РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10238 посетителей онлайн
Новости
5 580 61

Министр обороны имеет право делать все, чтобы не было пауз в снабжении, - Зеленский прокомментировал ситуацию с АОЗ

Зеленський про АОЗ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал кадровый скандал в Министерстве обороны, связанный с руководством Агентства оборонных закупок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью для Associated Press.

Как заявил президент Украины, глава оборонного ведомства имеет право делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках вооружения, поскольку, в случае пауз будут потери не только у военных, но и среди гражданского населения.

Читайте также: Минобороны проводит служебное расследование относительно контракта АОЗ на закупку старых противотанковых мин

"У нас есть министр обороны, который четко понимает, что, не дай Бог, будут какие-то паузы где-то хоть от кого-то в поддержке нашей армии: от дронов до ПВО, будут не только потери у военных, будут потери гражданского населения, будут страдать дети, будет больше ударов, будет более сильной Россия. Он не может делать никакой паузы в поставках. У него есть контракт", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что "если институционально у него есть проблемы с подписанием контракта, с поставками..., мы видим сигнал об уменьшении какой-то поддержки ВСУ... Если какая-то институция, которая есть в вертикали министра обороны, не подписывает контракты, не может быть пауз в срочных решениях".

Читайте также: Безрукова призвала Зеленского остановить разрушение АОЗ: Это ставит под угрозу поставки для ВСУ

"Поэтому министр обороны имеет право делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках. Сегодня все наши деньги в Министерстве обороны. Все наши деньги в нашей армии. И если там есть деньги, а какая-то поставка не пришла, то, честно говоря, он должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Впоследствии в Едином государственном реестре юридических лиц в очередной раз изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок. Вместо Арсена Жумадилова директором снова указали Марину Безрукову.

Министерство обороны подало в Министерство юстиции жалобу о возвращении Марины Безруковой на должность руководителя ГП "Агентство оборонных закупок".

В Едином госреестре снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок.

