Зеленский подписал закон о запрете трансплантации органов погибших военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает изъятие органов для трансплантации у погибших военнослужащих и людей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, закон № 4203-IX с подписью президента опубликован на сайте ВР.

Согласно пояснительной записке, закон предусматривает запрет изъятия органов у таких категорий людей:

погибших (умерших) в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур;

военнослужащих Сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение;

граждан, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.

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Кроме того, закон уточняет процедуру автоматического подбора доноров и реципиентов в Единой государственной информационной системе трансплантации и вводит принцип "домино" при пересадке органов, сообщает пресс-служба Верховной рады.

Кроме того, закон определяет создание Национального трансплантологического комитета как консультативного органа Министерстве здравоохранения (Минздрава). Комитет будет иметь полномочия рассматривать случаи неблагоприятных реакций при трансплантации.