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Залужный в 2022 году предлагал наступать на Белгородщину, чтобы защитить Харьков от ударов, - генерал-майор Назаров

Валерій Залужний пропонував наступати на Бєлгород

В 2022 году Валерий Залужный, находясь тогда на должности главкома ВСУ, предлагал провести операцию на территории Белгородской области, чтобы лишить РФ возможности бить по Харькову.

Об этом в интервью ВВС заявил советник и консультант Залужного генерал-майор Виктор Назаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Кстати, эта операция (на Курщине. - Ред.) не уникальна... Как возникла идея этого наступления? Еще когда был Залужный, в декабре 2022-го года, на одном из совещаний, на котором присутствовал я, в аппарате СНБО, мы такие готовили предложения и я в них лично участвовал... Я знаю точно, что прямо Валерий Федорович на одном из заседаний на совещании, которое проводилось в СНБО, он озвучил эти операции, которые фактически сейчас мы наблюдаем. Поскольку это уже происходит, я думаю, что это не тайна, мы можем об этом сказать...

Тогда в том варианте, который мы озвучивали, там шла речь о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий для того, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику. С моей стороны, было предложение более решительных целей", - заверил Назаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Промедление Запада с предоставлением Украине необходимого оружия привело к изменению ситуации на поле боя, - Залужный

По словам Назарова, речь шла об окружении или блокировании Белгорода, чтобы лишить противника возможности наносить удары по Харькову и создать угрозу северо-восточному флангу поставки материальных ресурсов для той группировки, которая действует на Донбассе.

Тогда, по его словам, речь шла о том, чтобы провести наступление на территории Российской Федерации: "В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород".

Назаров добавил, что тогда эти планы не были реализованы, а Залужного после этого сняли с должности: "У меня сложилось впечатление, что они не заинтересовали никого. А потом началось то, что началось и вот то, что мы видели в течение 2024 года".

Читайте также: Ночью в оккупированных Олешках на Херсонщине ВСУ подорвали два склада с боеприпасами, - ОК "Південь"

По мнению консультанта Залужного, операция сил обороны на Курщине была проведена успешно: "Если сравнивать с контрнаступлением 2023-го года - она была проведена почти по всем канонам военного искусства. Был достигнут фактор внезапности. Это держалось в максимальной тайне до последнего дня. Было неожиданно для противника не только с точки зрения тактических последствий, но и оперативных".

Также эта операция, по его мнению, притянула за собой имиджевые бонусы для ВСУ.

Автор: 

Назаров Виктор (151) Залужный Валерий (659) Белгород (457) Курск (1145)


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Топ комментарии
+24
Так, потроху, набуде розголосу і той факт, що наступати на лінію суровікина наказав Явашвирок.
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02.02.2025 14:04 Ответить
+14
"...радник та консультант Залужного генерал-майор Віктор Назаров..." - це той генерал, який три літаки Іл-76 відправив на передок? І один із яких збили в повітрі?
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02.02.2025 14:03 Ответить
+14
Наступ був вдалим допоки до влади не повернулась зелена хрінь.
Ми повернули багато територій.
а потім почали командувати мудаки, які боялись ЗСУ більше ніж кадиркінців і пригоженців.
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02.02.2025 14:22 Ответить
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Бо все треба робити вчасно.
Все відбувається хріново тому що зебілові хочеться бути найвеличнішим.
Зараз який сенс перебування наших на Курщині, якщо ми втрачаємо населенні пункти Харківщини, про Донбас взагалі мовчу.
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02.02.2025 14:21 Ответить
Про вчасно - доречно. В той час нас "партнери" роздерли би за навність хоть хамера на території рашистів. Це зараз там і артилерія і танки катаються і всі мовчать!
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02.02.2025 15:25 Ответить
Обсуждать то, чего мы не знаем и узнать не сможем, это аморально.

