РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10172 посетителя онлайн
Новости
1 109 16

Обсуждение идеи размещения миротворцев из Европы продолжается, но остается много вопросов, - Зеленский

Зеленський про миротворців з Європи

Инициатива Франции по размещению европейских сил в Украине как сдерживающего фактора против российской агрессии набирает очертания, однако этот вопрос до сих пор не решен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что вопрос размещения европейских миротворцев в Украине был поднят президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.

"Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантий безопасности, но не как в единственной гарантии безопасности. Этого недостаточно. Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, нападение с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Какие у них полномочия?", - говорит президент.

На вопрос о том, задавал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, Зеленский ответил, что диалог продолжается.

"Мы все еще находимся в процессе этого диалога", - сказал он.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва поддерживает отправку миротворцев в Украину, - командующий ВС Вайкшнорас

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) миротворцы (1183)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
дрочать в туалетах на скумбрію
показать весь комментарий
02.02.2025 14:50 Ответить
+1
Нато має стати на кордоні і захищати мене за те що вкрали ядерну зброю. А якщо буде вимахуватись - нагадати про аес. І це треба було робити в 2022 році
показать весь комментарий
02.02.2025 14:36 Ответить
+1
в 2014
показать весь комментарий
02.02.2025 14:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нато має стати на кордоні і захищати мене за те що вкрали ядерну зброю. А якщо буде вимахуватись - нагадати про аес. І це треба було робити в 2022 році
показать весь комментарий
02.02.2025 14:36 Ответить
в 2014
показать весь комментарий
02.02.2025 14:38 Ответить
Я тебе першим виловлю, єрмакошлюх 😆
показать весь комментарий
02.02.2025 14:45 Ответить
"Наполеон" хоче командувати всією НАТОю.....
показать весь комментарий
02.02.2025 14:45 Ответить
О каких миротворцах может идти речь, когда страна разорвана на части?

Что президент собирается охранять, свою резиденцию?

Ну надоели эти глупости, то примите нас во время войны в НАТО, то пришлите нам на пол страны

миротворцев, сколько можно говорить эту чушь?
показать весь комментарий
02.02.2025 14:46 Ответить
Московит боїться нати, як і всі єрмакоботи.
Збіг? Не думаю! 😄
показать весь комментарий
02.02.2025 14:49 Ответить
Единственное, что вы правильно написали, это то, что вы не думаете, а пора бы уже.
показать весь комментарий
02.02.2025 14:53 Ответить
Пора газом підривати панельні будинки на моцкві що ночі 🏢💣🎇
показать весь комментарий
02.02.2025 14:56 Ответить
дрочать в туалетах на скумбрію
показать весь комментарий
02.02.2025 14:50 Ответить
владімір, кластерно патужно, вже підпиши всі капітуляції, та гуляй по програмі захисту свідків.
тебе ж для цього обрали.
от, як раз поселять на гренландіїї, де тебе ніхто шукати не буде крім білих ведмедиків.
показать весь комментарий
02.02.2025 14:52 Ответить
Та порозбігаються ці ,,миротворці" за першим пострілом!!!
показать весь комментарий
02.02.2025 15:10 Ответить
які можуть бути перемовини
якщо в цій "ідеї"
немає корупційной составляючей???
Їздить по вухах 73%
показать весь комментарий
02.02.2025 16:50 Ответить
хто хоче - робить
хто не хоче - шукає причини
банда Єрмака панічно боїться НАТО
показать весь комментарий
02.02.2025 18:51 Ответить
Замість зачитувати на суфлері гру слів сценаристів, міг би і сам зрозуміти - миротворці вводяться з погодженням усіх сторін. Тому вся ця звиздьож в односторонньому порядку, звиздьож, і не більше.
показать весь комментарий
02.02.2025 21:55 Ответить
 
 