Министр обороны имеет право делать все, чтобы не было пауз в снабжении, - Зеленский прокомментировал ситуацию с АОЗ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал кадровый скандал в Министерстве обороны, связанный с руководством Агентства оборонных закупок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью для Associated Press.

Как заявил президент Украины, глава оборонного ведомства имеет право делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках вооружения, поскольку, в случае пауз будут потери не только у военных, но и среди гражданского населения.

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"У нас есть министр обороны, который четко понимает, что, не дай Бог, будут какие-то паузы где-то хоть от кого-то в поддержке нашей армии: от дронов до ПВО, будут не только потери у военных, будут потери гражданского населения, будут страдать дети, будет больше ударов, будет более сильной Россия. Он не может делать никакой паузы в поставках. У него есть контракт", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что "если институционально у него есть проблемы с подписанием контракта, с поставками..., мы видим сигнал об уменьшении какой-то поддержки ВСУ... Если какая-то институция, которая есть в вертикали министра обороны, не подписывает контракты, не может быть пауз в срочных решениях".

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"Поэтому министр обороны имеет право делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках. Сегодня все наши деньги в Министерстве обороны. Все наши деньги в нашей армии. И если там есть деньги, а какая-то поставка не пришла, то, честно говоря, он должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Впоследствии в Едином государственном реестре юридических лиц в очередной раз изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок. Вместо Арсена Жумадилова директором снова указали Марину Безрукову.

Министерство обороны подало в Министерство юстиции жалобу о возвращении Марины Безруковой на должность руководителя ГП "Агентство оборонных закупок".

В Едином госреестре снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок.

31 января в Министерстве обороны заверили, что ситуация вокруг Агентства оборонных закупок не повлияла на качественные поставки оружия для ВСУ.