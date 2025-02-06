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Российская армия под Покровском потеряла больше военных, чем за всю Вторую чеченскую войну

Под Покровском россияне несут значительные потери

За месяц под Покровском погибло больше россиян, чем во время Второй чеченской войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Чтобы понять интенсивность Покровского направления: недавно главнокомандующий Александр Сырский опубликовал данные, согласно которым россияне там потеряли 7000 человек безвозвратно и 15 000 - с ранеными, пропавшими без вести и так далее. Для сравнения, Вторая Чеченская война у россиян за весь период - 6000 погибших. То есть под одним Покровском за январь у россиян больше погибших, чем на Вторую Чеченскую", - отметил он.

Трегубов добавил, что россияне бросают все силы и резервы для того, чтобы окружить город. Сейчас им это не удается. Несмотря на то, что они ежедневно теряют там огромное количество личного состава.

"У них есть такая амбиция. В принципе, если бы удалось перерезать пути, ведущие в город, хотя бы с запада и юго-запада они могли бы по крайней мере говорить о каких-то достижениях, говорить о какой-то "большой победе". Сейчас им это не удается, сейчас они теряют очень большое количество личного состава, техники меньше - потому что они ее там меньше применяют. Враг пытается цепляться за маленькие поселки на юго-запад от Покровска", - добавил он.

Напомним, на Покровском направлении наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

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Автор: 

армия РФ (19703) ликвидация (3706) ОСГВ Хортица (427) Донецкая область (10009) боевые действия (4332)


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Топ комментарии
+9
Чем быстрее все рашисты выдохнут, тем быстрее наступит мир и покой во всём мире.
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06.02.2025 11:52 Ответить
+7
І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. - пісня
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06.02.2025 12:00 Ответить
+5
Але при цьому Чечня окупована й досі.
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06.02.2025 12:11 Ответить
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З тієї самої опери що "по телевізорі сказали". Ще хтось дивиться тей телемарафон?
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06.02.2025 11:51 Ответить
Дивись відео.
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06.02.2025 11:59 Ответить
Чем быстрее все рашисты выдохнут, тем быстрее наступит мир и покой во всём мире.
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06.02.2025 11:52 Ответить
І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. - пісня
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06.02.2025 12:00 Ответить
У січні дві третини російської техніки знешкодили саме безпілотники - Сирський
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06.02.2025 11:58 Ответить
Безбашеним пох
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06.02.2025 12:02 Ответить
Але при цьому Чечня окупована й досі.
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06.02.2025 12:11 Ответить
Друга чеченська- контрактники і срочнікі! Покровськ- зекі і лугандони...
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06.02.2025 12:12 Ответить
а якбу у нас тут гори як в чечні....
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06.02.2025 12:22 Ответить
А звідки ми знаємо про кількість загиблих у другу чеченську? Від росіян... що зводить правдивість цих даних до нуля. Найпростіший приклад: О.Невзоров (який свого часу був "на тому боці") розповідав про залишки тіл, які вони виявляли в наданій для телезйомок бронетехніці, що повернулася з Чечні.
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06.02.2025 13:07 Ответить
"головнокомандувач Олександр Сирський опублікував дані, згідно з якими росіяни там втратили 7000 осіб безповоротно та 15 000 - з пораненими, зникли безвісти і так далі. Для порівняння, Друга Чеченська війна у росіян за весь період - 6000 загиблих".
Порівняння,як совкового генерала,чи експерта: касапи ніколи не зважали на втрати,щоби домогтись свого.Що хіба вартує отруєння москвичів на Дубровці,щоби разом з ними отравити чеченських моджахедів.
До того ж,чого обминає першу чеченську-бо там його земляків в рази більше лягло?
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06.02.2025 13:16 Ответить
Це просто цифри, які не зупиняють кацапів, бо вони отримують результат.
Це - не працює. Потрібно шукати інше рішення.
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06.02.2025 13:36 Ответить
я думаю під час другої чеченської кацапи втратили значно більше ніж 6 тисяч. Вони кажуть, що і в сво вони втратили 6 тисяч, хоча за висновками навіть не українських, а міжнародних джерел ця кількість і близько не відображає реальну кількість. Чи 6 тисяч для козломордих має якусь міфічну значущість?))))
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06.02.2025 14:41 Ответить
Это не так. Официальные потери , о которых заявляет Кремль , всегда нужно раз в 5 увеличивать.
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06.02.2025 21:23 Ответить
 
 