Залужный в 2022 году предлагал наступать на Белгородщину, чтобы защитить Харьков от ударов, - генерал-майор Назаров

В 2022 году Валерий Залужный, находясь тогда на должности главкома ВСУ, предлагал провести операцию на территории Белгородской области, чтобы лишить РФ возможности бить по Харькову.

Об этом в интервью ВВС заявил советник и консультант Залужного генерал-майор Виктор Назаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Кстати, эта операция (на Курщине. - Ред.) не уникальна... Как возникла идея этого наступления? Еще когда был Залужный, в декабре 2022-го года, на одном из совещаний, на котором присутствовал я, в аппарате СНБО, мы такие готовили предложения и я в них лично участвовал... Я знаю точно, что прямо Валерий Федорович на одном из заседаний на совещании, которое проводилось в СНБО, он озвучил эти операции, которые фактически сейчас мы наблюдаем. Поскольку это уже происходит, я думаю, что это не тайна, мы можем об этом сказать...

Тогда в том варианте, который мы озвучивали, там шла речь о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий для того, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику. С моей стороны, было предложение более решительных целей", - заверил Назаров.

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По словам Назарова, речь шла об окружении или блокировании Белгорода, чтобы лишить противника возможности наносить удары по Харькову и создать угрозу северо-восточному флангу поставки материальных ресурсов для той группировки, которая действует на Донбассе.

Тогда, по его словам, речь шла о том, чтобы провести наступление на территории Российской Федерации: "В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород".

Назаров добавил, что тогда эти планы не были реализованы, а Залужного после этого сняли с должности: "У меня сложилось впечатление, что они не заинтересовали никого. А потом началось то, что началось и вот то, что мы видели в течение 2024 года".

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По мнению консультанта Залужного, операция сил обороны на Курщине была проведена успешно: "Если сравнивать с контрнаступлением 2023-го года - она была проведена почти по всем канонам военного искусства. Был достигнут фактор внезапности. Это держалось в максимальной тайне до последнего дня. Было неожиданно для противника не только с точки зрения тактических последствий, но и оперативных".

Также эта операция, по его мнению, притянула за собой имиджевые бонусы для ВСУ.