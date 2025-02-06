США предоставили Украине более 174 млрд дол. помощи, - Келлог прокомментировал слова Зеленского о неполученных средствах

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о разнице между заявленной и полученной помощью от Соединенных Штатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

У Келлога попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина получила от США военную помощь на 76 миллиардов долларов, хотя американские власти выделяли для этого 177 миллиардов долларов.

"Мы тоже ломаем голову. Соединенные Штаты Америки, американский народ, граждане, предоставили Украине более 174 миллиардов долларов. И мы поставили генеральных инспекторов на местах в Украине и здесь, чтобы отслеживать эти деньги. Поэтому мы хорошо знаем, куда они идут", - отметил Келлог.

Он уточнил, что часть из выделенных средств была потрачена на производство вооружений в США, чтобы в дальнейшем отправить их в Украину.

"Поэтому если он (Зеленский. - Ред.) думает, что все 174 миллиарда долларов лежат в банке в Украине, то, конечно, мы будем пополнять запасы, конечно, мы будем наращивать наши запасы, и именно поэтому мы должны покупать (вооружение. - Ред.) здесь, в США", - пояснил спецпредставитель президента США.

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Напомним, в интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США 76 млрд дол. помощи, а не 177 млрд, как отчитываются в США.