Роль Залужного в истории Украины ещё предстоит разобрать после окончания войны, как и всех остальных, от кого зависела наша судьба до войны и во время войны.
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02.02.2025 14:22 Ответить
обговорювати роль Генерала Залужного у тому, що Україна не капітулювала за три дні ?

це серйозно ?

.
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02.02.2025 19:05 Ответить
а ніхто і не сумнівався з самого початку ,шо це тема Залужного ...тепер головне шоб сирский не прохерів
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02.02.2025 14:24 Ответить
Потому что Залужный стратег, а это кучка пиарщиков-клоунов.
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02.02.2025 14:33 Ответить
стратег не будет перемалывать свои и так маленькие силы, штурмуя укрепленные позиции врага )
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02.02.2025 14:36 Ответить
Стратег должен выбирать что делать чтобы достичь успеха. В этом суть стратегии. Не просто дать сражение, а выиграть. Когда же просто цель драться чтобы показать удаль, то это не стратегия.
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02.02.2025 14:38 Ответить
у вас є відповідь від стратєга за Крим ?
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02.02.2025 14:40 Ответить
Украине нужно провести три операции чтобы вернуть утраченную территорию - южная операция, восточная операция и крымская операция. Все чем ограничивался контрнаступ в теории это была южная операция. А кофе в Крыму это просто очередные бредни от пропаганды.
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02.02.2025 14:42 Ответить
відповіді по умовному "Чонгару" - прориву рашистів на Південь, ми почуємо від підозрюваного екс-верховного

.
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02.02.2025 19:07 Ответить
А від головкома який був призначений на посаду за пів року до великої війни ні ? За пів року той перешийок можна було десять разів замінувати . Я був перед самим вторгненням біля Армянська , там вздовж каналу були наші війська , так само було і на Чонгарі .
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02.02.2025 19:18 Ответить
пошукай ти в інеті відео про розмінування Перекопу і шатли верещучки.
листопад 2021 р.

мені вже набридло тикати всіх носом в ці відео та статті

.
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02.02.2025 19:24 Ответить
Ви взагалі розумієте про що я запитую ? Чому Залужний нічого не вдіяв , чому мовчав і ще багато чому саме по чотирьом переходам з Криму ? Навіщо мені ця навіжена з її криками ? Ви гадаєте що як головком він ні на що не був спроможний саме в цьому випадку ? Він присягав на вірність НАРОДУ УКРАЇНИ , а не Верещук чи Зеленському !
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02.02.2025 19:34 Ответить
А якщо на хвилинку припуститися думки, що Головнокомандувач був проти того наступу? Але Верховний вже увійшов в образ, провів піар компанію, продав квитки...
А далі, "наказ - є наказ"
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02.02.2025 15:13 Ответить
тоді мені незрозуміло, чому цей наказ він виконав, а наказ про здачу України на початку 2022 року, про що було домовлено в Омані на думку більшості на цьому сайті, не виконано. поясніть, чому так? )
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02.02.2025 15:19 Ответить
Цього наказу не було. Підготовча робота була проведена фундаментальна, але наказу зустрічати з квітами не було. Як і будь-яких інших наказів із бункеру. Найзеленіший штанці прав, не до того було.
Єдиний наказ перших днів війни був: "Наказую стріляти на ураження"
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02.02.2025 15:27 Ответить
чому він прав штанці, якщо про все було домовлено в Омані? ви самі собі протирічите! навіщо готуватися до здачі, а потім давати наказ на ураження?! що за маячню ви несете? )))
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02.02.2025 15:35 Ответить
Домовлено? З кацапами?! Ви певно хотіли пожартувати. Єрзеля свою частину договору виконав і збирався бути губером. Аж тут у Мінську з'являється Легітимний і навіть до Вовачки доходить, що губернатором округу йому не бути. Довелося перефарбовуватися.
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02.02.2025 15:40 Ответить
ці казки розповідайте розумово відсталим, тільки вони в це й повірять. мені це не цікаво
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02.02.2025 15:52 Ответить
Ви з України?
Як можна не знати, хто віддавав наказ на знищення кацапів?
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02.02.2025 15:44 Ответить
Ірпінський міст був підірваний на власний розсуд і відповідальність командира. І з почуття вдячності за такий крок, що врятував Київ, його ще довго тягали татарівці.
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02.02.2025 15:32 Ответить
В мене є лиш одне запитання до Залужного . Це Чонгар та всі чотири кримські переходи . Повна пітьма в цьому питанні .
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02.02.2025 14:38 Ответить
Ответ простой - власть контролировала разминирование с 19го года. Потому что была политика договориться по середине.
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02.02.2025 14:40 Ответить
так почему не договорились, если была такая политика?
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02.02.2025 14:43 Ответить
Потому что Путин с 16 года планировал операцию, а все эти примирения это просто карта для ослабления Украины. Если бы ты смотрел русские новости, где годами накачивали ненавистью к Украине или бы читал их военные форумы где они обсуждали как будут побеждать Украину, то ни в какой мир посередине ты бы не верил. Но наши дурачки закрывали на это глаза.
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02.02.2025 14:46 Ответить
Украина построила во время Зеленского стеклянный дом, а потом удивилась что этот дом рассыпался когда Путин кинул в него камень.
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02.02.2025 14:48 Ответить
тільки такий повний кретин як ЗЄля міг сподіватись на "чесне слово" буйла !

