
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01.02.2025 19:42 Ответить
Мерзенні потвори!!!
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01.02.2025 20:06 Ответить
Как пишет NV рекламную компанию для Медузы сами предложили и бесплатно сделали несколько известных европейских компаний из Британии, Германии, Финляндии. Видимо они популярны на Западе.
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01.02.2025 20:16 Ответить
What?
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01.02.2025 21:24 Ответить
Уроди !
Я бачив фоторепортаж похорони родини Базилевич в фейсбуці.
Це страшно і просто рве мозок !

І щоб таке використовувати як рекламну кампанію ?
Україна від імені пана Базилевіча має подати в суд на моральну компенсацію!

.
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01.02.2025 22:04 Ответить
Медуза - кацапська помийка, яка мімікрувала під типу опозиційне видання, а насправді - розповсюджує кацапську пропаганду у лайт-версії спеціально для заходу.
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01.02.2025 22:04 Ответить
А ти сам коли-небудь на Медузу заходив? То найбільш об'єктивний російськомовний сайт. А нападають зе-патріоти, щлб відвернути увагу від своєї шкірності. 73%! Вірте отим зрадникам і надалі! А я згоден з Наталією Гончар. Невже в Україні зрячі люди перевелись?! Мені що, у мої 67 летіти з Канади щоб розкрити вам очі, бо ви неспроможні?!
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02.02.2025 07:19 Ответить
Де там "об'єктивний"! Коли на Бєлгород впав кацапський КАБ - Медуза чисто переписала новину з кацапської пропаганди, що це нібито український Хаймарс. І навіть коли стало зрозуміло, що влучання було з північної сторони будинку - тобто це ніяк не могло бути влучання з української сторони - Мєдуза не виправила новину. І подібне у них постійно!
Тому так, це кацапська помийка, що розовсюджує кацаську дезу.
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02.02.2025 10:49 Ответить
Не так. Медуза обидві версії дала. І що було заперечувати, коли все і так видно...
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25.02.2025 01:31 Ответить
 
 