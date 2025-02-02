Министр обороны имеет право делать все, чтобы не было пауз в снабжении, - Зеленский прокомментировал ситуацию с АОЗ
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал кадровый скандал в Министерстве обороны, связанный с руководством Агентства оборонных закупок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью для Associated Press.
Как заявил президент Украины, глава оборонного ведомства имеет право делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках вооружения, поскольку, в случае пауз будут потери не только у военных, но и среди гражданского населения.
"У нас есть министр обороны, который четко понимает, что, не дай Бог, будут какие-то паузы где-то хоть от кого-то в поддержке нашей армии: от дронов до ПВО, будут не только потери у военных, будут потери гражданского населения, будут страдать дети, будет больше ударов, будет более сильной Россия. Он не может делать никакой паузы в поставках. У него есть контракт", - сказал Зеленский.
Президент также отметил, что "если институционально у него есть проблемы с подписанием контракта, с поставками..., мы видим сигнал об уменьшении какой-то поддержки ВСУ... Если какая-то институция, которая есть в вертикали министра обороны, не подписывает контракты, не может быть пауз в срочных решениях".
"Поэтому министр обороны имеет право делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках. Сегодня все наши деньги в Министерстве обороны. Все наши деньги в нашей армии. И если там есть деньги, а какая-то поставка не пришла, то, честно говоря, он должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.
Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.
Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.
В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.
Впоследствии в Едином государственном реестре юридических лиц в очередной раз изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок. Вместо Арсена Жумадилова директором снова указали Марину Безрукову.
Министерство обороны подало в Министерство юстиции жалобу о возвращении Марины Безруковой на должность руководителя ГП "Агентство оборонных закупок".
В Едином госреестре снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок.
31 января в Министерстве обороны заверили, что ситуация вокруг Агентства оборонных закупок не повлияла на качественные поставки оружия для ВСУ.
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1.МІНіСТР ОБОРОНИ НЕ МІГ БУТИ ВЖЕ В ОКУПОВАНОМУ КРИМУ ПІДПРЕЄМЦЕМ З ПОДАТКАМИ НА РАШКУ ЯК ГРОМАДЯНИН РАШКИ
2. Не міг, працюючи вірою й правдою з 20о3 року на бізнес батька війни АХМЄТОВА ( згадайте усі його потуги віддати своїй партії з-під КРЕМЛЯ владу в Україні, і починаючи з виборів 2004 р ) залишатися й патріотом України ї громадянином Росії й підприємцем Кримчанином - Й ПІСЛЯ ЦЬОГО БУДУВАТИ КАР"ЄРУ державного діяча у Києві .
3 Не міг прокравшись на посаді Керівника Держмайна під кришею агента Кремля Єрмака перескочити в крісло Рєзннікова - в розпал скандалу мародерства одного й розкриття справи по самому собі від Антикорупційноїпрократури запозовом до НАБУ
4 Не міг ГОЛОВНЕ !!! ЯК ще НІХТО у військовій галузі чи гілці влади бути присутнім у зрадницькій делегації у Стамбулі на перемовинах з рашистами тільки тому що знає турецьку. Він з Мєдінським та агентом Кремля депутатом ОПЗЖЧалим турецькою говрив?
5 Не міг будучи вдруге недорозслідуванним НАБУ мати й надалі такі повноваження від КАБМІНУ чи ЄРМАКА він же керує війною в Україні) - да какая разніца- усі вони кабмін ОЛІГАРХАТУ +ІНТЕРЕСИ КРЕМЛЯ ( Ахмєтов таємний не явний на сьогодні найвпливовіший керуватель кабміну ) - судячи за тим хто з його людей займає ключові посади ...
6. НЕМІГ УМЕРОВ мати такі повноваження сьогодні з УМОВЧАННЯМ ТИПУ ПРЕЗИДЕНТА про цей отснниій скандал .
ТАК ХТО ПРАВИІТЬ КРАЇНОЮ У ВІЙНІ?
Обкраде на яйцях, поставить браковані міни ?
Панять і прастіть
Просто тварина їбана.
Якщо Трампиня змусить його до виборів і хоч мінімально гарантує безпеку при цьому це буде далеко не найгірший сценарій у підсумку.
тепер пауз не буде
корупціонерам зовсім відмовлять в постачанні озброїнь
та всім відомо, що зе!лідор виключно голуб миру та все добре і білі пальта та веселку.
у всьому винні, буржуї, невдячні українці і особисто порох та віталік і кияни що його підтримують!
Від цієї мавпи нічого не залежить, не те що постачання зброї.
Бракованими мінами нехай займається. Мародерством яке робиться на постачанні харчів. З гетьманцем нехай вирішать для чого робити мито на закордоні посилки? Комплектуючі для дронів.
З'ясує хто і для чого наробив не дієвих окопів? Чому держава внутрішні складники обраховує в грошах, наприклад деревину для бліндажів, чи арматуру для бетонних споруд. Хіба для оборони країни це повинно монетизуваться?
І це так, за хвилиночку накидав.
Зелено-синя пліснява, геть з влади!
#свободуроманучервінському! Слава Україні!
Он получает информацию от Умерова и этим всё сказано.
Рєзнікова теж до останнього відмазували, а потім тихенько заільнили без всякого покарання.
А це означає, що Зеленський не просто толерує корупуію, а є її джерелом та захисником.
Борці з Свинарчуками, ви де???!!!
Де ваші плюшеві свинки?
Чи вас не видно тому, що така "боротьба" вже 6 років, як не оплачується?
Саме це чотирижди уклоніст і схвалює бо він повністю в темі.
Він такий міністр оборони, як з тебе президент. Гімно до гімна липне.
https://x.com/FranzMaser
tZE inform
https://x.com/FranzMaser
@FranzMaser
https://x.com/FranzMaser/status/1886078617567789485
"Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні" - Зеленський Наприклад постачати в війська літню форму взимку і **********, які не вибухають ?