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Новости Президент Трамп
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Трамп планирует ввести санкции против МУС, - Reuters

мкс

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что указ будет предусматривать финансовые и визовые ограничения для должностных лиц МУС и членов их семей, участвующих в расследованиях против граждан США и союзников Вашингтона, в частности Израиля.

Трамп планирует подписать указ после того, как демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев наложить санкции на МКС в знак протеста против ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Читайте также: Google не должен менять название Мексиканского залива на картах, - президент Шейнбаум

Reuters напоминают, что МКС заранее принял меры, чтобы защитить работников от возможных санкций США, выплатив зарплаты на три месяца вперед.

В декабре 2024 года глава МУС Томоко Акане объясняла, что санкции "быстро подорвут работу суда во всех ситуациях и делах и поставят под угрозу само его существование".

Читайте также: В Госдуме РФ заявили о встрече Трампа и Путина в ближайшие несколько месяцев

Автор: 

санкции (11477) Трамп Дональд (5681) Международный уголовный суд (236)


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Топ комментарии
+21
щоб зустрітися із світовим терористом і вбивцею українського народу якого зобовязав арештувати МКС ."трамбон", по вказівці куйла, вирішив розігнати суд МКС
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06.02.2025 20:58 Ответить
+17
Він скоро на роботу в будьоновці ходитиме. З парашутом...
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06.02.2025 21:04 Ответить
+16
Доню, ку-ку?
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06.02.2025 20:52 Ответить
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Доню, ку-ку?
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06.02.2025 20:52 Ответить
Кукуха вже давно відлетіла безповоротно.
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06.02.2025 21:01 Ответить
Наказ *****.
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06.02.2025 21:11 Ответить
Однозначно.
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06.02.2025 21:14 Ответить
Навіщо примітизувати проблему?
Трумп сам по собі- ядерна бомба сповільненої дії.Ніхто у світі, включно із самим Трумпом не знає, кули може завести світ хвора макітра Трумпа.
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06.02.2025 22:40 Ответить
Якщо він вирішив перетрусити ЦРУ, то може легко лишитись без макітри.
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06.02.2025 23:12 Ответить
Долбойоб патлатий.
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06.02.2025 20:55 Ответить
Суд судить мене, а я сужу суд.
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06.02.2025 20:56 Ответить
Може проти Міжнародної Космічної Станції?
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06.02.2025 20:57 Ответить
Це зайве, сама розвалиться, як тільки ізолента закінчиться...
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06.02.2025 21:06 Ответить
вже розвалюється, кацапські модулі тріщать по швам
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06.02.2025 21:19 Ответить
Аби не проти посадовців МКС, які визнали путлєра злочинцем.
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06.02.2025 20:58 Ответить
Отакии рубака Трамп
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06.02.2025 20:58 Ответить
щоб зустрітися із світовим терористом і вбивцею українського народу якого зобовязав арештувати МКС ."трамбон", по вказівці куйла, вирішив розігнати суд МКС
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06.02.2025 20:58 Ответить
Не *****, в США він не був ратифікований.
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06.02.2025 22:26 Ответить
маєш практику 3,14здіти ,
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06.02.2025 23:04 Ответить
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06.02.2025 23:03 Ответить
Это его месть за уголовное дело суда на Нетаньяху.
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07.02.2025 00:23 Ответить
оце вже справжня ржака ! а завтра суд випише ордер на рудого дурня .
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06.02.2025 20:59 Ответить
не выпишет, мкс для сша ничто
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06.02.2025 23:36 Ответить
Абіділся за ордер на "харошіва парня"?
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06.02.2025 20:59 Ответить
Да, Нетаньяху достойный парень которого обидел МУС
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07.02.2025 00:43 Ответить
Я взагалі то мала на увазі *уйла, це ж його трамп називав "харошім парнєм"
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07.02.2025 00:49 Ответить
Санкции против солнечной системы
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06.02.2025 21:01 Ответить
Він скоро на роботу в будьоновці ходитиме. З парашутом...
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06.02.2025 21:04 Ответить
Він планує з Пуйлом ручкатися. Тому й відмазку знайшов.
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06.02.2025 21:04 Ответить
Там головна особа не Пуйло, а
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06.02.2025 21:10 Ответить
Нетаньягу
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06.02.2025 23:25 Ответить
В полку найвеличніших лідорів світу поповнення.
Правда смішного буде мало.
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06.02.2025 21:05 Ответить
це заказ від путіна. після такої дескридитації МКС пуйло вийде сухим із води.
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06.02.2025 21:05 Ответить
Трамп -молодчага.. Маск -скпер
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06.02.2025 21:11 Ответить
Абсолютно логічне та правильне рішення. Адже МКС скоїв найстрашніший злочин 21 сторіччя - звинуватив в чомусь Ізраїль та його керівництво. Усьому ж світу відомо - після перенесеного в часи німецького фашизму Голокосту, Ізраїль отримав право на будь-які дії. Від створення ядерної зброї та вбивств по всьому світу, що геноциду арабів з присвоєнням територій сусідніх держав. Це тепер їх беззаперечне право, і кожен хто з цим не згоден - антисеміт і заслуговує на отримання пейджера з вибухівкою. Ну і на санкції від США.
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06.02.2025 21:16 Ответить
який геноцид арабів ? вони напали на Ізраїль наступного дня після оголошення створення держави Ізраїль в 1948 році, причому напали і Єгипет, і Сирія одночасно

