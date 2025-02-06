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Официального плана Трампа о завершении войны еще нет, однако Украина обсуждали конкретные вещи с его командой, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп еще не обнародовал официальный план по завершению российской войны в Украине.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Его (плана - Ред.) еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что у него уже есть видение плана, и конкретные вещи обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.

Кроме того, президент заверил, что "наши команды будут работать вместе, не может быть плана отдельно от кого-то, даже со стороны Соединенных Штатов".

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Глава государства сказал, что будет много информации относительно потенциального плана "в Киеве, не в Киеве", где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве - нет.

"Дождемся все таки наших официальных переговоров и официальных результатов", - резюмировал Зеленский.

Ранее Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что Дональд Трамп сам представит план по завершению войны.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Трамп Дональд (5681) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+5
І Трампові встиг нагадити ой дурак
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06.02.2025 19:04 Ответить
+5
Головне влучно сцяти в очі лохторату.
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06.02.2025 19:16 Ответить
+4
Так в Трампа є план - дати тобі під зад коліном ,щоб більше про тебе ніхто не чув.
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06.02.2025 19:10 Ответить
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Ну - так - Трамп мовчить а чутками земля повниться
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06.02.2025 19:03 Ответить
у вас помилка, не зеМля а зеля.
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06.02.2025 19:17 Ответить
І Трампові встиг нагадити ой дурак
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06.02.2025 19:04 Ответить
А чому він так занервував? Цікаво.
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06.02.2025 19:08 Ответить
Ні дня без розмов про Трампа ***** і війну.
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06.02.2025 19:09 Ответить
".. я"...
Вот это реально потужно и без лишних слов, молодца, нах...
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06.02.2025 19:09 Ответить
Так в Трампа є план - дати тобі під зад коліном ,щоб більше про тебе ніхто не чув.
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06.02.2025 19:10 Ответить
Трампу також плювати на Україну. Всі ці розмови про літій це просто розмови. Ніхто не буде вкладатися в ті родовища поки війна і тому що росіяни просто поряд.
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06.02.2025 19:13 Ответить
Там того лития, чуть меньше чем сланцевого газа в Харьковской области, но больше чем золота Полуботька.
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06.02.2025 19:30 Ответить
Головне влучно сцяти в очі лохторату.
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06.02.2025 19:16 Ответить
і мати план, як непомітно і куди злиняти після того, як народ дізнається про офіційні результати
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06.02.2025 22:58 Ответить
А Зеленський тут до чого? Всім відомо - перемовини з ерефією, плани миру і т.п. це виключна сфера відповідальності Арахамії. От той щось там погодить, щось підпише, а потім може і розповість Єрмаку. А той, якщо в нього буде настрій, може і скаже Зеленському. А може і не скаже, прочитаємо всі разом в газетах через рік.
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06.02.2025 19:16 Ответить
...однак Україна обговорювали конкретні речі з його командою - это какой то сюр неотесаных терриконов (подворотни) в построении предложения (школа шлепера).
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06.02.2025 19:20 Ответить
я зрозумів.
чим ближче до часу "п", тим більше зе!шмаркля буде косити під дурника.
не хоче він в тюрягу, а бігти нікуди.
ну, мабуть тільки в парагвай.
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06.02.2025 19:24 Ответить
Зеля, кури свой "план" мира, заврнутый в свои кеды после пробежек по Вашингтону. Судьбу Украины решают без участия Украины. Это ли не мечта путлера?
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06.02.2025 19:27 Ответить
И не будет.
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06.02.2025 19:29 Ответить
Припинення вогню до 20 квітня.

Заборона на вступ України до НАТО.

Визнання російського суверенітету над окупованими територіями.

Виведення українських військ із Курської області.

Створення демилітаризованої зони під наглядом європейських військ.

Відбудова України за підтримки ЄС.

Підтримка США для української армії та шлях до членства в ЄС до 2030 року.

короче викинули нас як юзаний презерватив
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06.02.2025 19:43 Ответить
Треба звести ларьочника з Маском.
Show Must Go On!
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06.02.2025 19:58 Ответить
Блумберг пишет, что: Ukraine's Bonds Extend Rally as Peace Plan Expectations Build - Зеленский хочет максимально прикупить облигаций внизу?
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06.02.2025 20:28 Ответить
Сраний ти Скоморох. Де ж усі твої надпотужні плани перемоги?
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06.02.2025 20:33 Ответить
нахера "трамбону" якісь офіційні плани закінчення війни в Україні.коли їх в "зеленого рашистського слуги" в Україні з 2019 року більше,як в базарного пса,блохів.І всі плани ,починаючи з оманського турне "зепоцріота" .мають на меті здачу українських територій
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06.02.2025 21:21 Ответить
Та звідки в Трампа план? то в тебе їх як в дурного махорки.
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06.02.2025 22:03 Ответить
Коня кують і жаба ногу підставляє.Хто там з тобою радиться наглий, тупий ,просрочений зелений наркоман.
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07.02.2025 03:26 Ответить
А в тебе, ублюдошний пи"здабол, є??? Усі винні крім тебе, ГНИДА брехлива!
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07.02.2025 08:25 Ответить
 
 