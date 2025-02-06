В Минздраве обсудили механизм снятия брони от мобилизации с отдельных медиков

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко вместе с заместителем министра обороны Украины Сергеем Мельником и командующим Медицинских сил ВСУ Анатолием Казмирчуком обсудили механизм разбронирования медиков для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

"На сегодня более 75% раненых военнослужащих проходят лечение в гражданских медицинских учреждениях. Для нас важно обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи в полном объеме. Поэтому правительство приняло решение о стопроцентном бронировании медицинских работников. В то же время понимаем и потребности фронта. Для того, чтобы покрыть их, координируемся с Минобороны и Командованием Медицинских сил. Решение о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла", - пояснил Ляшко.

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"Разбронирование" медицинских работников будет происходить на запрос от Минобороны и Командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Далее Министерство здравоохранения в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и формировать списки необходимых медработников. Процесс будет организован таким образом, чтобы обеспечить надлежащее функционирование гражданских медицинских учреждений.

Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами Портала Дія, в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

После разбронирования специалисты будут мобилизованы в Вооруженные Силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы. При мобилизации будут заключать контракты сроком на 1 год.

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