санкції проти МКС не відміняють їхніх судівських рішень стосовно путіна
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06.02.2025 21:22 Ответить
Якщо бажаєте жити минулим і гортати підручники історії, то варто тоді поглянути трохи в давніші часи, в період з 1920 по 1948 роки, і задати собі цікаве питання - куди поділась частина арабів, що проживала на території, де був створений Ізраїль? Частина була вигнана, і стали біженцями. А інша...... кудись зникла. Може на Марс полетіли?
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06.02.2025 21:31 Ответить
Цікаво.
А чи є у вас якісь версії - куди?
Мускуса-то не було ще, може на місяць?
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06.02.2025 21:36 Ответить
в росії в підручниках пишуть інше ніж в нормальних країнах

в 1948 році навіть євреїв в Ізраїлі було менше ніж зараз, до того ж черкеси та друзи, які живуть в Ізраїлі, так нікуди і не поділись, як жили там ще з XIX ст, так і живуть собі. Хто не дає арабам жити так, як живуть черкеси та друзи ?
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06.02.2025 22:12 Ответить
А при чому підручники в ерефії? Мова йде про західні, в першу чергу англомовні свідчення щодо подій в ті часи.
А загалом мене мало цікавить, як там живуть, черкеси та друзи. Я чудово розумію, що араби це не розові поні, що скачуть на зелених галявинах. Але разом з тим, це не означає що Ізраїль отримує автоматично право вести себе, немов Третій Рейх і розглядати арабські території, як зону для власної експансії, в т.ч. шляхом вигнання звідти населення, в т.ч прямого геноциду.
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06.02.2025 22:40 Ответить
в своей стране они могут делать то, что считают нужным
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06.02.2025 23:39 Ответить
Ото ж. Є така мапа, від 1948 року, де вказані кордони, де вони можуть робити, що хочуть. Як в принципі і мапа 1991 для рабсеян. Але чомусь лізуть до сусідів звільняти для себе життєвий простір.
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07.02.2025 00:05 Ответить
а чого вас так саме Ізраїль хвилює, а не лугандонія, де Україна "проводить геноцид народу донбасу", як пишуть в "ерефії" ("ерефією" росію називають тільки прихильники російської імперії та ссср, інші називають . . . краще не повторювати вслух в пристойній компанії) ?

до речі, саме Ізраїль дав можливість арабам створити державу, підписавши з арафатом угоду, але нічого з того не вийшло, бо арабські клани між собою не домовились

А в XIX ст араби самі між собою так воювали, як ото в Біблії "філістімляни з ханаанцями", про це писав Лоуренс Аравійський, який намагався їх консолідувати проти османської імперії. Бо араби - це десятки "мордви, чувашей та татар", образно кажучи, яких всіх змусили вивчити арабську мову
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06.02.2025 23:57 Ответить
Шукав на політичній мапі росію не знайшов, знайшов лише РФ, або ерефія іншими словами. І вашими словами, про геноцид лугандонії говорять лише рашисти - бо всі хоч трохи адекватні кажуть про геноцид українців, що веде росія (пишу назву так як подобається вам).
А про те що дав арабам Ізраїль, можна подивитись на фото розвалин міст в Секторі Газа (які, дивним чином стають схожі на міста які "звільняє" улюблена вами росія).
І повторюсь мене не цікавлять араби, мені не подобається те, що свого часу вели геноцид євреїв, і це погано. А тепер євреї ведуть геноцид - і для багатьох це виявляється добре - бо це ж євреї! Їм можна. Усі фашисти.
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07.02.2025 00:13 Ответить
Так тридцять років було інакше : Ізраїль віддав захоплений сектор Газа арабам, а вони вели партизанську війну щоб захопити решту території Ізраїлю. При цьому Ізраїль їм поставляв електрику, питну воду і решту сервісів.