.
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02.02.2025 19:12 Ответить
27.07.2021 за пів року ДО великої війни Головнокомандувачем ЗСУ призначено Залужного В. Ф.
Тепер можете продовжувати за ≪власть≫ та розмінування .
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02.02.2025 14:47 Ответить
Напомни кто рассказывал что русские не нападут за неделю до нападения и говорил про шашлыки на 9 мая?
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02.02.2025 14:49 Ответить
Я питаю за мовчання Залужного і його бездіяльність в цьому питанні . Так зрозуміло ?
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02.02.2025 14:53 Ответить
У него не было власти. В Украине очень любят винить тех кто вообще не причастен. Вот типа твоих домыслов.
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02.02.2025 14:54 Ответить
Звісно нєпричастєн . Ніхто і звати ніяк . Тихий головнокомандувач . Чи може свій ?
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02.02.2025 17:36 Ответить
Да какая разница какая у него должность. Важны исключительно полномочия. Вот Залужный мог что-то творить только на Донбассе - итог, Донбасс не упал в первые дни, хотя самая страшная атака была направлена как раз на него. А все остальное упало.
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02.02.2025 17:38 Ответить
Вам самому не смішно від какая разница ?
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02.02.2025 17:39 Ответить
Залужному потрібно було хватати ха руки Верховного головнокомандувача?
Файл:Зеленський в акваторії Азовського моря, 2019, 1.jpg
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02.02.2025 15:26 Ответить
Ні , треба було мовчати і не бити на сполох . Є ≪бізнесмени≫ які на чолі свої фірми ставлять фунта який тільки підписи ставить коли йому скажуть і більш нічого по цій фірмі не вирішує. Це у Гройсмана був такий собі в.о. голови податкової Продан , за часів його прим'єрства . То ви Залужного теж в такий спосіб фунтом обізвали ? Так , ти головнокомандувач але без права голоса і прийняття рішень .
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02.02.2025 17:33 Ответить
Якби ти служив в армії, то знав би, що в армії діє принцип Єдиноначальності, де підлеглий повинен виконувати накази!
Залужний, як Головнокомандувач підлеглий Верховному головнокомандувачу.
Немає чого мене "вантажити" маніпуляціями про цивільного Гройсмана з Проданом та літературного персонажа Фунта. Не порівнюй біле з круглим.
Почитай ЗАКОН УКРАЇНИ і ти зрозумієш, що в підлеглого немає права не виконувати наказ.

