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Чтобы обеспечить всех переселенцев жильем нужно 40-50 млрд долларов, - Зеленский

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский оценил расходы на обеспечение жильем вынужденных переселенцев в 50 млрд долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сегодня говорили о том, как поддержать людей. Есть программы, которые поддерживают украинцев. Я рассказал, что большой вызов, который у нас сегодня есть, - это внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Это большое количество наших людей. Я бы просил мадам президента помочь, потому что, в Украине сегодня находится около 5 млн перемещенных лиц. Для них очень нужна помощь - дома, квартиры, иначе мы будем терять людей", - сказал Зеленский после встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Он отметил, что переселенцы иногда вынуждены возвращаться из-за того, что не находят жилья и работы. "Для нас это очень сложно, и я не хотел бы терять миллионы людей. Безусловно, хотелось бы, чтобы Украине, государству и центральной власти, местным властям и громадам помогали наши партнеры", - подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, чтобы обеспечить всех переселенцев жильем, нужно 40-50 млрд долларов. "Для нас, даже в мирное время, это очень серьезные деньги, их так просто найти сложно", - сказал глава государства.

По мнению президента, было бы справедливо, чтобы на эти цели дополнительно выделялись средства из замороженных российских активов. "Это десятки миллиардов, мы бы их потратили на то, чтобы помочь людям, помочь им с квартирами, чтобы они нашли себе место для жизни", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что будет поднимать эту тему с партнерами в Европе, в частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: ЕБРР изучает возможность увеличения финансирования на возобновление энергосистемы Украины

Автор: 

ЕБРР (261) жилье (911) переселенцы (531) замороженные активы (296)


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Топ комментарии
+42
Оце ти мрієш ручонки погріти на ціх грошах, Вальодья.
Но спочатку тобі треба рукавичи з брезенту для будівельників пошити. Років з 20.
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06.02.2025 20:18 Ответить
+37
Щоб забезпечити усіх переселенців житлом потрібно 40-50 млрд доларів

Пошукайте по кишенях
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06.02.2025 20:17 Ответить
+30
А ведь можно было в 2019 выбрать не ИДИОТА а нормального президента ..и не было бы беженцев...
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06.02.2025 20:23 Ответить
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Щоб забезпечити усіх переселенців житлом потрібно 40-50 млрд доларів

Пошукайте по кишенях
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06.02.2025 20:17 Ответить
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06.02.2025 20:34 Ответить
Потреби України, оцінені в мільярдах доларів, дуже нервують Трампа, тому потрібно оцінювати потреби в якихось інших величинах, в кількості квартир чи будинків, щоб не лякати скупу демократичну спільноту.
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06.02.2025 20:59 Ответить
республіканську.
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06.02.2025 21:22 Ответить
Это цена майских шашлычков. По 1000 долларов на каждого жителя Украины.
И по 2000 долларов на каждого лоха, которые выбрали это ху#ловское чмо.
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06.02.2025 21:25 Ответить
5 міліонів біженців !!!! -
два з половиною Сектора Газа...

друг донні просто мальчік по депортації, порівнюючи з "майським шашличніком"

але ж які інвестиції провалять на біженців.... !

.
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07.02.2025 01:29 Ответить
Оце ти мрієш ручонки погріти на ціх грошах, Вальодья.
Но спочатку тобі треба рукавичи з брезенту для будівельників пошити. Років з 20.
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06.02.2025 20:18 Ответить
І що так мало? Невже зеля зі своєю бандою не збирається пиз...ти?
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06.02.2025 20:22 Ответить
Та отож, завжди від власной доброти потрепаю.
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06.02.2025 20:26 Ответить
ну пусть европейцы заберут у кацапов....
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06.02.2025 20:20 Ответить
Щоб забезпечити усіх переселенців житлом потрібно 40-50 млрд доларів, але тоді не буде за що будувати дороги.
А там, ви ж розумієте, у нас вже все налагоджено і потужно працює.
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06.02.2025 20:21 Ответить
Клоун-ухилянт сховався за спини 55-60 річних горбатих дідів та складає черговий План Перемоги. Замість томагавків йому варто було попросити краще в Байдена стовбурових клітин, щоб оці мобілізовані скурені, спиті та спрацьовані старці пройшли курс омолодження перед тим, як їх кидати в контрнаступ.

