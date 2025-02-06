Российские оккупанты пытаются создать плацдарм возле Двуречной, чтобы закрепиться на Харьковщине, - ОСГВ "Хортиця"

Армия РФ продолжает попытки закрепиться на правом берегу реки Оскол в районе Двуречной на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.

"Они пытаются закрепиться в районе Двуречной, но как раз оттуда их как раз и выбивают - это зона активных боев. Они пытаются создать там плацдарм. Но ведь обычно враг доставляет туда личный состав малыми плавсредствами и эти малые плавсредства уже сами по себе под огнем. В таком случае они не могут эффективно пополнять свой личный состав и подвергаются атакам", - подчеркнул он.

Трегубов отметил, что оккупанты хотят создать плацдармы за рекой, скорее всего - в районе Тернов или самой Двуречной.

"Есть у них там любимые направления для переправы, и они через них лезут. Лезут с переменным успехом, потому что сначала надо переправиться под огнем FPV, потом надо собраться как-то и найти себе какую-то лесополосу под сбросами дронов, а потом уже как-то закрепиться", - рассказал спикер.

Военный отметил, что закрепиться россиянам не удается, потому что украинские силы постоянно контратакуют.

"Насколько успешны там действия и противодействия, я пока говорить не буду. Но, нет, мы не можем сказать, что у них там есть стабильный плацдарм", - добавил Трегубов.

Напомним, накануне аналитики проекта DeepState сообщили, что российские захватчики имеют продвижение в районе населенного пункта Тополя Харьковской области. Враг образовал еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол.

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