Про Начальники та підлеглі, старші та молодші за військовим званням

Єдиноначальність є одним із принципів будівництва і керівництва Збройними Силами України і полягає в:

• наділенні командира (начальника) всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні на нього персональної відповідальності перед державою за всі сторони життя та діяльності військової частини, підрозділу і кожного військовослужбовця;

• наданні командирові (начальникові) права одноособове приймати рішення, віддавати накази;

• забезпеченні виконання зазначених рішень (наказів), виходячи із всебічної оцінки обстановки та керуючись вимогами законів і статутів Збройних Сил України.

За своїм службовим становищем і військовим званням військовослужбовці можуть бути начальниками або підлеглими стосовно інших військовослужбовців.

Начальник має право віддавати підлеглому накази і зобов'язаний перевіряти їх виконання. Підлеглий зобов'язаний беззастережно виконувати накази начальника, крім випадків віддання явно злочинного наказу, і ставитися до нього з повагою.

Начальники, яким військовослужбовці підпорядковані за службою, у тому числі і тимчасово, є прямими начальниками для цих військовослужбовців. Найближчий до підлеглого прямий начальник є безпосереднім начальником.

За своїми військовими званнями начальниками є:

• сержанти і старшини - для рядових і матросів однієї з ними військової частини;

• прапорщики і мічмани - для сержантів і старшин, рядових і матросів однієї з ними військової частини;

• молодші офіцери - для сержантів, прапорщиків і мічманів однієї з ними військової частини і старшин, рядових і матросів;

• старші офіцери за військовим званням підполковник, капітан 2 рангу, майор, капітан 3 рангу - для прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів;

• генерал-лейтенанти, віце-адмірали, генерал-майори, контр-адмірали, полковники, капітани 1 рангу - для молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів;

• генерали армії України, генерал-полковники, адмірали - для старших і молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів.

Військовослужбовці, які за своїм службовим становищем і військовим званням (статті 31 і 32 цього Статуту) не є стосовно інших військовослужбовців начальниками або підлеглими, можуть бути старшими чи молодшими за військовим званням.

Старші за військовим званням військовослужбовці мають право вимагати від молодших за військовим званням військовослужбовців додержання військової дисципліни, громадського порядку і форми одягу, а також правил поведінки і військового вітання. Молодші за званням військовослужбовці повинні беззастережно виконувати зазначені вимоги старших за військовим званням військовослужбовців.

На військовослужбовців, які відбувають кримінальне покарання у виді арешту на гауптвахті Служби правопорядку, не поширюється дія частини другої цієї статті і статті 32 цього Статуту. Зазначені військовослужбовці зобов'язані виконувати команди та розпорядження військових службових осіб та військовослужбовців чергових змін Служби правопорядку.

