В Минздраве обсудили механизм снятия брони от мобилизации с отдельных медиков
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко вместе с заместителем министра обороны Украины Сергеем Мельником и командующим Медицинских сил ВСУ Анатолием Казмирчуком обсудили механизм разбронирования медиков для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.
"На сегодня более 75% раненых военнослужащих проходят лечение в гражданских медицинских учреждениях. Для нас важно обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи в полном объеме. Поэтому правительство приняло решение о стопроцентном бронировании медицинских работников. В то же время понимаем и потребности фронта. Для того, чтобы покрыть их, координируемся с Минобороны и Командованием Медицинских сил. Решение о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла", - пояснил Ляшко.
"Разбронирование" медицинских работников будет происходить на запрос от Минобороны и Командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Далее Министерство здравоохранения в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и формировать списки необходимых медработников. Процесс будет организован таким образом, чтобы обеспечить надлежащее функционирование гражданских медицинских учреждений.
Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами Портала Дія, в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
После разбронирования специалисты будут мобилизованы в Вооруженные Силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы. При мобилизации будут заключать контракты сроком на 1 год.
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а ракетний удар по Охмадиту ?
ах да, забув, там в підвалась збиралась "верхушка нациских бандформирований ЗСУ"
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проктолог лазить інструментом
пальцем лазить уролог коли бере фреш простати 😁
стоматолог?
ніфіга.
вам коли небудь робили масаж передміхурової залози?
познімати бронь зі всіх проктологів!
проктологія до простати не має відношення
то уро-андрологія
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Фуле, это же достойная мысль, однако.
Це ж скоро буде Потужний закон, а може цирк в Конституцію впишуть?
військовозобовьязаний.
це для рашки новина !
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5.02.3025
і лізут на Цензор розводити кацапську ботню
.
треба й повоювати...
подивіться на машини лікарів для початку...