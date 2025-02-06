Чтобы обеспечить всех переселенцев жильем нужно 40-50 млрд долларов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский оценил расходы на обеспечение жильем вынужденных переселенцев в 50 млрд долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сегодня говорили о том, как поддержать людей. Есть программы, которые поддерживают украинцев. Я рассказал, что большой вызов, который у нас сегодня есть, - это внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Это большое количество наших людей. Я бы просил мадам президента помочь, потому что, в Украине сегодня находится около 5 млн перемещенных лиц. Для них очень нужна помощь - дома, квартиры, иначе мы будем терять людей", - сказал Зеленский после встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Он отметил, что переселенцы иногда вынуждены возвращаться из-за того, что не находят жилья и работы. "Для нас это очень сложно, и я не хотел бы терять миллионы людей. Безусловно, хотелось бы, чтобы Украине, государству и центральной власти, местным властям и громадам помогали наши партнеры", - подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, чтобы обеспечить всех переселенцев жильем, нужно 40-50 млрд долларов. "Для нас, даже в мирное время, это очень серьезные деньги, их так просто найти сложно", - сказал глава государства.

По мнению президента, было бы справедливо, чтобы на эти цели дополнительно выделялись средства из замороженных российских активов. "Это десятки миллиардов, мы бы их потратили на то, чтобы помочь людям, помочь им с квартирами, чтобы они нашли себе место для жизни", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что будет поднимать эту тему с партнерами в Европе, в частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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