євреї тридцять років пробували "по-другому"

а через тридцять років прийшла така отвєтка, що тепер арабам не скоро захочеться знову партизанити
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07.02.2025 01:43 Ответить
Скажу так, за всі минулі роки, не лише за останні 30, обидві сторони добряче відзначились "добросусідством". І те що Ізраїль веде там геноцид, зовсім не відміняє того факту, що якби в арабів була можливість - то вони самі вели б геноцид євреям. Чесно кажучи, я не вбачаю важливим шукати хто все почав, і чиєї вини більше, але проблема в тому, що там не араби проти євреїв загалом. Там радикальні фашисти ведуть війну з мирним населенням. І це відбувається з обох боків. Більшість - мирні люди, котрі хочуть просто жити. І замість покарати винних в терорі, винних з обох боків, Трамп мило посміхається Нетаньяху, заохочуючи його до розширення злочинних дій.
Але згадуючи все таки минулі роки, і те як було після минулих загострень ситуації - результатом буде не мир, це буде ще більша радикалізація арабів, чим вдало скористається Іран, і ціла купа терористичних угрупувань. І відповідно у відповідь, ще більше розквітнуть ультраправі, тобто фашистські партії та організації в світі.
Це тушіння пожежі бензином.
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07.02.2025 02:12 Ответить
зовсім не так : палестинські партизани атакують мирне населення Ізраїлю, бо не здатні воювати з Цахалом (кожного разу програють), при цьому палестинські партизани влаштовують склади зброї та штаби в госпіталях та школах, і носять ксіви міжнародних організацій (оон та ін).

Ізраїль попереджає палестинців про авіаудари кожного разу і дає їм можливість покинути зону бойових дій і перечекати в палатках

Ви огульно всіх мажете однією фарбою, як навчили в ссср
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07.02.2025 04:35 Ответить
Це однобока точка зору на останні події. Ізраїльська. Де арабські варвари нападають на бідний Ізраїль, а він гуманно знищує виключно терористів.
Але є інша. Та, де Ізраїль бомбить вільнопадаючими авіабомбами невибірково житлові квартали. Не керованими, з КВО 5-10м., а вільнопадаючими, як в Другу Світову. Де є факти масових страт мирних жителів. Де є купа фактів військових злочинів з боку ЦАХАЛ.
А тепер простий факт......ким стануть діти, котрі пройшли через це, котрі, як ви пишете "перечекали в палатках", в умовах голоду. Ким? Фанатами миру та толерантності, чи черговим ресурсом для терористів? Продовжуючи цей цикл насилля.
Більше того, непотрібно тут розказувати про СРСР, якого вже 30+ років немає, в умовах коли самі ж члени уряду в Ізраїлі закликають відкрито до геноциду, голоду і розказують про необхідність повторити там Накбу. Знаєте, що це таке? Поцікавтесь, бажано в англомовних джерелах, трохи побачите чим живуть праві в Ізраїлі з 1948 року, і на чому саме вибудована державність цієї країни.
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07.02.2025 08:04 Ответить
ви добре уникаєте питання "чому Єгипет та Сирія напали на Ізраїль в 1948 році, відразу після створення Ізраїлю ?"

я не чув жодного палестинця, який би звинуватив арафата чи його наступників в терористичних актах проти цивільних ізраїльтян, навіть ті палестинці що емігрували з палестини - всі підтримують своїх терористів - от їх і закликайте отямитись

вам треба щоб всі навколо були слабкими та вразливими, але час цієї ідіотської ідеології вже минув
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07.02.2025 11:11 Ответить
Ну якщо навіть так, жили собі араби в своїх поселеннях, прийшли євреї, частину загеноцидили, частину вигнали, а потім варто дивуватись, що арабські країни оголосили їм війну?
Але знову таки, історичні події ніяк, повторюю, ніяк, не виправдовують факт знищення арабів сьогодні. Ви бажаєте говорити лише про ізраїльську позицію, і старанно ігноруєте факти того, що вони нічим не ліпші своїх противників. Якщо моє заперечення права сильного знищувати слабкого ви вважаєте ідіотською ідеологією, то ще ж тут скажеш - так само зараз і рашисти виправдовують свої злочини.
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07.02.2025 11:38 Ответить
ага, жив мільйон арабів по селах - прийшли 200 тисяч євреїв і всіх "загеноцидили"