31 января в Министерстве обороны заверили, что ситуация вокруг Агентства оборонных закупок не повлияла на качественные поставки оружия для ВСУ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Минобороны (9421) Умеров Рустем (569) Агентство оборонных закупок (92)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
Тобто особисто Зеленський дав урюку Умерову смарагдове світло грабувати ЗСУ за рахунок життів солдат.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:20 Ответить
+47
"Конституція на паузі. Закони у дупі. Роби що хочеш!" (с) Бубочка Узурпатор.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:18 Ответить
+30
Для початку міністр оборони має бути Українцем.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Конституція на паузі. Закони у дупі. Роби що хочеш!" (с) Бубочка Узурпатор.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:18 Ответить
До ЗЕ звернулися від НАТО й G-7 у питанні з Умєровськоюсістоією, , а він послав їх криворогульським фольклором й продовжував стєнать до партнерів про захист та допомогу - ЧХАТЬ ВОНИ ХОТІЛИ НА ДУМКУ ПРТНЕРІВ -їм треба думати про свої дупи... й продовжувати говорити на лохторат у супроводі таких політтехнологів як Гайдай, Шейтельман та інша АхметівськоПінчуківсько-Бенінська мадіапомийна блого та Єрамкомарафетна сфера.
показать весь комментарий
02.02.2025 17:25 Ответить
Конституція на паузі, узурпатор, урюк це наративи московського пропогандона. Але це незначить що бубочка білий та пушистий, моя думка що він та його оточення коруціонери, але ми самі його вибрали. Як говорила моя покійна теща, "Бачили очі що купували, тепер жріть". Але рашиські підари та їх пропогандони гірше.
показать весь комментарий
02.02.2025 17:51 Ответить
Ви самі вибирали, але лише на 5 років чи довічно? От тепер самі й звертайтесь до Конституційного суду по питанню законності продовження терміну на невизначений час, нема чого наративами тикати.
показать весь комментарий
02.02.2025 23:14 Ответить
Для початку міністр оборони має бути Українцем.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:18 Ответить
Я так не думаю - для самого початку , на мій погляд,
1.МІНіСТР ОБОРОНИ НЕ МІГ БУТИ ВЖЕ В ОКУПОВАНОМУ КРИМУ ПІДПРЕЄМЦЕМ З ПОДАТКАМИ НА РАШКУ ЯК ГРОМАДЯНИН РАШКИ
2. Не міг, працюючи вірою й правдою з 20о3 року на бізнес батька війни АХМЄТОВА ( згадайте усі його потуги віддати своїй партії з-під КРЕМЛЯ владу в Україні, і починаючи з виборів 2004 р ) залишатися й патріотом України ї громадянином Росії й підприємцем Кримчанином - Й ПІСЛЯ ЦЬОГО БУДУВАТИ КАР"ЄРУ державного діяча у Києві .
3 Не міг прокравшись на посаді Керівника Держмайна під кришею агента Кремля Єрмака перескочити в крісло Рєзннікова - в розпал скандалу мародерства одного й розкриття справи по самому собі від Антикорупційноїпрократури запозовом до НАБУ
4 Не міг ГОЛОВНЕ !!! ЯК ще НІХТО у військовій галузі чи гілці влади бути присутнім у зрадницькій делегації у Стамбулі на перемовинах з рашистами тільки тому що знає турецьку. Він з Мєдінським та агентом Кремля депутатом ОПЗЖЧалим турецькою говрив?
5 Не міг будучи вдруге недорозслідуванним НАБУ мати й надалі такі повноваження від КАБМІНУ чи ЄРМАКА він же керує війною в Україні) - да какая разніца- усі вони кабмін ОЛІГАРХАТУ +ІНТЕРЕСИ КРЕМЛЯ ( Ахмєтов таємний не явний на сьогодні найвпливовіший керуватель кабміну ) - судячи за тим хто з його людей займає ключові посади ...
6. НЕМІГ УМЕРОВ мати такі повноваження сьогодні з УМОВЧАННЯМ ТИПУ ПРЕЗИДЕНТА про цей отснниій скандал .
ТАК ХТО ПРАВИІТЬ КРАЇНОЮ У ВІЙНІ?
показать весь комментарий
02.02.2025 17:07 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2025 17:17 Ответить
Прошу вибачення , я написала , ТАК НЕ ДУМАЮ - це я про те що він, що МАЄ БУТИ українцем за національним корінням ...Але насправді ж УМЕРОВ у часи жорсткоїчистки КРИМНАШУ спокійно був громадянином Рашки... Платив податки, й падельнік сьогоднішній перейшов з ним па наследству від рашки до української кормушки в Ахметівському уряді ... ТО в такому сенсі Ви праві...
показать весь комментарий
02.02.2025 17:15 Ответить
Ти провокатор чи бовдур?
показать весь комментарий
02.02.2025 19:29 Ответить
Не з того кінця ви вчепились у цю новину. Дивіться глибше, ширше, швидше ..... Жодний урядовець в Україні не може не керуватись "мірнімі угодамі" дЄрмака. Навіть Лідор не має право ...
показать весь комментарий
02.02.2025 20:34 Ответить
А що йому буде якщо він створить паузи у постачанні зброї на фронт ?
Обкраде на яйцях, поставить браковані міни ?
показать весь комментарий
02.02.2025 16:18 Ответить
Нічого
Панять і прастіть
показать весь комментарий
02.02.2025 16:31 Ответить
Тобто особисто Зеленський дав урюку Умерову смарагдове світло грабувати ЗСУ за рахунок життів солдат.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:20 Ответить
Нууу, там просто Єрмак йому сказав, що в тій ситуації Умєров діє па-панятіям, а Безрукова - па-безпрєдєлу. Оскіттки альтернативної інформації Зєлєнскій не те, що не сприймає - він її просто не отримує, тому і гиворить те, що ввабає абсолютно правильним. Тобто якщо Єрмак йому доповість, що зеиля плоскч - Зєлжнскій горло перегризе тому, зто це заперечуватиме. Це правда не даж Зєлєнскому індульгенцію у майбутніх судових процесах про мародерство, але пояснює логіку його дій.
показать весь комментарий
02.02.2025 17:24 Ответить
ага..гвалтувати ..вбивати ..аби не було пауз )))
показать весь комментарий
02.02.2025 16:21 Ответить
ЗЕпітор вчергове насрав однією купою на закон, на реформи, на партнерів і на всіх українців які воюють і працюють в цій країні.

