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Зеленский подписал закон о запрете трансплантации органов погибших военнослужащих

В Украине запретили трансплантацию органов погибших военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает изъятие органов для трансплантации у погибших военнослужащих и людей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, закон № 4203-IX с подписью президента опубликован на сайте ВР.

Согласно пояснительной записке, закон предусматривает запрет изъятия органов у таких категорий людей:

  • погибших (умерших) в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур;
  • военнослужащих Сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение;
  • граждан, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.

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Кроме того, закон уточняет процедуру автоматического подбора доноров и реципиентов в Единой государственной информационной системе трансплантации и вводит принцип "домино" при пересадке органов, сообщает пресс-служба Верховной рады.

Кроме того, закон определяет создание Национального трансплантологического комитета как консультативного органа Министерстве здравоохранения (Минздрава). Комитет будет иметь полномочия рассматривать случаи неблагоприятных реакций при трансплантации.

Автор: 

закон (3178) Зеленский Владимир (20889) трансплантация (155) военнослужащие (6186)


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Топ комментарии
+10
Єдина надія, що цей та інші дов.о.й.о.б.ські Зє- "закони" будуть скасовані піісля переобрання ВР України та, відповідно, й президента...
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06.02.2025 17:38 Ответить
+7
ну і що тут доброго ? ці органи могли продовжити комусь життя . у нас що зайві громадяни ?
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06.02.2025 17:38 Ответить
+5
У нормальних країнах всі хто працює на посадах пов'язаних з великим ризиком ( військові, поліцейські, рятівники, пожежники тощо) заздалегідь вказують чи згодні вони стати донором і ця інформація наноситься на "doggy tag" / браслет разом з інформацією про групу крові, алергії тощо ...проблема вирішена.
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06.02.2025 18:15 Ответить
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Твої висери нікому не цікаві, кацапе
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06.02.2025 17:50 Ответить
хтось може пояснити
загиблих (померлих) внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур Джерело: https://censor.net/ua/n3534378
це тепер померлих ухилянтів навіть на органи не можна?
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06.02.2025 17:36 Ответить
ЗЄля може пояснити.
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06.02.2025 17:39 Ответить
нє. не може.
може прочитати, що литвин напише.
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06.02.2025 17:53 Ответить
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06.02.2025 17:36 Ответить
ну і що тут доброго ? ці органи могли продовжити комусь життя . у нас що зайві громадяни ?
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06.02.2025 17:38 Ответить
Хоча би дозволили пересаджувати органи іншим військовослужбовцям, а слугам урода не потрібно.
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06.02.2025 17:41 Ответить
в госпіталях помирають молоді хлопці їхні органи можу спасти життя людей . хто працювати буде ?
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06.02.2025 17:55 Ответить
Єдина надія, що цей та інші дов.о.й.о.б.ські Зє- "закони" будуть скасовані піісля переобрання ВР України та, відповідно, й президента...
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06.02.2025 17:38 Ответить
У нормальних країнах всі хто працює на посадах пов'язаних з великим ризиком ( військові, поліцейські, рятівники, пожежники тощо) заздалегідь вказують чи згодні вони стати донором і ця інформація наноситься на "doggy tag" / браслет разом з інформацією про групу крові, алергії тощо ...проблема вирішена.
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06.02.2025 18:15 Ответить
кому життя кому закон!!! ЖАХ.
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06.02.2025 18:21 Ответить
У нас і в мирний час багато людей потребувало пресадки органів. а після початку бойвих дій іх звісно побільшало. І цей закон якось вирішує цю проблему? І чому держава має право вирішувати такі питанння а не самі громадяни чи військові? Чому не зробити так як наприклад в штатах? Там ще при здачі на водійські права заповнюєш анкету, де є таке питання : чи згоден ти у разі нещасного випадку бути донором органів? Якщо так, то навіть на твоіх водійських правах стоіть така позначка. Чому військові ще за своє життя не можуть самі це вирішувати?
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06.02.2025 18:21 Ответить
А вы бы хотели что бы у вас изьяли органы в этом замечательном государстве? Ни разу не фаната потужного лидера но это правильный закон. В стране где правит мафия и нет законов тебя и убить могут на хирeргическом столе если это можно монетизировать.
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06.02.2025 18:30 Ответить
один загинув, другому вирвало печінку
тож зе вирішив шо обох в морг!!!!
не пожиттєве за незаконну трансплантацію, а заборона від загиблих
від цивільних можна..
що підтурнуло до такого закону.
може пояснивби.
бо недавно батьки дозволили пересадку органів своєї дитини!!!!!!
5 людей будуть жити, або стануть здоровшими...
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06.02.2025 21:38 Ответить
Закон на мою думку вірний, тому що в іншому випадку поранених бійців не будуть намагатися спасти або вилікувати. А при великих втратах проконтролювати буде важко. З одного боку пересадка органів це добра справа, а з іншого- не взнаєш була твоя рідна людина вбита чи зарізана на столі заради коштів. Наша країна в теперішній час не може надати гарантії на доброчесність.
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07.02.2025 05:06 Ответить
 
 