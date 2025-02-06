Российская армия под Покровском потеряла больше военных, чем за всю Вторую чеченскую войну
За месяц под Покровском погибло больше россиян, чем во время Второй чеченской войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.
"Чтобы понять интенсивность Покровского направления: недавно главнокомандующий Александр Сырский опубликовал данные, согласно которым россияне там потеряли 7000 человек безвозвратно и 15 000 - с ранеными, пропавшими без вести и так далее. Для сравнения, Вторая Чеченская война у россиян за весь период - 6000 погибших. То есть под одним Покровском за январь у россиян больше погибших, чем на Вторую Чеченскую", - отметил он.
Трегубов добавил, что россияне бросают все силы и резервы для того, чтобы окружить город. Сейчас им это не удается. Несмотря на то, что они ежедневно теряют там огромное количество личного состава.
"У них есть такая амбиция. В принципе, если бы удалось перерезать пути, ведущие в город, хотя бы с запада и юго-запада они могли бы по крайней мере говорить о каких-то достижениях, говорить о какой-то "большой победе". Сейчас им это не удается, сейчас они теряют очень большое количество личного состава, техники меньше - потому что они ее там меньше применяют. Враг пытается цепляться за маленькие поселки на юго-запад от Покровска", - добавил он.
Напомним, на Покровском направлении наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.
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Порівняння,як совкового генерала,чи експерта: касапи ніколи не зважали на втрати,щоби домогтись свого.Що хіба вартує отруєння москвичів на Дубровці,щоби разом з ними отравити чеченських моджахедів.
До того ж,чого обминає першу чеченську-бо там його земляків в рази більше лягло?
Це - не працює. Потрібно шукати інше рішення.