У разі спільного виконання службових обов'язків військовослужбовцями, що не підпорядковані один одному, якщо їх службові відносини не визначені командиром (начальником), начальником є старший із них за посадою, а за рівних посад - старший за військовим званням.
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02.02.2025 17:48 Ответить
Я від таких твердолобів в ≪захваті≫. А НЕ виконання злочинного наказу ? А подати РАПОРТ на злочинний наказ ? А відхреститись від злочину , ні ? А дати розголос про злочин , ні ? Краще ≪пройти≫ влк щоб всі дізнались що ти непридатний і поїхати мовчки до Лондону . А шо , а нічо ...
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02.02.2025 17:57 Ответить
Бу-га-га-га! Рапорт зє на самого зє? Чи тобі рапорт? Нахапалися "вумних" словечок і козиряють ними, "свіжозарегані" боти, що "стицько", що це "понад усе".
Подайте в суд на Залужного, а я вас ботів годувать не збираюся.
Хотів послати, але бачу, що ви обоє вже там "в" чи "на", "какаяразніца"!
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02.02.2025 18:37 Ответить
читай упороте : Порядок віддання і виконання наказів , п.36
розмінування Чонгару це злочинний наказ ?
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02.02.2025 18:51 Ответить
Смішне, покажи мені кримінальне провадження на Залужного за виконання явно злочинного наказу. Немає!
Можливо службове хоч якесь покарання для Залужного та його начальника зеленського? Немає!
Можливо ти подав заяву про вчинення злочину Залужним чи його начальником зеленським? Ні!
То що ти мені тут "впарюєш",смішне ти створіннячко?
Я прекрасно знаю для чого ви з сьогодніщніми регістраціями сюди вилазите, ЗНАЮ!
Тому вже в останнє кажу, ботів, а тим паче пілих ботів не годую. "Стицьку" привіт!
Прощавай, прімітив, а подоляк тобі вклепає догану за таку грубу неотесану роботу.
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02.02.2025 19:09 Ответить
Розмінування Чонгару то злочинний наказ ?
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02.02.2025 19:23 Ответить
Всі питання по розмінуванню задавай своєму кумирові:
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02.02.2025 19:35 Ответить
Якби ти служив в армії, то знав би, що військовослужбовець має право НЕ виконувати наказів, що містять явні ознаки злочину. А наказ розмінувати для ворога підступи до кордонів країни та наказ розпочати контрнаступ в лоб на заміновані та укріплені позиції ворога - це і є явно злочинні накази. Тобто, Залужний повинен був не лише сам не виконувати цих злочинних наказів, а й заборонити їх виконувати всім своїм підлеглим. Будь-якими способами.
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02.02.2025 18:01 Ответить
Перед тим, як щось заявлять, то потрібно хоч щось знати, хоч би, що означає явно злочинний наказ. Я все це написав в попередньому дописі, а в цьому дописі "розжував" (Текст виділений та підкреслений), бо бачу,що маю справу або з дебілами або з провокаторами.
Тут все є! Ну і яким боком Залужний до цієї маячні, що ти і твій компаньйон тут впарюєте?

Дії військовослужбовця у разі отримання незаконного наказу командира:
Який наказ є незаконним?
 Незаконним слід вважати наказ, який:
відданий особою в неналежному порядку та не в межах її повноважень;за змістом суперечить чинному законодавству;пов'язаний з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина.
Оцінити незаконність наказу в кожному конкретному випадку може бути доволі складно в силу різних обставин, особливо в бойових умовах. Тому важливо розуміти, що сама по собі ваша незгода з наказом, його доцільністю та ефективністю ще не означає, що такий наказ є дійсно незаконним.
Різновидом незаконного наказу є злочинний наказ, тобто такий, що передбачає вчинення діяння (дії або бездіяльності), за яке Кримінальним кодексом України встановлена відповідальність. Злочинність наказу повинна бути явною, тобто такою, що є очевидною як для того, хто віддає цей наказ, так і для того, кому він адресований, а також для інших осіб (наприклад, здійснювати насильство над мирним населенням у зоні бойових дій, здійснювати грабіж, мародерство, страчувати чи катувати військовополонених тощо).
Що робити у разі отримання незаконного наказу?
Ви як підлеглий зобов'язаний беззастережно виконувати накази командира. Виняток становлять явно злочинні накази, оскільки ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (ст. 60 Конституції України).

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02.02.2025 18:46 Ответить
Злочинність наказу повинна бути явною

Тобто, розмінування для ворога підступів до кордону - це не явна злочинність???? Послати в лоб штурмувати заміновані ворожі укріплення без попередньої підготовки та підтримки з повітря, при явній перевазі ворога - це не явна злочинність????
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02.02.2025 19:25 Ответить
Всі питання про злочинні накази задавай своєму кумиру та авторові цих наказів і про єрмека не забудь:
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02.02.2025 19:37 Ответить
Твій кумир разом з єрмаком не віддавали ніяких наказів БЕЗПОСЕРЕДНІМ виконавцям, і взагалі дуже далекі від військової справи. Тому і питання не до них.
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02.02.2025 19:43 Ответить
вся діяльність ЗЄлі з моменту його інавгурації - суцільний злочин і порушення Конституції !