Просто тварина їбана.

Якщо Трампиня змусить його до виборів і хоч мінімально гарантує безпеку при цьому це буде далеко не найгірший сценарій у підсумку.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:21 Ответить
Якось плавно у вочика від" Єрмак зі мною ПРийшов й ... найкращий менеджер" до Умєров має ПРаво на все , про що зараз треба помовчувати Єрмакові? Чи може Умєров головний ПАХАН від Ахмєтова ? У нас же український мініМАСК Ахмєтов платить найбільші податки сьогодні ( слава й кабміну у т ч). Ахмєтов же не дає вичистити ОПЗЖ та усіх її ПРихвостнів з коаліції ?Чи КРЕМЛЬз Татаровим? Єрмак Ахмєтівський чи Кремлівський нацьковує на Порошенка , як єдиного лідера єдиної справжньої опозиції ?
показать весь комментарий
02.02.2025 17:35 Ответить
І бракованих мін теж ? і ні за що не відповідати.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:22 Ответить
Якась криворога позиція...
показать весь комментарий
02.02.2025 16:22 Ответить
схоже Бубочка обдовбався коксом остаточно
показать весь комментарий
02.02.2025 16:23 Ответить
Міністру зелене світло
показать весь комментарий
02.02.2025 16:24 Ответить
і біла стежка
показать весь комментарий
02.02.2025 16:25 Ответить
...і тут зебіла понесло...
показать весь комментарий
02.02.2025 16:25 Ответить
Як-що коротко - хай робить що хоче,я прікрию!
показать весь комментарий
02.02.2025 16:27 Ответить
щож
тепер пауз не буде
корупціонерам зовсім відмовлять в постачанні озброїнь
показать весь комментарий
02.02.2025 16:28 Ответить
нєлох, ти лох-у нас чєбурєк рустємов , як раз, все і гальмує. краде і гальмує.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:28 Ответить
Щоб не було пауз в отриманні жирних хабарів. Так вірніше.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:28 Ответить
Можна навіть полити золотим дощем суспільство, партнерів, закони, здоровий глузд. А зверху помазати шоколадом.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:29 Ответить
Він вже не олігарх, він вже майже диктатор
показать весь комментарий
02.02.2025 19:56 Ответить
тююю....
та всім відомо, що зе!лідор виключно голуб миру та все добре і білі пальта та веселку.
у всьому винні, буржуї, невдячні українці і особисто порох та віталік і кияни що його підтримують!
показать весь комментарий
02.02.2025 16:31 Ответить
Що б ми робили без закордонних ЗМІ. Наші ж рідні приофісні таких питань не задають, а інших просто не допускають до "тіла".
показать весь комментарий
02.02.2025 16:32 Ответить
Красти та переплачувати теж можна, і браковане купувати..
показать весь комментарий
02.02.2025 16:35 Ответить
щоб красти без заминки
показать весь комментарий
02.02.2025 16:36 Ответить
Цинічне гундосе хайло
показать весь комментарий
02.02.2025 16:36 Ответить
Як заявив президент України, очільник оборонного відомства має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні озброєння, оскільки, у випадку пауз будуть втрати не лише у військових, а і серед цивільного населення. Дивлячись на браковані міни і швидку окупацію українських територі, можна зрозуміти і припустити ,що саме діяльність Умєрова привела до пауз із із постачанням озброєнь і приводить до втрат як територій.так і війскових і цивільних жертв....
показать весь комментарий
02.02.2025 16:38 Ответить
Він має право сісти на човен і гребсти в бік Ердогана.
Від цієї мавпи нічого не залежить, не те що постачання зброї.
Бракованими мінами нехай займається. Мародерством яке робиться на постачанні харчів. З гетьманцем нехай вирішать для чого робити мито на закордоні посилки? Комплектуючі для дронів.
З'ясує хто і для чого наробив не дієвих окопів? Чому держава внутрішні складники обраховує в грошах, наприклад деревину для бліндажів, чи арматуру для бетонних споруд. Хіба для оборони країни це повинно монетизуваться?
І це так, за хвилиночку накидав.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:39 Ответить
Подружка гундосого Зе звєзда у Салавйова.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:41 Ответить
Зе з Єрмаком просто хоче підімяти під себе 300млрд бюджет закупівлі зброї і йому насрати на народ
показать весь комментарий
02.02.2025 16:41 Ответить
Не може під час війни міністром оборони бути цивільна людина. А коли у нас закупівлею озброєння займаються особи, яким що міна, що снаряд, що стілець або пальто без різниці, то і маємо що маємо.
показать весь комментарий
02.02.2025 16:59 Ответить
Іграшкові, навчальні, браковані та набиті мівіною замість ВР **********--без затримки.
Зелено-синя пліснява, геть з влади!
#свободуроманучервінському! Слава Україні!
показать весь комментарий
02.02.2025 17:04 Ответить
Міністр оборони і президент мають бути українцями.
показать весь комментарий
02.02.2025 17:26 Ответить
Пустая болтовня, судя по всему, он не знает сути происходящего в МО и в этом весь ужас!

