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Новости мобилизации
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В Раде нет никаких законодательных инициатив о снижении призывного возраста ниже 25 лет, - "слуга народа" Вениславский

Вениславский о снижении мобилизационного возраста в Украине

Сейчас в Верховной Раде отсутствуют какие-либо законодательные инициативы по уменьшению мобилизационного возраста ниже 25 лет.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

На сегодня никаких законодательных инициатив направленных на снижение призывного возраста ниже 25 лет в парламенте не зарегистрировано. Все, что обсуждается - это исключительно политические дискуссии, которые по моему глубокому убеждению вряд ли найдут поддержку, как в нашем комитете, так и в парламенте в целом", - сказал он.

По мнению нардепа, это лишь "политическая демагогия".

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В то же время Вениславский отметил, что хотя длительная война влияет на мобилизационные процессы, сама же мобилизация происходит по плану.

Нардеп напомнил, что в 2024 году несколько тысяч граждан от 18 до 25 лет подписали контракты на прохождение военной службы.

"После разработки мотивационных процессов, пакетов, которые будут предусматривать разовую выплату при заключении контрактов разовые выплаты, мы надеемся, что это (заключение контрактов на прохождение военной службы, - ред.) увеличится в разы. И мы надеемся, что это также усилит оборонную способность Украины", - добавил он.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это суверенное решение Киева.

Также советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.

Издание The Times сообщило, что администрация президента США может потребовать снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на поставки вооружения.

Автор: 

призыв (744) мобилизация (2815) Вениславский Федор (273)


