Официального плана Трампа о завершении войны еще нет, однако Украина обсуждали конкретные вещи с его командой, - Зеленский
Президент США Дональд Трамп еще не обнародовал официальный план по завершению российской войны в Украине.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Его (плана - Ред.) еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что у него уже есть видение плана, и конкретные вещи обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.
Кроме того, президент заверил, что "наши команды будут работать вместе, не может быть плана отдельно от кого-то, даже со стороны Соединенных Штатов".
Глава государства сказал, что будет много информации относительно потенциального плана "в Киеве, не в Киеве", где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве - нет.
"Дождемся все таки наших официальных переговоров и официальных результатов", - резюмировал Зеленский.
Ранее Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что Дональд Трамп сам представит план по завершению войны.
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Вот это реально потужно и без лишних слов, молодца, нах...
чим ближче до часу "п", тим більше зе!шмаркля буде косити під дурника.
не хоче він в тюрягу, а бігти нікуди.
ну, мабуть тільки в парагвай.
Заборона на вступ України до НАТО.
Визнання російського суверенітету над окупованими територіями.
Виведення українських військ із Курської області.
Створення демилітаризованої зони під наглядом європейських військ.
Відбудова України за підтримки ЄС.
Підтримка США для української армії та шлях до членства в ЄС до 2030 року.
короче викинули нас як юзаний презерватив
Show Must Go On!