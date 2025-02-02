Залужный в 2022 году предлагал наступать на Белгородщину, чтобы защитить Харьков от ударов, - генерал-майор Назаров
В 2022 году Валерий Залужный, находясь тогда на должности главкома ВСУ, предлагал провести операцию на территории Белгородской области, чтобы лишить РФ возможности бить по Харькову.
Об этом в интервью ВВС заявил советник и консультант Залужного генерал-майор Виктор Назаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Кстати, эта операция (на Курщине. - Ред.) не уникальна... Как возникла идея этого наступления? Еще когда был Залужный, в декабре 2022-го года, на одном из совещаний, на котором присутствовал я, в аппарате СНБО, мы такие готовили предложения и я в них лично участвовал... Я знаю точно, что прямо Валерий Федорович на одном из заседаний на совещании, которое проводилось в СНБО, он озвучил эти операции, которые фактически сейчас мы наблюдаем. Поскольку это уже происходит, я думаю, что это не тайна, мы можем об этом сказать...
Тогда в том варианте, который мы озвучивали, там шла речь о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий для того, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику. С моей стороны, было предложение более решительных целей", - заверил Назаров.
По словам Назарова, речь шла об окружении или блокировании Белгорода, чтобы лишить противника возможности наносить удары по Харькову и создать угрозу северо-восточному флангу поставки материальных ресурсов для той группировки, которая действует на Донбассе.
Тогда, по его словам, речь шла о том, чтобы провести наступление на территории Российской Федерации: "В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород".
Назаров добавил, что тогда эти планы не были реализованы, а Залужного после этого сняли с должности: "У меня сложилось впечатление, что они не заинтересовали никого. А потом началось то, что началось и вот то, что мы видели в течение 2024 года".
По мнению консультанта Залужного, операция сил обороны на Курщине была проведена успешно: "Если сравнивать с контрнаступлением 2023-го года - она была проведена почти по всем канонам военного искусства. Был достигнут фактор внезапности. Это держалось в максимальной тайне до последнего дня. Было неожиданно для противника не только с точки зрения тактических последствий, но и оперативных".
Также эта операция, по его мнению, притянула за собой имиджевые бонусы для ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
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Все відбувається хріново тому що зебілові хочеться бути найвеличнішим.
Зараз який сенс перебування наших на Курщині, якщо ми втрачаємо населенні пункти Харківщини, про Донбас взагалі мовчу.
Роль Залужного в истории Украины ещё предстоит разобрать после окончания войны, как и всех остальных, от кого зависела наша судьба до войны и во время войны.
це серйозно ?
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листопад 2021 р.
мені вже набридло тикати всіх носом в ці відео та статті
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А далі, "наказ - є наказ"
Єдиний наказ перших днів війни був: "Наказую стріляти на ураження"
Як можна не знати, хто віддавав наказ на знищення кацапів?
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Тепер можете продовжувати за ≪власть≫ та розмінування .
Файл:Зеленський в акваторії Азовського моря, 2019, 1.jpg
Залужний, як Головнокомандувач підлеглий Верховному головнокомандувачу.
Немає чого мене "вантажити" маніпуляціями про цивільного Гройсмана з Проданом та літературного персонажа Фунта. Не порівнюй біле з круглим.
Почитай ЗАКОН УКРАЇНИ і ти зрозумієш, що в підлеглого немає права не виконувати наказ.
Про Начальники та підлеглі, старші та молодші за військовим званням
Єдиноначальність є одним із принципів будівництва і керівництва Збройними Силами України і полягає в:
• наділенні командира (начальника) всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні на нього персональної відповідальності перед державою за всі сторони життя та діяльності військової частини, підрозділу і кожного військовослужбовця;
• наданні командирові (начальникові) права одноособове приймати рішення, віддавати накази;
• забезпеченні виконання зазначених рішень (наказів), виходячи із всебічної оцінки обстановки та керуючись вимогами законів і статутів Збройних Сил України.
За своїм службовим становищем і військовим званням військовослужбовці можуть бути начальниками або підлеглими стосовно інших військовослужбовців.
Начальник має право віддавати підлеглому накази і зобов'язаний перевіряти їх виконання. Підлеглий зобов'язаний беззастережно виконувати накази начальника, крім випадків віддання явно злочинного наказу, і ставитися до нього з повагою.
Начальники, яким військовослужбовці підпорядковані за службою, у тому числі і тимчасово, є прямими начальниками для цих військовослужбовців. Найближчий до підлеглого прямий начальник є безпосереднім начальником.