Сліпа ЗЕлена паскуда роз'їздилась по закордонах та дає тепличні інтерв'ю "дєвочкам"-журналісткам, але ні разу не зазирнула в пункти прийому вторсировини ТЦК, де відбувається наруга над здоровим глуздом. Чоловікам, в яких вже внуки є підлітками, намагаються прищепити молодече завзяття та максималізм, закривши очі на набуті ними на протязі життя хронічні болячки, що зробили з них деградованих та депресивних істот.

Профан-самозванець, який ошукав в 2019р. не тільки 73% виборців, але й свого дезінформаційного спонсора Коломойського, всадивши його до в'язниці, зовсім не володіє ситуацією в країні та доручив патріотичну справу мобілізації мародерам, геноцистам та ворогам-нацменам, яких назвав "украинцами", та які залюбки поставляють на конвейєр смерті неповоротких, недорікуватих, неуважних осіб, які колись були чоловіками, а зараз перетворились на байдужих імпотентів, з трупів яких можна хіба що збудувати тілесну барикаду проти КАБів, які здалеку сприйняли б їх за живих солдатів.
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06.02.2025 20:21 Ответить
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06.02.2025 20:23 Ответить
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06.02.2025 21:14 Ответить
Які ще вибори?- кричала зєльона єрмакака...
Може, йому голову відкрутить?
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06.02.2025 20:36 Ответить
А сколько из этих миллиардов пойдут для "переселенцев" в ЕС? Типа мамы Римы и т.д...
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06.02.2025 20:22 Ответить
Дали по тисячі три місяці говорили..... А тут житло? А гроші звідки? Чи це просто виборчі обіцянки підвели?
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06.02.2025 20:22 Ответить
А ведь можно было в 2019 выбрать не ИДИОТА а нормального президента ..и не было бы беженцев...
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06.02.2025 20:23 Ответить
Тс-с... Схоже самого керманича човна "єдності" вже нудить...
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06.02.2025 20:29 Ответить
Видите ли. К времени выбора ИДИОТА в Украине уже было:
На март 2015 года Государственная служба по чрезвычайным ситуациям зарегистрировала около 777 тыс. вынужденных переселенцев из зоны проведения АТО и Крыма.
Просто они были сами виноваты - звали "Путин введи" и поэтому вы о них не знали.
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06.02.2025 20:39 Ответить
Вы не равняйте количество беженцев до 22 года и после..там разница на 2-3 порядка.
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06.02.2025 20:57 Ответить
На январь 21-го количество зарегистрированных переселенцев в Украине - почти 1,5 миллионов человек. Об этом https://www.kmu.gov.ua/news/minsocpolitiki-oblikovano-1-459-170-vnutrishno-peremishchenih-osib сообщили в Министерстве социальной политики.
https://24tv.ua/ru/skolko-pereselencev-ukraine-janvar-2021-cifra-novosti-kryma_n1503731

По состоянию на 22 октября 2024 года в Украине официально зарегистрировано 4 646 735 внутренне перемещенных лиц.

В ПТУ нас учили что в математике "порядок" это 10 раз. на 2 - 3 порядка больше, это в 20 - 30 раз больше. Правильно?
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06.02.2025 21:11 Ответить
Ніт. На 2-3 порядка - це у 100-1000 разів.
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07.02.2025 00:25 Ответить
Сразу видно ПТУшника)))))))))))
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07.02.2025 11:41 Ответить
Були біженці. Моя донька після 14 виїхала з Криму та зареєструвалась як біженка. Це стало причиною відмови вже в 22 у наданні субсидії біженцям з окупованих зон(Київщина) Мовляв, ви своє як біженка (600 гривень) вже одержали. Те, що тодішня виплата ніяк з ******** не стикується не врахувалась.
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06.02.2025 20:58 Ответить
не бреши. по 2 тис грн всі ВПО отримували
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06.02.2025 21:14 Ответить
Не брешу. Ми з дружиною одержали зразу по 4 тисячі вже місяців через два як повернулися в квартиру після деокупації. Одноразово. І то після повторного звернення в той самий офіс в Києві Донька, яка проживає в нашому ж населеному пункті але по іншій адресі одержала офіційну відмову в якій чорному по паперу, в електронній формі, було написано, що вона не може одержати допомогу бо вона ВЖЕ зареєстрована біженкою декілька років тому і допомогу ВЖЕ одержала також декілька років тому. Це все є в її Дії.
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06.02.2025 21:29 Ответить
час не повернеш назад...тепер тре думати,як ІДІОТА позбутися..бажано в короткостроковій перспективі і без наслідків.
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06.02.2025 20:57 Ответить
Нормального це кого?Петю мальдівського?
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06.02.2025 21:03 Ответить
це тому що Порох 1 (один раз !!!) за п'ять років поїхав у відпустку з родиною ?
а ти всі відпустки ЗЄлі рахував ?
він більше атдихає, чим працює!

