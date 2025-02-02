Удар РФ по Полтаве: аварийно-спасательные работы завершены, погибли 14 человек, 20 - пострадали. ВИДЕО+ФОТО
В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенной пятиэтажки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Вследствие вражеского удара погибли 14 человек, из них 2 детей 9 и 12 лет. 20 - пострадали, из них 4 детей в возрасте 3 месяцев, 2, 8 и 12 лет.
22 человека спасены. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 лицам, из них 11 детей.
В ГСЧС выразили искренние соболезнования родным и близким.
Напомним, утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. По состоянию на день 2 февраля известно, что в результате вражеского удара погибли 14 человек, из них - 2 ребенка.
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+3 Грицько Злий
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+3 Чайка Київ
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+2 Грицько Злий
показать весь комментарий02.02.2025 17:44 Ответить Ссылка
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Что пьют они кровь христианских младенцев;
И как-то в пивной мне ребята сказали,
Что очень давно они Бога распяли!
Им кровушки надо - они по запарке
Замучили, гады, слона в зоопарке!
Украли, я знаю, они у народа
Весь хлеб урожая минувшего года!