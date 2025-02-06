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Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ еще 7 образцов стрелкового вооружения

гранатомет

В течение января 2025 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины семь образцов стрелкового вооружения и гранатометов производства европейских и американских оружейных компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Среди кодифицированных образцов, в частности:

  • пулеметы разных калибров,
  • эргономичная штурмовая винтовка пехотинцев,
  • снайперские винтовки (из числа лидеров рынка современного стрелкового оружия) для поражения живой силы врага на больших дистанциях и
  • гранатометы для борьбы с вражеской бронетехникой.

Также смотрите: Дроны украинского производства ZEUS и HADES допущены к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Как отмечается, эти образцы оружия отличаются надежностью конструкции, точностью стрельбы, стабильностью боя.

Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники размещена здесь.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации около 130 новых образцов вооружения и военной техники, в том числе 100 единиц производства Украины.

Автор: 

Минобороны (9426) оружие (10267)


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А достатньо прийняти один Закон про визнання (взаємовизнання...) сертифікатів цих країн і не потрібно робити ці "героїчні подвиги"
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06.02.2025 16:57 Ответить
Патроны хоть одинаковые?
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06.02.2025 17:21 Ответить
 
 