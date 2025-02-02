Обсуждение идеи размещения миротворцев из Европы продолжается, но остается много вопросов, - Зеленский
Инициатива Франции по размещению европейских сил в Украине как сдерживающего фактора против российской агрессии набирает очертания, однако этот вопрос до сих пор не решен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что вопрос размещения европейских миротворцев в Украине был поднят президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.
"Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантий безопасности, но не как в единственной гарантии безопасности. Этого недостаточно. Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, нападение с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Какие у них полномочия?", - говорит президент.
На вопрос о том, задавал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, Зеленский ответил, что диалог продолжается.
"Мы все еще находимся в процессе этого диалога", - сказал он.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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Что президент собирается охранять, свою резиденцию?
Ну надоели эти глупости, то примите нас во время войны в НАТО, то пришлите нам на пол страны
миротворцев, сколько можно говорить эту чушь?
Збіг? Не думаю! 😄
тебе ж для цього обрали.
от, як раз поселять на гренландіїї, де тебе ніхто шукати не буде крім білих ведмедиків.
якщо в цій "ідеї"
немає корупційной составляючей???
Їздить по вухах 73%
хто не хоче - шукає причини
банда Єрмака панічно боїться НАТО