Он получает информацию от Умерова и этим всё сказано.
показать весь комментарий
02.02.2025 17:33 Ответить
Коментарі зайві, цю зелену погань треба "лікувати" і негайно...
показать весь комментарий
02.02.2025 17:33 Ответить
У кожен міністр МО гірше за лайно і так знову і знову . Може військові приберут вже ті граблі ?
показать весь комментарий
02.02.2025 17:47 Ответить
То я не второпаю - у нас правова держава чи збіговисько рішал. Для замилювання проводять конкурси, голосування а в кінці-кінців якесь кидалово з призначенням удобних рішал. Головне, що відповідальності потім ніхто не несе.
показать весь комментарий
02.02.2025 17:53 Ответить
Чомусь згадалось фраза з фільмів про війну з дитинства: "Ни шагу назад! За нами Масква!"
показать весь комментарий
02.02.2025 18:32 Ответить
Мінистри падли, депутати падли, президент взагалі ху@/0. Тільки розстріл всіх попередників і депутатів,і президентів, і прокурорів, і ментів, особливо тих що " нас не навчали".
показать весь комментарий
02.02.2025 19:13 Ответить
Історія з "яйцями по 17 гривень штука" повторюється.
Рєзнікова теж до останнього відмазували, а потім тихенько заільнили без всякого покарання.

А це означає, що Зеленський не просто толерує корупуію, а є її джерелом та захисником.

Борці з Свинарчуками, ви де???!!!
Де ваші плюшеві свинки?

Чи вас не видно тому, що така "боротьба" вже 6 років, як не оплачується?
показать весь комментарий
02.02.2025 19:46 Ответить
Спочатку цей недоміністр зробив все щоб поменше зброї попадало на фронт, потім всі стрілки перевів на Безрукову і порушуючи всі закони підімяв під себе всі закупівлі зброєю щоб одноосібно керувати потоками мільярдів гривень у скарбничку зеленої банди.
Саме це чотирижди уклоніст і схвалює бо він повністю в темі.
показать весь комментарий
02.02.2025 19:59 Ответить
"Міністр оборони має право робити все." Фраза вирвана з контексту.
показать весь комментарий
02.02.2025 20:09 Ответить
"У нас є міністр оборони, який чітко розуміє Джерело: https://censor.net/ua/n3533584
Він такий міністр оборони, як з тебе президент. Гімно до гімна липне.
показать весь комментарий
02.02.2025 20:35 Ответить
Трясця, і умєрка теж .... ? РіЗав чеченців у лютому 2022 року ... в Києві.
показать весь комментарий
02.02.2025 20:35 Ответить
https://x.com/FranzMaser



https://x.com/FranzMaser

tZE inform



https://x.com/FranzMaser

@FranzMaser


https://x.com/FranzMaser/status/1886078617567789485

"Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні" - Зеленський Наприклад постачати в війська літню форму взимку і **********, які не вибухають ?
показать весь комментарий
02.02.2025 23:21 Ответить
В перекладі на народну мову: "вєртєл я на *** Конституцію, закони, нормативні акти і всю Україну з її мудрим народом! Крали, крадемо і будемо красти! І шо ви мені зробите?"
показать весь комментарий
03.02.2025 08:48 Ответить
 
 