коли перші євреї перед 1948 роком прибували в Ізраїль, то британці перевіряли чи везуть зброю, і револьвери ховали в буханках хлібу - отака була "зброя геноциду"

просто араби побачили як євреї на рівному місці почали будувати технологічну і багату державу, і арабів взяли заздрощі і ненависть. бо вони хотіли щоб всі навколо жили за їхніми порядками, безтолково але з понтами - це робить їх схожими на русскіх
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07.02.2025 12:02 Ответить
Плачишь, кацапе? Израиль у тебе чухается? А арапы братья?А шо ж ты волков выл, когда с Сирии привезли украинских гражданок в паранжах?
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06.02.2025 23:57 Ответить
Судячи по мові, висловам та літературних словах - кацап тут явно не я. Подивись в дзеркало в його пошуках.
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07.02.2025 00:14 Ответить
Все чіткіші знаки посилає друг пу українцям. Сумнівів не лишилось- путін= трамп!
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06.02.2025 21:20 Ответить
Ніби ззовні виглядає як реалізація очевидних кроків - викоренити аморфний лівацький порядок денний з усіх інституцій до яких можна дотягнутися або розігнати їх якщо продовжать пручатися.

Подивимося ще в деталі, тоді вже якісь висновки можливі.

Ну а так -
я пришел к тебе с приветом,
рассказать что Солнце село,
что Луна и все планетьі
взятьі по тому же делу...
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06.02.2025 21:25 Ответить
то зрозуміло.
мкс така ж бутафорна нікчемна гнила конторка як і всі інші, яка навіть у монголії відсмоктала.
але, візьмись вже за оон!
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06.02.2025 21:32 Ответить
Найсмішніше, що і в італії теж відсмоктали! Прямо на батьківщині римського статута!
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06.02.2025 21:40 Ответить
нууу....
у італії не ганебно відсмоктати. там такі сексуальні поліцейські.
а от, у монголіїї, це повна срака.
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06.02.2025 21:43 Ответить
Не скажіть, вони ж в італії той статут винайшли.
Це якби у нас хтось прийшов у раду, де закони мають приймати, а йому тойво, по губах поводили самі знаєте чим.
Хоча, про що це я...
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06.02.2025 21:49 Ответить
Хто на Бібу ***********? Сюди йди!

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06.02.2025 21:33 Ответить
У-у-у! Жидок, йди сюди, пєрєтірєть нада

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06.02.2025 21:38 Ответить
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06.02.2025 21:40 Ответить
Ми шагаєм дружно в ряд
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06.02.2025 22:12 Ответить
То вы быстро забыли, как ВСУ с кацапсяной армией совместные парады устраивали. А ведь всего 10 лет с небольшим прошло...
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07.02.2025 00:00 Ответить
Нічого ми не забули. Важливо не що було, а коли. Наприклад ви захочете мати справи зі старим знайомим чи давнім партнером після як дізнаєтесь, що він збоченець? Маю на увазі наприклад педофіл, а не їб...тий філателіст. Мабуть зустрівши відвернетесь і на іншу сторону вулиці перейдете.
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07.02.2025 00:27 Ответить
Меняйте герб на звезду Давида, мой вам совет.
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06.02.2025 21:51 Ответить
Наступний крок Трампа - перейменувати США у СШІ - Сполучені Штати Ізраілю.
Американцям, що наповнюють бюджет, це може не сподобатись.
Путіну точно сподобається.
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06.02.2025 23:04 Ответить
Якщо Трамп так переймається Ізраілем - нехай забирає це щастя собі - скажімо, у Флориду.
Отоді на Близькому Сході настане сталий мир.
А Трамп одержить свою премію.
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06.02.2025 23:08 Ответить
Може Доні і ку-ку. Але МКС то ті ще лайнюки. Бо відкрили проваждження проти Бібі, чим знівелювали свою легітимність. То хто діє в пользу *****!?
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06.02.2025 23:14 Ответить
У цьому рішенні присутня певна небезпека. Нетаньяху відверто плювати на цей МКС. А от мусульманам, що живуть в Америці і є її громадянами, не факт. Здається треба було б спочатку вирішити питання газаватів, а потім тиснути на МКС про скасування картки арешту ізраїльського лідера. Чи не оголосять радикальні мусульмани Америці джихад? Америці треба фанатики-смертники?
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06.02.2025 23:55 Ответить
Tрамп подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда. Указ предусматривает финансовые и визовые ограничения для сотрудников МУС и их семей. (с) Спасайся кто может, Доня разбушевался.
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07.02.2025 01:35 Ответить
 
 