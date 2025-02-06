Трамп планирует ввести санкции против МУС, - Reuters
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Отмечается, что указ будет предусматривать финансовые и визовые ограничения для должностных лиц МУС и членов их семей, участвующих в расследованиях против граждан США и союзников Вашингтона, в частности Израиля.
Трамп планирует подписать указ после того, как демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев наложить санкции на МКС в знак протеста против ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.
Reuters напоминают, что МКС заранее принял меры, чтобы защитить работников от возможных санкций США, выплатив зарплаты на три месяца вперед.
В декабре 2024 года глава МУС Томоко Акане объясняла, что санкции "быстро подорвут работу суда во всех ситуациях и делах и поставят под угрозу само его существование".
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Трумп сам по собі- ядерна бомба сповільненої дії.Ніхто у світі, включно із самим Трумпом не знає, кули може завести світ хвора макітра Трумпа.
Правда смішного буде мало.
санкції проти МКС не відміняють їхніх судівських рішень стосовно путіна
А чи є у вас якісь версії - куди?
Мускуса-то не було ще, може на місяць?
в 1948 році навіть євреїв в Ізраїлі було менше ніж зараз, до того ж черкеси та друзи, які живуть в Ізраїлі, так нікуди і не поділись, як жили там ще з XIX ст, так і живуть собі. Хто не дає арабам жити так, як живуть черкеси та друзи ?
А загалом мене мало цікавить, як там живуть, черкеси та друзи. Я чудово розумію, що араби це не розові поні, що скачуть на зелених галявинах. Але разом з тим, це не означає що Ізраїль отримує автоматично право вести себе, немов Третій Рейх і розглядати арабські території, як зону для власної експансії, в т.ч. шляхом вигнання звідти населення, в т.ч прямого геноциду.
до речі, саме Ізраїль дав можливість арабам створити державу, підписавши з арафатом угоду, але нічого з того не вийшло, бо арабські клани між собою не домовились
А в XIX ст араби самі між собою так воювали, як ото в Біблії "філістімляни з ханаанцями", про це писав Лоуренс Аравійський, який намагався їх консолідувати проти османської імперії. Бо араби - це десятки "мордви, чувашей та татар", образно кажучи, яких всіх змусили вивчити арабську мову
А про те що дав арабам Ізраїль, можна подивитись на фото розвалин міст в Секторі Газа (які, дивним чином стають схожі на міста які "звільняє" улюблена вами росія).
І повторюсь мене не цікавлять араби, мені не подобається те, що свого часу вели геноцид євреїв, і це погано. А тепер євреї ведуть геноцид - і для багатьох це виявляється добре - бо це ж євреї! Їм можна. Усі фашисти.
євреї тридцять років пробували "по-другому"
а через тридцять років прийшла така отвєтка, що тепер арабам не скоро захочеться знову партизанити
Але згадуючи все таки минулі роки, і те як було після минулих загострень ситуації - результатом буде не мир, це буде ще більша радикалізація арабів, чим вдало скористається Іран, і ціла купа терористичних угрупувань. І відповідно у відповідь, ще більше розквітнуть ультраправі, тобто фашистські партії та організації в світі.
Це тушіння пожежі бензином.
Ізраїль попереджає палестинців про авіаудари кожного разу і дає їм можливість покинути зону бойових дій і перечекати в палатках
Ви огульно всіх мажете однією фарбою, як навчили в ссср
Але є інша. Та, де Ізраїль бомбить вільнопадаючими авіабомбами невибірково житлові квартали. Не керованими, з КВО 5-10м., а вільнопадаючими, як в Другу Світову. Де є факти масових страт мирних жителів. Де є купа фактів військових злочинів з боку ЦАХАЛ.
А тепер простий факт......ким стануть діти, котрі пройшли через це, котрі, як ви пишете "перечекали в палатках", в умовах голоду. Ким? Фанатами миру та толерантності, чи черговим ресурсом для терористів? Продовжуючи цей цикл насилля.
Більше того, непотрібно тут розказувати про СРСР, якого вже 30+ років немає, в умовах коли самі ж члени уряду в Ізраїлі закликають відкрито до геноциду, голоду і розказують про необхідність повторити там Накбу. Знаєте, що це таке? Поцікавтесь, бажано в англомовних джерелах, трохи побачите чим живуть праві в Ізраїлі з 1948 року, і на чому саме вибудована державність цієї країни.
я не чув жодного палестинця, який би звинуватив арафата чи його наступників в терористичних актах проти цивільних ізраїльтян, навіть ті палестинці що емігрували з палестини - всі підтримують своїх терористів - от їх і закликайте отямитись
вам треба щоб всі навколо були слабкими та вразливими, але час цієї ідіотської ідеології вже минув
Але знову таки, історичні події ніяк, повторюю, ніяк, не виправдовують факт знищення арабів сьогодні. Ви бажаєте говорити лише про ізраїльську позицію, і старанно ігноруєте факти того, що вони нічим не ліпші своїх противників. Якщо моє заперечення права сильного знищувати слабкого ви вважаєте ідіотською ідеологією, то ще ж тут скажеш - так само зараз і рашисти виправдовують свої злочини.
коли перші євреї перед 1948 роком прибували в Ізраїль, то британці перевіряли чи везуть зброю, і револьвери ховали в буханках хлібу - отака була "зброя геноциду"
просто араби побачили як євреї на рівному місці почали будувати технологічну і багату державу, і арабів взяли заздрощі і ненависть. бо вони хотіли щоб всі навколо жили за їхніми порядками, безтолково але з понтами - це робить їх схожими на русскіх
Подивимося ще в деталі, тоді вже якісь висновки можливі.
Ну а так -
я пришел к тебе с приветом,
рассказать что Солнце село,
что Луна и все планетьі
взятьі по тому же делу...
мкс така ж бутафорна нікчемна гнила конторка як і всі інші, яка навіть у монголії відсмоктала.
але, візьмись вже за оон!
у італії не ганебно відсмоктати. там такі сексуальні поліцейські.
а от, у монголіїї, це повна срака.
Це якби у нас хтось прийшов у раду, де закони мають приймати, а йому тойво, по губах поводили самі знаєте чим.
Хоча, про що це я...
Американцям, що наповнюють бюджет, це може не сподобатись.
Путіну точно сподобається.
Отоді на Близькому Сході настане сталий мир.
А Трамп одержить свою премію.