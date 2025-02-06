В Раде нет никаких законодательных инициатив о снижении призывного возраста ниже 25 лет, - "слуга народа" Вениславский

Сейчас в Верховной Раде отсутствуют какие-либо законодательные инициативы по уменьшению мобилизационного возраста ниже 25 лет.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

На сегодня никаких законодательных инициатив направленных на снижение призывного возраста ниже 25 лет в парламенте не зарегистрировано. Все, что обсуждается - это исключительно политические дискуссии, которые по моему глубокому убеждению вряд ли найдут поддержку, как в нашем комитете, так и в парламенте в целом", - сказал он.

По мнению нардепа, это лишь "политическая демагогия".

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В то же время Вениславский отметил, что хотя длительная война влияет на мобилизационные процессы, сама же мобилизация происходит по плану.

Нардеп напомнил, что в 2024 году несколько тысяч граждан от 18 до 25 лет подписали контракты на прохождение военной службы.

"После разработки мотивационных процессов, пакетов, которые будут предусматривать разовую выплату при заключении контрактов разовые выплаты, мы надеемся, что это (заключение контрактов на прохождение военной службы, - ред.) увеличится в разы. И мы надеемся, что это также усилит оборонную способность Украины", - добавил он.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это суверенное решение Киева.

Также советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.

Издание The Times сообщило, что администрация президента США может потребовать снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на поставки вооружения.