Официального плана Трампа о завершении войны еще нет, однако Украина обсуждали конкретные вещи с его командой, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп еще не обнародовал официальный план по завершению российской войны в Украине.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Его (плана - Ред.) еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что у него уже есть видение плана, и конкретные вещи обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.

Кроме того, президент заверил, что "наши команды будут работать вместе, не может быть плана отдельно от кого-то, даже со стороны Соединенных Штатов".

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Глава государства сказал, что будет много информации относительно потенциального плана "в Киеве, не в Киеве", где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве - нет.

"Дождемся все таки наших официальных переговоров и официальных результатов", - резюмировал Зеленский.

Ранее Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что Дональд Трамп сам представит план по завершению войны.