.
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07.02.2025 01:37 Ответить
Якщо на 5 мільонів біженців треба 2.5 мільйона квартир, і на це треба виділити 50 мільярдів доларів - то собівартість однієї квартири 20 тисяч доларів? Та за таку ціну можна купити вже готове житло на вторинному ринку.
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06.02.2025 20:27 Ответить
***. А ведь правда. Как никто не догадался?
самой дорогой остается недвижимость во Львове, Ужгороде и Киеве. Однокомнатные квартиры там стоят в среднем 65 тысяч долларов, 60 тысяч и 54 тысячи, соответственно. https://www.rbc.ua/ukr/news/deshevshe-buvae-de-********-zaraz-naynizhchi-1734707566.html Самое дешевое жилье в Херсоне, Запорожье, Харькове и Сумах, там однокомнатные квартиры стоят 16 тысяч долларов, 17 тысяч и по 20 тысяч, соответственно.
И тут на рынок заваливают 2,5 миллиона покупателей .....
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06.02.2025 20:47 Ответить
Вторинний ринок, спальні райони - хрущівки, панельки - одноківнатні до 40, двокімнатні - 48-50..
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06.02.2025 20:54 Ответить
І все ніби і розумно, але чомусь кошториси проЄктів такого будівництва передбачають побудувати справжні трущоби з вартістю квадратного метра, ніби на Лазурному узбережжі. Але що ж тут скажеш, окрім - Rolls Royce Spectre самі себе не куплять.
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06.02.2025 20:27 Ответить
Бубасік, не скигли, не дадуть гроші. У тебя скучное лицо. (с)
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06.02.2025 20:28 Ответить
Нехай олігархи з депутатами скинуться
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06.02.2025 20:28 Ответить
Отобрать і подєліть. Комунізмом мариш?
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06.02.2025 20:36 Ответить
Деньги? Деньги мне,они мне душу греют.
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06.02.2025 20:28 Ответить
Найдем мы методы, на Колю сопрыкина
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08.02.2025 00:56 Ответить
Все куйня, Вовік... Роздавай вже по дві тиші...
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06.02.2025 20:31 Ответить
Що він обіцяв тим 73-третім?
Країну мрії?
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06.02.2025 20:32 Ответить
Насмешил... Вальльодя, бросай курить что попало и что не попало и начинай собирать чемоданчик. Не с баблом, конечно, а с предметами личной гигиены и нижним бельем. В тюрьме тебе это пригодится.
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06.02.2025 20:32 Ответить
Та шобла твоя більше краде
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06.02.2025 20:32 Ответить
Глобально мислить. По крупному бабло в ЄС вимагає
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06.02.2025 20:35 Ответить
Я щітаю что торг здєсь нєумєстєн !!!
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06.02.2025 22:38 Ответить
80% тих переселенців упороті прокацапськи налаштовані люди.може спочатку перевірка потрібна?
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06.02.2025 20:35 Ответить
Если прокацапские, почему они не остались ждать кацапов?
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06.02.2025 20:49 Ответить
вони прокацапські але не дурні
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06.02.2025 22:16 Ответить
Заробляють в тг на зливанні координат і провокаціях.
Також вони НЕ всі імбіціли, і далеко не всі дауніто , побачили що таке війна
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06.02.2025 22:36 Ответить
Не думав що серед тих, є люди які воюють поки твоя дупа має свій стул в теплій хаті? Є такі як я, що втратили все, в мене немає за що воювати, вже все забрали. По таких ти не думав? Як таке ляпать можна... Совісті 0. Бажаю тобі пройти те саме що я!
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08.02.2025 00:54 Ответить
Тем, кто знает реальную ситуацию в Украине конечно же смешно слышать такие цифры.