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Топ комментарии
+10
Будемо мобілізувати потенційних пенсіонерів 50+ ,загинуть ,то й хрін з ними ,буде економія для Пенсійного фонду.
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06.02.2025 17:23 Ответить
+8
За планом відбувається мобілізація 40-60-річних...
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06.02.2025 17:17 Ответить
+6
це той мпридурок який на Порошенка гавкав,що не потрібно підтримувати ЗСУ бо це популізм?
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06.02.2025 17:16 Ответить
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Значить є, готуються або будуть.
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06.02.2025 17:12 Ответить
Мобілізація молоді вкрай потрібна, не можна відкладати це питання на потім. Окопи немає кому захищати вже сьогодні, а ще потрібен час на якісну підготовку! Хочеш миру - готуйся до війни (оголошуй мобілізацію молоді)!
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06.02.2025 21:11 Ответить
Та повно ухилянтів в формі, мусора і тецекуни аж виють так хочуть в окоп. Але треба дітей відправляти і фермерів 💪
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07.02.2025 08:35 Ответить
Щось цього остапа дятла сьогодні "понесло"
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06.02.2025 17:13 Ответить
Выборы. Получил указание свыше.
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06.02.2025 17:25 Ответить
Звісно немає!
Адже всі ініціативи (та мозки) у слуг знаходяться виключно в Охвисі Єрмака, а не в Раді!
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06.02.2025 17:14 Ответить
нагадує старий бородатий анекдот:
сідає прапор до уаз-іка та командує водію-рядовому: "Поїхали! Вперед!"
збліділий водій відповідає: "не заводиться"
прапор: "поїхали! я наказую! потім заведеш"
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06.02.2025 17:15 Ответить
це той мпридурок який на Порошенка гавкав,що не потрібно підтримувати ЗСУ бо це популізм?
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06.02.2025 17:16 Ответить
За планом відбувається мобілізація 40-60-річних...
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06.02.2025 17:17 Ответить
Будемо мобілізувати потенційних пенсіонерів 50+ ,загинуть ,то й хрін з ними ,буде економія для Пенсійного фонду.
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06.02.2025 17:23 Ответить
Електорат не тільки золоте покоління, а й їхні батьки. До виборів, навіть якщо вони будуть через десять років, не буде ніякого зниження.
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06.02.2025 17:24 Ответить
Звичайно що немає, бо це майже нічого не змінить. Половина хлопців у віці 18, 19 і 20 років вже закордон і виїхали туди абсолютно легально у 17 років впродовж 3 років війни. Інша половина до 22 років вчиться на стаціонарі у Вузі і буде мати відстрочку, лишається 23 і 24 річні, котрих в 3 раза менше для прикладу ніж 43 і 44 річних через жахливу народжуваність в кінці 90-х на початку 00-х. Та й немало добровольців є серед хлопців у віці 18-25, так що і цих небагатьох хто підпаде під мобілізацію в разі прийняття такої постанови прийдеться теж силою тягнути до буса. Так що при зниженні мобілізаційного віку влада хіба що отримає величезне незадоволення від батьків , а не якусь реальну базу для суттєвого збільшення мобресурсу. І вони це прекрасно розуміють
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06.02.2025 17:26 Ответить
Ну і дов...й....оби.
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06.02.2025 17:27 Ответить
Вибори, вибори, вибори. ФСБ по повній займається нашими ТЦК, а президент води в рот набрав. Стосовно ТЦК жодної заяви.
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06.02.2025 17:45 Ответить
Та й правильно. 50+ та пенсів потрібно мобілізувати насамперед.
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06.02.2025 17:47 Ответить
Так це й робиться посилено!
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06.02.2025 17:53 Ответить
А де Веніславський воював?
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06.02.2025 17:52 Ответить
Все згідно методички ФСБ. Мобілізацію завалило ТЦК, а не ухиляни. Молодь не чіпати.
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06.02.2025 17:54 Ответить
"Призивний вік" має бути з 18 років. Протягом року молодь, яка не вступила на навчання в вищі та спеціалізовані навчальні заклади має вивчати військову справу. Але потрібно ввести таке поняття як "мобілізаційний вік". Що ми сьогодні маємо? В 25 мобілізують і за місяць абсолютно непідготовлена до військової служби "тушка" опиняється на передку в якості "гарматного мяса". В випадку проходження повного курсу військової підготовки та отримання повноцінної військової спеціальності в віці 18-19 років ми матимемо резерв який в 25 років буде реально придатним і готовим до військової служби після проходження злагодження в складі конкретного підрозділу. Військовій справі не можна навчитись заочно. Потрібна казарма з усіма "прєлєстями" казарменого, одностатевого життя в замкнутому колективі. - наряди, тривоги, виконання наказів. Тільки так можна навчити виживати та перемагати на війні. Іншого, тобто цукерко-диванного способу навчання чоловіків вбивати собі подібних не існує в природі. Тільки конкуренція, тільки суворі навантаження в замкнутому чоловічому колективі (групі). Вся демагогія про "призовний вік" в 25 років і псевдопіклування про "недозрілих пацанчиків" продукується ворогами України Конкуренція робить з хлопчиків чоловіків, а компютерні ігри плодять безхребетних споживачів інтернетного контенту. Памятайте що послати в бій непідготовленого солдата це вбивство.
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06.02.2025 18:07 Ответить
От напуя казарма? Щоб сиділи чекали ракету в колектив??
Військовим не потрібна совкодурка з дідовщиною та зарравлянням кроватки - бо сплять в бліндажах та танках.
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06.02.2025 18:56 Ответить
Якраз казарма це совкова демагогія!! Потрібні малі групи які мають навички виживати на місцевості і будувати укріплення
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06.02.2025 18:58 Ответить
Аналог "казарми" є в усіх арміях світу. І немає великої різниці чи це палатка на 10 чоловік, чи це барак на 40, чи казарма на 100. Головне - інтенсивний режим дня і строге дотримання графіку тренувань та практичних занять протягом періоду навчання. З жорсткими покараннями за порушення дисципліни.
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06.02.2025 21:38 Ответить
зате русняві болотні істоти цілком поширено користуються 18-25 в якості диверсантів
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06.02.2025 18:09 Ответить
Абсолютно не захищаю Зе, але це правильно.
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06.02.2025 18:11 Ответить
Це погано.
Вони повинні служити і захищати! Виборювати своє майбутнє!
А не травитися в клюбах та брюхатити лядєй-"нітакусєчєк"
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06.02.2025 18:54 Ответить
А ти що робив в 18 служив і захищав ?
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07.02.2025 08:37 Ответить
Не можна мобілізувати молодь. По перше вони зайняті на стратегічних ділянках війни - підпалюють автівки військовим, бухають в барах, та ганяють на авто під пісні на кшталт "я говноруский!". По друге, значна частина вже виїхала з України і патрріотично ******** прапором з за кордону. І головне - ВИБОРИ! РЕЙТИНГ!
А розмови про демографію і т.п. це лише відмовки - невже ж є причини вважати, що нинішня влада, хоч трохи думає про проблематику наступних 5-10+ років?
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06.02.2025 19:21 Ответить
Ну то шо відправляти жінок і дітей, пожили трохи і вистачить, головне щоб мусора з тецекунами не пішли на фронт, а всі інші забовязані. Одне питання , нафіга така держава ?
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07.02.2025 08:38 Ответить
Не розумію невдоволення, саме ж за це голосували останні 30+ років, в т.ч. в 2019?
Саме суспільство радо вибудувало систему, де бідні та "прості", мають вмирати заради багатих та "еліти". А тепер ще і 25+ вмирати заради "золотого покоління". Більше того, згадані мусора та тецекуни це не "небожителі" з Кончі-Заспи, це сусіди, родичі, друзі і т.п. більшості українців. Які просто трохи підняли голову над натовпом і вже відчули себе богами. Більше того, налови зараз людей на вулицях, посади їх в ТЦК та відділи поліції і.....буде те саме.
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07.02.2025 08:44 Ответить
Да ніхто нічого в цій країні не вирішує, якби вирішували то жодна влада не протрималася і року.
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07.02.2025 11:21 Ответить
Так зараз середній
вік українських військовослужбовців складає
більш як 42 роки. Відповідно, українська армія
вважається найстарішою у світі. Це неприпустимо.
І в цей час якщо подивитися то видно, що молодь
і в основному 17 - 24 років величезними табунами
гудуть у шинках. І вони навіть у комендантську
годину масово нишпорить у дворах де балуються
коксом, алкоголем….влаштовують моторошні мордобії.
Так б'ють один одного та і всіх тих хто тільки попаде
їм під руку, що мама не журись. І б'ють вони таки
дуже міцно, та на жаль, що не кацапів окупантів.
Так а прийдуть москалі і всіх молодих українців насильно
з 18 років згребуть в своє окупаційне кацапське військо.
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06.02.2025 21:19 Ответить
Це поки, потім буде !
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06.02.2025 22:27 Ответить
Кого завгодно, аби не тцекунів з мусорами прокурорами і подібними ухилянтами, які просто чілять на податки громадян які "винні"
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07.02.2025 08:40 Ответить
 
 