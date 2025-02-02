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Удар РФ по Полтаве: аварийно-спасательные работы завершены, погибли 14 человек, 20 - пострадали. ВИДЕО+ФОТО

В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенной пятиэтажки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Вследствие вражеского удара погибли 14 человек, из них 2 детей 9 и 12 лет. 20 - пострадали, из них 4 детей в возрасте 3 месяцев, 2, 8 и 12 лет.

22 человека спасены. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 лицам, из них 11 детей.

В ГСЧС выразили искренние соболезнования родным и близким.

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Удар РФ по Полтаві 1 лютого
Удар РФ по Полтаві 1 лютого
Удар РФ по Полтаві 1 лютого
Удар РФ по Полтаві 1 лютого
Удар РФ по Полтаві 1 лютого

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Напомним, утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. По состоянию на день 2 февраля известно, что в результате вражеского удара погибли 14 человек, из них - 2 ребенка.

Автор: 

Тахтаулове (771) ГСЧС (5011) Полтавская область (1184) Полтавский район (50)


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Топ комментарии
+3
А натА згодна ввЄстісь?
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02.02.2025 17:29 Ответить
+3
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02.02.2025 17:58 Ответить
+2
Для особо одарЬЙОнних. Ми ввели в свою Конституцію цЄль бути в натА, а натА поки шо не хоче. І чи взагалі захоче, це ще питання...
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02.02.2025 17:44 Ответить
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Змусити нато ввести війська можна за місяць. Зелені бояться нато бо ввід їх військ це програш моцкви.
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02.02.2025 17:18 Ответить
А натА згодна ввЄстісь?
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02.02.2025 17:29 Ответить
Для особо одарЬЙОнних. Ми ввели в свою Конституцію цЄль бути в натА, а натА поки шо не хоче. І чи взагалі захоче, це ще питання...
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02.02.2025 17:44 Ответить
Коли змушують згоди не питають.
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02.02.2025 17:35 Ответить
А хто змушує?
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02.02.2025 17:36 Ответить
Я взагалі всіх VPNщиків наПуй посилаю. 95 відсотків це кацапсячі тролі та просто кацапи які любят *****, але любіть прЄдпочітают ньє на кацапії, а десь на загніваюШШєм западЄ.
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02.02.2025 17:46 Ответить
Лісника пам'ятаєш? А Сашка Білого? Впн це елементарна гігієна, коли при владі гру мо рф.
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02.02.2025 17:50 Ответить
До чого тут лісник та Сашко білий? Як ти це пов'язуєш? Боїшся шо до тебе прийдуть за твої безглузді пости арештовувати? Тоді ти точно кацап з кацапщини
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02.02.2025 17:53 Ответить
А ти себе з Антоненком порівнюєш?
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02.02.2025 19:24 Ответить
Кацап?
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02.02.2025 17:49 Ответить
При сильно-стурбованому НАТО, ввести війска НАТО буде заважати - їх велика занепокоєність.
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02.02.2025 19:54 Ответить
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02.02.2025 17:58 Ответить
****** ядерной бомбой по москве чтобы весь гадюшник с ****** его псами в думе, пропагандонами,всех их ********* стёрло!!!
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02.02.2025 18:17 Ответить
Російськомовний бот щойно зареєструвався (02.02.2025), щоб публікувати раша-маніпуляції.
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03.02.2025 00:47 Ответить
Пішло ***** курсом російського воєнного корабля, козломордне смердюче.
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03.02.2025 02:51 Ответить
Но тот же алкаш мне сказал после дельца,
Что пьют они кровь христианских младенцев;
И как-то в пивной мне ребята сказали,
Что очень давно они Бога распяли!
Им кровушки надо - они по запарке
Замучили, гады, слона в зоопарке!
Украли, я знаю, они у народа
Весь хлеб урожая минувшего года!
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03.02.2025 04:43 Ответить
Сирена в Полтаві не спрацювала щоб люди пішли в укриття? Тоді відповідальних під трибунал.
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04.02.2025 12:47 Ответить
 
 