Если это перевести в гривны, то, как говорил Райкин, будет сАмАшедшая цифра, на которую можно было бы построить пять новых столиц и десять городов миллионников.

Эту цифру он назвал из расчёта, что больше половины сразу украдут, а потом, при строительстве, ещё украдут половину, в результате, жильё, если и построят, что сомнительно, то это обойдётся в 10 миллиардов долларов.

Если помечтать, то нужно выдать каждой семье переселенцев, с учётом семейного положения, деньги на руки и пусть они сами решают, дом строить или квартиру покупать, только так!
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06.02.2025 20:37 Ответить
Сами строить будут. Деньги то есть.
В воскресенье скупят весь цемент, взлетевший ценой в космос, и на этом стройка остановится.
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06.02.2025 20:54 Ответить
Візьми і сам зароби, потвора. Від цього "дай дай дай" вже нудить всіх нормальних людей, а на Заході тим більш.
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06.02.2025 20:39 Ответить
Просто интересно какие критерии жилья. Сарай с подвалом.
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06.02.2025 20:49 Ответить
Землю бесплатно раздавать. 15 соток. Возле всех городов полно земли. Как одноэтажная Америка. Только 2 условия. Участок не продаётся 50 лет. Построиться нужно в течении 5-ти лет.
Сейчас всё народ сам тянет. Электричество, дорогу, воду.
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06.02.2025 20:58 Ответить
У нас ще до війни було сотні вимираючих сіл. Особливо коли скоорочували школу, то одразу село ставало "неперспективним".
Тобто землі дофіга. Будинків, які якісні і придатні до ремонту дофіга.
Людям потрібна інфраструктура - то вибрати ті які ближче до районів та обласних центрів.
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06.02.2025 22:33 Ответить
У меня, одно условие. Шоб вода была рядом. Гусей и уток держать. И шоб налоговой (лисы) рядом не было.
А дети асфальта не поедут.
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06.02.2025 22:37 Ответить
Ви контейнери теж житлом називаєте?
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06.02.2025 20:50 Ответить
Вы там зажрались, господа.
Контейнер, ежели утеплённый на много лучше матраса на полу в классе украинского языка в милом городке на западе Украины
(апрель - июнь 2022)
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06.02.2025 21:00 Ответить
В Кропивницком від чехів два роки простоює (на 70 людей). То підвести кабелі треба, то генератор треба, то каналізацію, то ще щось. А без електроенергії ці контейнери промерзають, не кажучи про відсутність вентиляції що породжує плісняву.
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06.02.2025 23:57 Ответить
40 мільярдів на виплати загиблим, 40 мільярдів переселенцям, 40 мільярдів щоб утримувати мільйонну армію навіть в мирний час. І ще багато всього такого, де можна всунути десятки та сотні мільярдів.
Воно думає, що гроші на деревах ростуть? Заходу легше збагрити цей засмердівшийся актив ніж виділяти стільки грошей, яких немає у бездонну бочку.
10 поколінь не вистачить щоб все це виправити, те що 1 недоумкувата людина наробила через свій нарцисизм на тупість.
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06.02.2025 20:52 Ответить
Не одна людина в тому вина, а цілий народ
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08.02.2025 00:48 Ответить
А язиком ляпати, в камери зйомочної групи скрипіти, та в "Дії" різні пункти створювати скільки коштує?
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06.02.2025 21:07 Ответить
""Велике відбудівництво" - нове гасло з передвиборчої компанії Зеленського
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06.02.2025 21:10 Ответить
А потрібно було виділити всього 300 мільйонів доларів США на виготовлення ракет та не чіпати ЗСУ, не відводити їх з підготовлених "баригами" укріплень та не розміновувати мінні поля.
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06.02.2025 21:11 Ответить
Зєля лякає захід сумою. Скільки б це не коштувало, платити буде Раша, а будувати інший президент, вкрасти з "Великого крадівництва" більше не вийде.
