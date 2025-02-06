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В Минздраве обсудили механизм снятия брони от мобилизации с отдельных медиков

С отдельных медиков снимут бронь

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко вместе с заместителем министра обороны Украины Сергеем Мельником и командующим Медицинских сил ВСУ Анатолием Казмирчуком обсудили механизм разбронирования медиков для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

"На сегодня более 75% раненых военнослужащих проходят лечение в гражданских медицинских учреждениях. Для нас важно обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи в полном объеме. Поэтому правительство приняло решение о стопроцентном бронировании медицинских работников. В то же время понимаем и потребности фронта. Для того, чтобы покрыть их, координируемся с Минобороны и Командованием Медицинских сил. Решение о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла", - пояснил Ляшко.

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"Разбронирование" медицинских работников будет происходить на запрос от Минобороны и Командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Далее Министерство здравоохранения в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и формировать списки необходимых медработников. Процесс будет организован таким образом, чтобы обеспечить надлежащее функционирование гражданских медицинских учреждений.

Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами Портала Дія, в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

После разбронирования специалисты будут мобилизованы в Вооруженные Силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы. При мобилизации будут заключать контракты сроком на 1 год.

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Автор: 

медицина (2527) Минздрав (4903) мобилизация (2815)


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Топ комментарии
+8
Ай да Ляшко, ай да ... Тепер вони просто влупасять в будь яку лікарню и посилатимуться на твої слова, що там 75% військових було.
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06.02.2025 21:24 Ответить
+5
З депутатів, *****, недоторканність познімайтете і у їхніх дітей броні позабирайте. А ще не забудьте про тих прокурорів з липовою інвалідністю і продажних суддів. За них беріться.
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06.02.2025 21:39 Ответить
+5
А працювати хто буде? Депутатів в ВРУ обрав нарід для роботи. Те що по тупості нарід ідіотів обрав-то інша проблема.
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06.02.2025 21:53 Ответить
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Ай да Ляшко, ай да ... Тепер вони просто влупасять в будь яку лікарню и посилатимуться на твої слова, що там 75% військових було.
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06.02.2025 21:24 Ответить
А вони що - до цього спинялися перед цим? Один з перших ударів по медзакладах стався 3 березня 2022 року - удар по медмістечку в Чернігові. Касетні ********** впали у дворі обласної дитячої лікарні та розбили обласний кардіоцентр з аптекою поряд. Ні в одному з цих медичних закладів військових не було. Ну а далі пішли інші медзаклади по всій Україні...
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06.02.2025 21:53 Ответить
От цікаво куди дивиться СБУ? Хіба повинна бути відкритою інформація, де можуть знаходитись наші військові? Це нагадує перепощування зеленською повідомлень у 2014 із закликом вказувати переміщення наших військ.
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06.02.2025 21:55 Ответить
ну вот що ти несеш, кацапський боте ?
а ракетний удар по Охмадиту ?

ах да, забув, там в підвалась збиралась "верхушка нациских бандформирований ЗСУ"

.
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06.02.2025 22:33 Ответить
Як говорять проктологи, - вазелін ще треба заслужити
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06.02.2025 21:28 Ответить
ви не шарите
проктолог лазить інструментом
пальцем лазить уролог коли бере фреш простати 😁
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07.02.2025 04:00 Ответить
от, хто самий страшний доктор?
стоматолог?
ніфіга.
вам коли небудь робили масаж передміхурової залози?
познімати бронь зі всіх проктологів!
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06.02.2025 21:36 Ответить
Дохтур! - я так боюсь - так боюсь - мені ще ніколи не робили масаж простати - не біитесь - знімаите штани - а куди іх покласти? - там - біля моіх
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06.02.2025 21:54 Ответить
простату масажує уролог
проктологія до простати не має відношення
то уро-андрологія
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07.02.2025 04:01 Ответить
і уролога туди ж.
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07.02.2025 08:33 Ответить
З депутатів, *****, недоторканність познімайтете і у їхніх дітей броні позабирайте. А ще не забудьте про тих прокурорів з липовою інвалідністю і продажних суддів. За них беріться.
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06.02.2025 21:39 Ответить
А працювати хто буде? Депутатів в ВРУ обрав нарід для роботи. Те що по тупості нарід ідіотів обрав-то інша проблема.
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06.02.2025 21:53 Ответить
всі медики військовозобовьязані - робота в них так, на мінуточку....

.
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06.02.2025 22:36 Ответить
Если бы мы думали об этом, то смогли бы. А если не думали об этом, то не смогли бы. И стаоались думаь, но думать не поучалось. Поэтому мы будем стараться думать пока не придумаем, но это не точно. Но мы будем думать.
Фуле, это же достойная мысль, однако.
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06.02.2025 21:48 Ответить
А з кварталівських клованів коли бронь знімете? Чи це ''священна корова'' хрінпіду, і вона недоторкана?
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06.02.2025 21:56 Ответить
Внесли в списки законодавчо клоунів цирку та інші спеціальності))
Це ж скоро буде Потужний закон, а може цирк в Конституцію впишуть?
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06.02.2025 22:12 Ответить
Оце хтось буде доїти хабарі! Тобто пардон, Потужні внески . Перспектива ясна - або в теплі і при хабарах або бігати по посадках під кулями мінами, витягати хлопців і писати довідки про смерть...
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06.02.2025 22:11 Ответить
перспектива у медиків ще з моменту вступу у навчальний медзаклад -

військовозобовьязаний.

це для рашки новина !

.
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06.02.2025 22:59 Ответить
Дебіли.
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06.02.2025 22:21 Ответить
ті *********, які реєструються

5.02.3025
 і лізут на Цензор розводити кацапську ботню

.
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06.02.2025 23:13 Ответить
він подоляцкий, судячи з риторики
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07.02.2025 04:05 Ответить
ну не все ж хабарі лікарям брати
треба й повоювати...

подивіться на машини лікарів для початку...
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07.02.2025 04:04 Ответить
 
 