За своїми військовими званнями начальниками є:
• сержанти і старшини - для рядових і матросів однієї з ними військової частини;
• прапорщики і мічмани - для сержантів і старшин, рядових і матросів однієї з ними військової частини;
• молодші офіцери - для сержантів, прапорщиків і мічманів однієї з ними військової частини і старшин, рядових і матросів;
• старші офіцери за військовим званням підполковник, капітан 2 рангу, майор, капітан 3 рангу - для прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів;
• генерал-лейтенанти, віце-адмірали, генерал-майори, контр-адмірали, полковники, капітани 1 рангу - для молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів;
• генерали армії України, генерал-полковники, адмірали - для старших і молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів.
Військовослужбовці, які за своїм службовим становищем і військовим званням (статті 31 і 32 цього Статуту) не є стосовно інших військовослужбовців начальниками або підлеглими, можуть бути старшими чи молодшими за військовим званням.
Старші за військовим званням військовослужбовці мають право вимагати від молодших за військовим званням військовослужбовців додержання військової дисципліни, громадського порядку і форми одягу, а також правил поведінки і військового вітання. Молодші за званням військовослужбовці повинні беззастережно виконувати зазначені вимоги старших за військовим званням військовослужбовців.
На військовослужбовців, які відбувають кримінальне покарання у виді арешту на гауптвахті Служби правопорядку, не поширюється дія частини другої цієї статті і статті 32 цього Статуту. Зазначені військовослужбовці зобов'язані виконувати команди та розпорядження військових службових осіб та військовослужбовців чергових змін Служби правопорядку.
У разі спільного виконання службових обов'язків військовослужбовцями, що не підпорядковані один одному, якщо їх службові відносини не визначені командиром (начальником), начальником є старший із них за посадою, а за рівних посад - старший за військовим званням.
Подайте в суд на Залужного, а я вас ботів годувать не збираюся.
Хотів послати, але бачу, що ви обоє вже там "в" чи "на", "какаяразніца"!
розмінування Чонгару це злочинний наказ ?
Можливо службове хоч якесь покарання для Залужного та його начальника зеленського? Немає!
Можливо ти подав заяву про вчинення злочину Залужним чи його начальником зеленським? Ні!
То що ти мені тут "впарюєш",смішне ти створіннячко?
Я прекрасно знаю для чого ви з сьогодніщніми регістраціями сюди вилазите, ЗНАЮ!
Тому вже в останнє кажу, ботів, а тим паче пілих ботів не годую. "Стицьку" привіт!
Прощавай, прімітив, а подоляк тобі вклепає догану за таку грубу неотесану роботу.
Тут все є! Ну і яким боком Залужний до цієї маячні, що ти і твій компаньйон тут впарюєте?
Дії військовослужбовця у разі отримання незаконного наказу командира:
Який наказ є незаконним?
Незаконним слід вважати наказ, який:
відданий особою в неналежному порядку та не в межах її повноважень;за змістом суперечить чинному законодавству;пов'язаний з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина.
Оцінити незаконність наказу в кожному конкретному випадку може бути доволі складно в силу різних обставин, особливо в бойових умовах. Тому важливо розуміти, що сама по собі ваша незгода з наказом, його доцільністю та ефективністю ще не означає, що такий наказ є дійсно незаконним.
Різновидом незаконного наказу є злочинний наказ, тобто такий, що передбачає вчинення діяння (дії або бездіяльності), за яке Кримінальним кодексом України встановлена відповідальність. Злочинність наказу повинна бути явною, тобто такою, що є очевидною як для того, хто віддає цей наказ, так і для того, кому він адресований, а також для інших осіб (наприклад, здійснювати насильство над мирним населенням у зоні бойових дій, здійснювати грабіж, мародерство, страчувати чи катувати військовополонених тощо).
Що робити у разі отримання незаконного наказу?
Ви як підлеглий зобов'язаний беззастережно виконувати накази командира. Виняток становлять явно злочинні накази, оскільки ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (ст. 60 Конституції України).
Тобто, розмінування для ворога підступів до кордону - це не явна злочинність???? Послати в лоб штурмувати заміновані ворожі укріплення без попередньої підготовки та підтримки з повітря, при явній перевазі ворога - це не явна злочинність????
нагадаю, щойно прибравши руку с Біблії і Конституції, тут же, в інавгураційній промові, він заявив, що розпустить Раду
що, рибки гуппі, вже забули ?
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А ось на хвилинку уявимо собі - виїжджає на коні гетьман Петро Конашевич і з другого боку на коні виїжджає кловун Зеленський зі своєю свитою - писарь Єрмак та повар Подоляк.
І тут виникає закономірне питання - за ким підуть вільні козаки в бій, кому вони більше довіри мають? Питання дуже важке....
Ходить місцева легенда, коли Б.Хмельницький приїхав в Білу Церкву, став на Замковій Горі (там де зараз стоїть йому пам'ятник) і голосно крикнув, - Здорово браття козаки! -
Йому так тихенько многоголосо відповіли, - Здгаствуйтє,здгавствуйтє ... -
Ост він там і сів.
пріоритетна ціль для орків
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