нагадаю, щойно прибравши руку с Біблії і Конституції, тут же, в інавгураційній промові, він заявив, що розпустить Раду

що, рибки гуппі, вже забули ?

.
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02.02.2025 19:18 Ответить
ну насправді Чонгар - це не найбільший прокол. з історичної точки зору тримати оборону на тих перешийках - справа марна. принаймні ні в кого це не виходило. а от Херсон - це інша справа. Херсон - це прокол стратегічного масштабу. кацапи б мали покласти пів мільйона тушок за форсування Дніпра. а так здати таку стратегічну лінію оборони за кілька годин...
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02.02.2025 22:35 Ответить
Кожен прокол це людські життя і втрата всього . Замінувати чи взірвати чотири переходи нехай пара днів . Мати найточніші координати зон ураження , взагалі не питання . Навіть затопити їх частково можна було ...... але ні , нічого . Якби я на свої очі не бачив там наше ЗСУ , яб мовчав . Насправді коли я дізнався дату призначення головкома , було дуже тяжкі відчуття . Як так все , вибачте , просрати ? Правду кажуть , не створюй собі ідолів ...
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02.02.2025 23:24 Ответить
по-любому краще битися на території ворога, звісно, якщо є така можливість..
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02.02.2025 14:49 Ответить
Як зелупи на новину бурхливо реагують).
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02.02.2025 14:51 Ответить
На козацькій Січі військо козацьке збирали гетьмани та кошові атамани яким козаки довіряли.
А ось на хвилинку уявимо собі - виїжджає на коні гетьман Петро Конашевич і з другого боку на коні виїжджає кловун Зеленський зі своєю свитою - писарь Єрмак та повар Подоляк.
І тут виникає закономірне питання - за ким підуть вільні козаки в бій, кому вони більше довіри мають? Питання дуже важке....
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02.02.2025 14:52 Ответить
В Білій Церкві є пам'ятник Б. Хмельницькому і це єдиний пам'ятник, де Богдан сидить, а не стоїть чи верхом на коні.
Ходить місцева легенда, коли Б.Хмельницький приїхав в Білу Церкву, став на Замковій Горі (там де зараз стоїть йому пам'ятник) і голосно крикнув, - Здорово браття козаки! -
Йому так тихенько многоголосо відповіли, - Здгаствуйтє,здгавствуйтє ... -
Ост він там і сів.
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02.02.2025 15:21 Ответить
"дохтор філософії" імені підрахуя ківалова-таке ж чьмо, як і янєлох.
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02.02.2025 15:04 Ответить
Цілком зрозуміло чому курщина а не белгородщіна, тому що звідти якщо б поперли то дуже близько до центру прийняття рішень.
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02.02.2025 15:27 Ответить
Щоб захистити Харків від ударів? А що там з Сумською областю? Наступ на Курську захистив? Не стало ударів? Сумчани тепер сплять спокійно?
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02.02.2025 15:54 Ответить
Харків - місто-міліонник

