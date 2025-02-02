Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Покровском и Купянском направлениях. С начала суток произошло 52 боестолкновения, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 52 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Покровском и Купянском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные города и села нашего государства. Сегодня пострадали населенные пункты Александровка Черниговской области; Степок, Пономаренки, Поповка, Горки, Рясное, Прогресс, Славгород, Турья, Бачевск, Бобылевка Сумской области. Под авиаударами оказались Александровка Сумской области и Гремячка Черниговской области.

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Ситуация на Харьковщине

На Купянском направлении враг с начала суток совершил 12 попыток продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Загрызово, Лозовая. Украинские защитники отразили пять атак, семь боестолкновений продолжается.

Бои на востоке

Агрессор шесть раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и в направлении Серебрянки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили одну атаку вражеских войск неподалеку Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг дважды пытался идти вперед в районах Торецка и Крымского.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. Двадцать пять раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отражают вражеские атаки в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов. Сейчас продолжаются еще шесть боестолкновений.

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Ситуация на юге

Оккупанты один раз пытались прорваться в направлении Константинополя на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар в районе Новополя.

На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях с начала суток противник активных действий не проводил.

Обстановка на Севере

На Курщине украинские защитники отразили две атаки захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес три авиационных удара с применением четырех управляемых бомб.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

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