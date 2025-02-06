США предоставили Украине более 174 млрд дол. помощи, - Келлог прокомментировал слова Зеленского о неполученных средствах
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о разнице между заявленной и полученной помощью от Соединенных Штатов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
У Келлога попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина получила от США военную помощь на 76 миллиардов долларов, хотя американские власти выделяли для этого 177 миллиардов долларов.
"Мы тоже ломаем голову. Соединенные Штаты Америки, американский народ, граждане, предоставили Украине более 174 миллиардов долларов. И мы поставили генеральных инспекторов на местах в Украине и здесь, чтобы отслеживать эти деньги. Поэтому мы хорошо знаем, куда они идут", - отметил Келлог.
Он уточнил, что часть из выделенных средств была потрачена на производство вооружений в США, чтобы в дальнейшем отправить их в Украину.
"Поэтому если он (Зеленский. - Ред.) думает, что все 174 миллиарда долларов лежат в банке в Украине, то, конечно, мы будем пополнять запасы, конечно, мы будем наращивать наши запасы, и именно поэтому мы должны покупать (вооружение. - Ред.) здесь, в США", - пояснил спецпредставитель президента США.
Напомним, в интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США 76 млрд дол. помощи, а не 177 млрд, как отчитываются в США.
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Но приклад такий
- ти приїхав на автозаправку та отримав безкоштовно 100літрів бензину по ціні 40грн
- бензовоз заправив заправку на 100літрів по ціні 60грн
Бензозаправка каже, ми допомогли водію на 100*40 + 100*60 = 10 000грн
По факту допомогли на 4000грн
А новий бензин, можуть передати наприклад іншому водію (Ізраїлю)
А в новинах розкажуть про 10000
В законі який приймають, наприклад https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text останній на 61млрд
Sec. 401. During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ``$7,800,000,000'' for ``$100,000,000
дозволили налити бензину на 7.8млрд з заправки - це программа PDA.
Наливати дозволи любій країні
Гроші не виділяються - це право
That of <<NOTE: Contracts. Reimbursement. Notification.>> the total amount provided under this heading in this division, up to $13,414,432,000
Це дали гроші на бензовоз щоб заправити заправку, якщо щось передали Україні
Також дали гроші на бензовоз для Тайваню
$1,900,000,000, to remain available until September 30, 2025, to respond to the situation in Taiwan and for related expenses: Provided, <<NOTE: Contracts. Reimbursement
та Ізраїлю
$4,400,000,000, to remain available until September 30, 2025, to respond to the situation in Israel
Тобто дозволили налити бензину Україні на 7.8млрд
Та виділили 13.4+1.9+4.4=19.7млрд коштів, щоб оплатити бензовози
Загадка, скільки бензину реально отримала Україна...
https://www.youtube.com/watch?v=On82ETnxFFg&t=5300s
Чи однаково президент Зеленській, пан Келлог, їхні помічники та радники розуміють та враховують різницю між appropriated, committed, obligated funds та shipped and delivered military equipment?
Компетентний аналіз дещо незрозумілих заявленої та отриманої військової допомоги можна послухати за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=On82ETnxFFg&ab_channel=UKRLIFE%D0%B7%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%8E