Зеленский подписал закон о запрете трансплантации органов погибших военнослужащих
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает изъятие органов для трансплантации у погибших военнослужащих и людей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, закон № 4203-IX с подписью президента опубликован на сайте ВР.
Согласно пояснительной записке, закон предусматривает запрет изъятия органов у таких категорий людей:
- погибших (умерших) в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур;
- военнослужащих Сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение;
- граждан, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.
Кроме того, закон уточняет процедуру автоматического подбора доноров и реципиентов в Единой государственной информационной системе трансплантации и вводит принцип "домино" при пересадке органов, сообщает пресс-служба Верховной рады.
Кроме того, закон определяет создание Национального трансплантологического комитета как консультативного органа Министерстве здравоохранения (Минздрава). Комитет будет иметь полномочия рассматривать случаи неблагоприятных реакций при трансплантации.
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загиблих (померлих) внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур Джерело: https://censor.net/ua/n3534378
це тепер померлих ухилянтів навіть на органи не можна?
може прочитати, що литвин напише.
тож зе вирішив шо обох в морг!!!!
не пожиттєве за незаконну трансплантацію, а заборона від загиблих
від цивільних можна..
що підтурнуло до такого закону.
може пояснивби.
бо недавно батьки дозволили пересадку органів своєї дитини!!!!!!
5 людей будуть жити, або стануть здоровшими...