Чтобы обеспечить всех переселенцев жильем нужно 40-50 млрд долларов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский оценил расходы на обеспечение жильем вынужденных переселенцев в 50 млрд долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сегодня говорили о том, как поддержать людей. Есть программы, которые поддерживают украинцев. Я рассказал, что большой вызов, который у нас сегодня есть, - это внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Это большое количество наших людей. Я бы просил мадам президента помочь, потому что, в Украине сегодня находится около 5 млн перемещенных лиц. Для них очень нужна помощь - дома, квартиры, иначе мы будем терять людей", - сказал Зеленский после встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
Он отметил, что переселенцы иногда вынуждены возвращаться из-за того, что не находят жилья и работы. "Для нас это очень сложно, и я не хотел бы терять миллионы людей. Безусловно, хотелось бы, чтобы Украине, государству и центральной власти, местным властям и громадам помогали наши партнеры", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, чтобы обеспечить всех переселенцев жильем, нужно 40-50 млрд долларов. "Для нас, даже в мирное время, это очень серьезные деньги, их так просто найти сложно", - сказал глава государства.
По мнению президента, было бы справедливо, чтобы на эти цели дополнительно выделялись средства из замороженных российских активов. "Это десятки миллиардов, мы бы их потратили на то, чтобы помочь людям, помочь им с квартирами, чтобы они нашли себе место для жизни", - рассказал Зеленский.
Он добавил, что будет поднимать эту тему с партнерами в Европе, в частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности.
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Пошукайте по кишенях
И по 2000 долларов на каждого лоха, которые выбрали это ху#ловское чмо.
два з половиною Сектора Газа...
друг донні просто мальчік по депортації, порівнюючи з "майським шашличніком"
але ж які інвестиції провалять на біженців.... !
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Но спочатку тобі треба рукавичи з брезенту для будівельників пошити. Років з 20.
А там, ви ж розумієте, у нас вже все налагоджено і потужно працює.
Сліпа ЗЕлена паскуда роз'їздилась по закордонах та дає тепличні інтерв'ю "дєвочкам"-журналісткам, але ні разу не зазирнула в пункти прийому вторсировини ТЦК, де відбувається наруга над здоровим глуздом. Чоловікам, в яких вже внуки є підлітками, намагаються прищепити молодече завзяття та максималізм, закривши очі на набуті ними на протязі життя хронічні болячки, що зробили з них деградованих та депресивних істот.
Профан-самозванець, який ошукав в 2019р. не тільки 73% виборців, але й свого дезінформаційного спонсора Коломойського, всадивши його до в'язниці, зовсім не володіє ситуацією в країні та доручив патріотичну справу мобілізації мародерам, геноцистам та ворогам-нацменам, яких назвав "украинцами", та які залюбки поставляють на конвейєр смерті неповоротких, недорікуватих, неуважних осіб, які колись були чоловіками, а зараз перетворились на байдужих імпотентів, з трупів яких можна хіба що збудувати тілесну барикаду проти КАБів, які здалеку сприйняли б їх за живих солдатів.
Може, йому голову відкрутить?
На март 2015 года Государственная служба по чрезвычайным ситуациям зарегистрировала около 777 тыс. вынужденных переселенцев из зоны проведения АТО и Крыма.
Просто они были сами виноваты - звали "Путин введи" и поэтому вы о них не знали.
https://24tv.ua/ru/skolko-pereselencev-ukraine-janvar-2021-cifra-novosti-kryma_n1503731
По состоянию на 22 октября 2024 года в Украине официально зарегистрировано 4 646 735 внутренне перемещенных лиц.
В ПТУ нас учили что в математике "порядок" это 10 раз. на 2 - 3 порядка больше, это в 20 - 30 раз больше. Правильно?
а ти всі відпустки ЗЄлі рахував ?
він більше атдихає, чим працює!
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самой дорогой остается недвижимость во Львове, Ужгороде и Киеве. Однокомнатные квартиры там стоят в среднем 65 тысяч долларов, 60 тысяч и 54 тысячи, соответственно. https://www.rbc.ua/ukr/news/deshevshe-buvae-de-********-zaraz-naynizhchi-1734707566.html Самое дешевое жилье в Херсоне, Запорожье, Харькове и Сумах, там однокомнатные квартиры стоят 16 тысяч долларов, 17 тысяч и по 20 тысяч, соответственно.
И тут на рынок заваливают 2,5 миллиона покупателей .....
Країну мрії?
Також вони НЕ всі імбіціли, і далеко не всі дауніто , побачили що таке війна
Если это перевести в гривны, то, как говорил Райкин, будет сАмАшедшая цифра, на которую можно было бы построить пять новых столиц и десять городов миллионников.
Эту цифру он назвал из расчёта, что больше половины сразу украдут, а потом, при строительстве, ещё украдут половину, в результате, жильё, если и построят, что сомнительно, то это обойдётся в 10 миллиардов долларов.
Если помечтать, то нужно выдать каждой семье переселенцев, с учётом семейного положения, деньги на руки и пусть они сами решают, дом строить или квартиру покупать, только так!
В воскресенье скупят весь цемент, взлетевший ценой в космос, и на этом стройка остановится.
Сейчас всё народ сам тянет. Электричество, дорогу, воду.
Тобто землі дофіга. Будинків, які якісні і придатні до ремонту дофіга.
Людям потрібна інфраструктура - то вибрати ті які ближче до районів та обласних центрів.
А дети асфальта не поедут.
Контейнер, ежели утеплённый на много лучше матраса на полу в классе украинского языка в милом городке на западе Украины
(апрель - июнь 2022)
Воно думає, що гроші на деревах ростуть? Заходу легше збагрити цей засмердівшийся актив ніж виділяти стільки грошей, яких немає у бездонну бочку.
10 поколінь не вистачить щоб все це виправити, те що 1 недоумкувата людина наробила через свій нарцисизм на тупість.
тобто Математика волає найрозумнійшому доплатити з власної кишені
А Пінокіо хоче 50 лярдів взяти під заставу майбутніх репарацій, і куди вони підуть???? у італійське Скумбрійсховище та на вілу мамаріми в Взраїлі?
В твоем МО "пропало" на закупках вооружений и боеприпасов 250 млрд. и никто не чешется.
А ты о каких-то 50 млрд. слезы проливаешь. Употреби власть и деньги будут.