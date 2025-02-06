Трамп планирует ввести санкции против МУС, - Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что указ будет предусматривать финансовые и визовые ограничения для должностных лиц МУС и членов их семей, участвующих в расследованиях против граждан США и союзников Вашингтона, в частности Израиля.

Трамп планирует подписать указ после того, как демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев наложить санкции на МКС в знак протеста против ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

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Reuters напоминают, что МКС заранее принял меры, чтобы защитить работников от возможных санкций США, выплатив зарплаты на три месяца вперед.

В декабре 2024 года глава МУС Томоко Акане объясняла, что санкции "быстро подорвут работу суда во всех ситуациях и делах и поставят под угрозу само его существование".

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