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06.02.2025 21:17 Ответить
40-50=-10
тобто Математика волає найрозумнійшому доплатити з власної кишені
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06.02.2025 21:28 Ответить
Зесус крайс! суперстар!...
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06.02.2025 21:46 Ответить
А у власні офшорчики та офшори своїх слуг не пробував заглянути?
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06.02.2025 22:00 Ответить
Дуже цікаво. Незрозуміло тільки, чому нібито потреби для українських переселнців міряются саме в долларах, а не в гривнях?
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06.02.2025 22:02 Ответить
© він тих грошей не бачив
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06.02.2025 22:29 Ответить
Житла дофіга - разом 40 % населення виїхало чи померло . Треба лише виділяти гроші на оренду з урахуванням минулого доходу, стану здоров'я та розміру сім'ї ( разом з непрацездатними літніми) .
А Пінокіо хоче 50 лярдів взяти під заставу майбутніх репарацій, і куди вони підуть???? у італійське Скумбрійсховище та на вілу мамаріми в Взраїлі?
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06.02.2025 22:25 Ответить
А скільки Зеленський в одну тільки ХАЕС за допомогою Галущенка, Котіна та Міндіча хоче закопати?
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06.02.2025 22:32 Ответить
да, тільки бабло давати нашим "видатним діячам" ні в якому разі не можна...можна запросити з баблом і застройщиків від країн шо то бабло виділять... бо дай нашим то слампічать 2 сарая і гроші закінчаться... чогось...якось
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06.02.2025 22:34 Ответить
Какие проблемы?
В твоем МО "пропало" на закупках вооружений и боеприпасов 250 млрд. и никто не чешется.
А ты о каких-то 50 млрд. слезы проливаешь. Употреби власть и деньги будут.
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06.02.2025 23:47 Ответить
як раз стільки скільки зелені ********, ну не повертати ж назат в юджет
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07.02.2025 00:27 Ответить
Не переймайтесь. Німці у лагері у Тегелі витрачають по 10000 євро на місяць на біженця. При тому, щ там жахиві умови. Так що чиновниуи всюди однакові - що в Україні, що в Німеччині.
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07.02.2025 00:29 Ответить
Дідів моїх обікрали, потім голодом морили,потім на війну як скот погнали, вижили,потім батьків обікрали,потім знов обікрали,зараз вже мене обікрали,без трусів залишився ні землі ,ні житла,погнали на війну,вижив,знову хочуть мене вбити і посадити,де мої гроші
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07.02.2025 02:08 Ответить
Досить уже, треба міжнародному суду узятися за ******** і дізнатися куди поділися десятки мільярдів доларів, які виділили союзники 🤬
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07.02.2025 06:57 Ответить
Отак би не раздавав предвиборчу вовіну тисячу всім, якась частина ціх бідних людей отримала би житло
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07.02.2025 07:15 Ответить
Може добудувати недобудови в Києві, яких більше 100, тоді і грошей треба менше?
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07.02.2025 07:40 Ответить
... треба було вчасно фінансувати наші Збройні Сили !
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07.02.2025 09:38 Ответить
Європа і Америка , гаранти нашої безпеки повинні дати ці гроші безумовно, а не ми повинні просити. Не ми напали на паРашу. А ті хто ліпить сюди Зеленського, ворожа агентура.
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07.02.2025 14:19 Ответить
Меньше місяця назад, в армії+, можно було новою поштою 3 посилки з війни чи на війну відправити майже безкоштовно... В цьому місяці одну, а ще кількість обмежена і треба вспіти. Ну не смішіть мене з тими обіцянками кращого житла... УБД порізали... Ну куди нижче падати, досить вже нам в лице брехати. Скоро буде метод 3х гранат по всій країні. Я б таким людям нагороди давав. А не як в нас, всім підряд кого знає комдів бо вони до нього в гості катають
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08.02.2025 01:06 Ответить
 
 