пріоритетна ціль для орків

.
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02.02.2025 19:21 Ответить
Питання не про пріоритет. Питанння: як наступ на Курську область допоміг захистити від ударів Сумську? Наскільки я знаю від місцевих сумчан, вийшло навпаки - обстрілів і бомбардувань стало в багато разів більше.
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02.02.2025 19:29 Ответить
Єрмак не дозволив ескалювати?
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02.02.2025 16:21 Ответить
а зробили все навпаки, і Харків не прикрили і на Сумську область тепер сипляться КАБи
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02.02.2025 16:52 Ответить
Щоб не сипалися КАБи, українські винищувачі мають не лише полювати на "шахедів", а насамперед знищувати москальські літаки при наближенні до лінії фронту на відстань, з якої можна кидати КАБи (хоча не знаю чи достатньо в нас бортів для цього).
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02.02.2025 16:58 Ответить
Ото ж для цього і планував Залужний операцію в Білгородській обл з блокуванням Білгорода, не маючи авіації максимально захистити прикордонні Харків та Суми. Але це виявилось непотрібним.Залужного звільнено,а верховний стратеГ вирішив повоювати вподдавки, мабуть щось йому за це пообіцяли.
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02.02.2025 19:33 Ответить
По-перше проти таких операцій категорично виступав Держдеп. По-друге, Залужний теж не був "святим". Нагадаю, у 2023 році, коли провалився наступ ЗСУ генерал Залужний написав книгу спогадів і захистив кандидатську дисертацію. То може і наступ провалився тому, що головком був "дуже зайнятий" власними справами?
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02.02.2025 21:25 Ответить
По-перше, коли проводили курську операцію держдеп ,як мені здається, був той самий.По-друге, я не кажу,що Залужний святий та безгрішний, я цього не знаю , але якщо його звільнили, то ставте на його місце того, хто краще. Скільки втрачено української території після його звільнення? По-третє, скільки ще було звільнено офіцерів з команди Залужного і для чого.З якого боку на ці події треба дивитись ,щоб побачити позитив у цих діях?
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02.02.2025 22:30 Ответить
І в 22-му, і в 23-му (на Запоріжжі),і в 24-му (гіпотетично), і зараз в 25-му, щоб ефективно наступати треба мати потужну повітряну підтримку. А для цього треба мати не кілька десятків винищувачів-бомбардувальників, які нам ЛИШЕ ЗАРАЗ передає Захід, а принаймні кілька сотень. Я ще за рік до війни в різних обговореннях на форумах писав, що найбільш вразливою позицією ЗСУ є ВПС. Бо я пам'ятаю Фолклендську війну між Великобританією та Аргентиною: англійці пригнали до островів 2 авіаносці "Інвінсібл" та "Гермес" з загалом близько 200 літаків; їм протистояли 60 аргентинських "міражів"; втрати в повітряних боях були приблизно однакові, ось тільки в якийсь момент у аргентинців літаки закінчилися, а в англійців ні -- і Аргентина була вимушена відступити з цих островів.
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02.02.2025 16:54 Ответить
чим ближче до виборів, тим все більше буде "відкриватись" в медіа всякої нехарошої муйні, яку робили абсолютно ВСІ майбутні дєрьмозєлєні передвиборчі суперники і яка завжди приводила до поразок.
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02.02.2025 17:07 Ответить
тут місцеві боти ж* рвали на британський флаг, обс*ючи Зе за цю операцію. Як зясувалося її Залужний спланував. Яка несподіванка. Що ж тепер писати....
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02.02.2025 19:14 Ответить
Те що планував Залужний і те що зробив найпотужніший стратеГ це м'яко кажучи дає бальшіє разніци. Та й робити те треба було тоді коли про це казав Залужний, а не два роки розмірковувати, та узгоджувати , а потім здавати свої території виправдовуючись утриманням кількох малонаселених територій курської області, щоденно потерпаючи від обстрілів ракетами, шахедами, кабами з тієї ж самої курської обл. А чи не краще б був "застой" на фронті при Залужному, чим така динаміка як зараз?
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02.02.2025 19:45 Ответить
о, нову методичку привезли
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02.02.2025 19:52 Ответить
Та щось нове знайдуть. У кремлі ж методички регулярно оновлюють.
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02.02.2025 21:19 Ответить
Точно, мелькали такі варіанти, тоді, наскільки я пам'ятаю, навіть Шольц висловився, що не проти, якщо ЗСУ тимчасово зайдуть на територію рф-ії. Але потім "активізувався" Держдеп Байдена зі своїм "не ескалюйте" і все припинилось.
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02.02.2025 21:16 Ответить
Ага,операція в Курській області трималась в таємниці!!!!А як так сталось що ЗСУ в області захопило документи в яких говорилось про побудову оборони проти наступу ЗСУ в області?
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02.02.2025 21:58 Ответить
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