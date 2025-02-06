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Новости Помощь Украине
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США предоставили Украине более 174 млрд дол. помощи, - Келлог прокомментировал слова Зеленского о неполученных средствах

Кіт Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о разнице между заявленной и полученной помощью от Соединенных Штатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

У Келлога попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина получила от США военную помощь на 76 миллиардов долларов, хотя американские власти выделяли для этого 177 миллиардов долларов.

"Мы тоже ломаем голову. Соединенные Штаты Америки, американский народ, граждане, предоставили Украине более 174 миллиардов долларов. И мы поставили генеральных инспекторов на местах в Украине и здесь, чтобы отслеживать эти деньги. Поэтому мы хорошо знаем, куда они идут", - отметил Келлог.

Он уточнил, что часть из выделенных средств была потрачена на производство вооружений в США, чтобы в дальнейшем отправить их в Украину.

"Поэтому если он (Зеленский. - Ред.) думает, что все 174 миллиарда долларов лежат в банке в Украине, то, конечно, мы будем пополнять запасы, конечно, мы будем наращивать наши запасы, и именно поэтому мы должны покупать (вооружение. - Ред.) здесь, в США", - пояснил спецпредставитель президента США.

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Напомним, в интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США 76 млрд дол. помощи, а не 177 млрд, как отчитываются в США.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) США (27166) Кит Келлог (159)


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Топ комментарии
+31
США треба трохи ті кошти, шо Зеля не врахував, по офшорам пошукать. Вальодіним, дЕрьмака, Резнікова, умерова, слуг наріда тощо.
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06.02.2025 19:41 Ответить
+27
Зеля может считать только то, что у него в кармане.
Все остальное - выше его разумения
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06.02.2025 19:44 Ответить
+25
Аудит не дає спокою Боневтіку! Спить і бачить....
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06.02.2025 19:42 Ответить
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Так наш лідор до того ********** що його ніхто і не слухає. Маємо що обрали.
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06.02.2025 22:07 Ответить
В чому аналогія?
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06.02.2025 22:06 Ответить
Цей не поясне

Но приклад такий
- ти приїхав на автозаправку та отримав безкоштовно 100літрів бензину по ціні 40грн
- бензовоз заправив заправку на 100літрів по ціні 60грн

Бензозаправка каже, ми допомогли водію на 100*40 + 100*60 = 10 000грн
По факту допомогли на 4000грн
А новий бензин, можуть передати наприклад іншому водію (Ізраїлю)
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06.02.2025 22:07 Ответить
Так і не купували в амерів "бензини".Все як допомога йде. Значить не 10 а 4 куска. І впевнений що в суму допомоги продаж не включається. Американці не пустозвони як наш оп. Там ще працює інститут репутації. Принаймі поки що
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06.02.2025 22:16 Ответить
Ну так на 4000 допомогли
А в новинах розкажуть про 10000

В законі який приймають, наприклад https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text останній на 61млрд
Sec. 401. During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ``$7,800,000,000'' for ``$100,000,000
дозволили налити бензину на 7.8млрд з заправки - це программа PDA.
Наливати дозволи любій країні
Гроші не виділяються - це право

That of <<NOTE: Contracts. Reimbursement. Notification.>> the total amount provided under this heading in this division, up to $13,414,432,000
Це дали гроші на бензовоз щоб заправити заправку, якщо щось передали Україні

Також дали гроші на бензовоз для Тайваню
$1,900,000,000, to remain available until September 30, 2025, to respond to the situation in Taiwan and for related expenses: Provided, <<NOTE: Contracts. Reimbursement

та Ізраїлю
$4,400,000,000, to remain available until September 30, 2025, to respond to the situation in Israel

Тобто дозволили налити бензину Україні на 7.8млрд
Та виділили 13.4+1.9+4.4=19.7млрд коштів, щоб оплатити бензовози

Загадка, скільки бензину реально отримала Україна...
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06.02.2025 22:34 Ответить
Де гроші, Зе?
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06.02.2025 22:01 Ответить
Келлог сам підтвердив, що 100 млрд.дол з 177 не залишали територію США.
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06.02.2025 23:25 Ответить
As tax auditors say, the trick is not think of it as 'your' money.
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06.02.2025 23:23 Ответить
Віслюк знов наплутав і озвучив лише спижжену частину американської допомоги.
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06.02.2025 23:27 Ответить
Келлог ще один ********.
https://www.youtube.com/watch?v=On82ETnxFFg&t=5300s
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06.02.2025 23:46 Ответить
воно, крім усього, ще й рахувати не вміє. тупе ніщо
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07.02.2025 09:53 Ответить
жопа бениного, Омансокго Нарика , фсбэшника Елдака и всей его кодлы в кармане у Трампа, надеюсь они проведут расследования и эта Мразь как и его хозяин беня будут в Гуантанамо!!
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07.02.2025 10:30 Ответить
Буквосполучення з е л е н с ь к и й треба читати як злодюга, зрадник і патологічне брехло.
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07.02.2025 10:32 Ответить
сподіваюся, амери за трампа таки поставлять на місце ублюдочне брехливе зелене бидло...
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07.02.2025 10:33 Ответить
Є така дитяча лічилка: рос.- "мы считаем- таем - таем"; а в Україні - "ми ра****-****-****"...
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07.02.2025 10:49 Ответить
Це дісно свинство. Недодано 101 млрд.!! А зелена команда так надіялась на них. Вже і будинки, віли, яхти, машини придивилися а тут такий облом. Свинство. Краще не скажеш.
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07.02.2025 11:36 Ответить
За ці гроші можна було поховати Пуйла і все його оточення, та переробити Рашастан повністю! І війни б не було вже давно, і з 10-15 республіками колишнього Рашастану вже б домовились...
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07.02.2025 12:06 Ответить
После аудита из США , много интересных моментов может всплыть.
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07.02.2025 12:42 Ответить
Зеле лишь бы что-то спиииииидеть в видосике про кто-то виноват!
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07.02.2025 12:42 Ответить
у него действительно все виноваты, кроме него самого, не допустившего за прошедшие 6 лет ни одного ****** и не укравшего ни одной копейки.
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07.02.2025 13:30 Ответить
Этим заявлением Зеленский сдал Трампу козырного туза против Байдена, косвенным боком показывая Трампу, что он готов с ним сотрудничать в обмен на политическую и военную помощь.
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07.02.2025 13:27 Ответить
Є ще люди які слухають зелену ахінею.
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07.02.2025 14:30 Ответить
При всій повазі до пана Келлога, в коментарях про різницю між заявленою та отриманою допомогою від Сполучених Штатів він мабуть мав би звернути увагу, що неспівпадіння розмірів "наданої США та отриманою допомогою Україні" має цілком природне пояснення.
Чи однаково президент Зеленській, пан Келлог, їхні помічники та радники розуміють та враховують різницю між appropriated, committed, obligated funds та shipped and delivered military equipment?
Компетентний аналіз дещо незрозумілих заявленої та отриманої військової допомоги можна послухати за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=On82ETnxFFg&ab_channel=UKRLIFE%D0%B7%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%8E
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07.02.2025 15:28 Ответить
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