В Раде нет никаких законодательных инициатив о снижении призывного возраста ниже 25 лет, - "слуга народа" Вениславский
Сейчас в Верховной Раде отсутствуют какие-либо законодательные инициативы по уменьшению мобилизационного возраста ниже 25 лет.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
На сегодня никаких законодательных инициатив направленных на снижение призывного возраста ниже 25 лет в парламенте не зарегистрировано. Все, что обсуждается - это исключительно политические дискуссии, которые по моему глубокому убеждению вряд ли найдут поддержку, как в нашем комитете, так и в парламенте в целом", - сказал он.
По мнению нардепа, это лишь "политическая демагогия".
В то же время Вениславский отметил, что хотя длительная война влияет на мобилизационные процессы, сама же мобилизация происходит по плану.
Нардеп напомнил, что в 2024 году несколько тысяч граждан от 18 до 25 лет подписали контракты на прохождение военной службы.
"После разработки мотивационных процессов, пакетов, которые будут предусматривать разовую выплату при заключении контрактов разовые выплаты, мы надеемся, что это (заключение контрактов на прохождение военной службы, - ред.) увеличится в разы. И мы надеемся, что это также усилит оборонную способность Украины", - добавил он.
Что предшествовало?
Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.
Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это суверенное решение Киева.
Также советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.
Издание The Times сообщило, что администрация президента США может потребовать снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на поставки вооружения.
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остападятла сьогодні "понесло"
Адже всі ініціативи (та мозки) у слуг знаходяться виключно в Охвисі Єрмака, а не в Раді!
сідає прапор до уаз-іка та командує водію-рядовому: "Поїхали! Вперед!"
збліділий водій відповідає: "не заводиться"
прапор: "поїхали! я наказую! потім заведеш"
Військовим не потрібна совкодурка з дідовщиною та зарравлянням кроватки - бо сплять в бліндажах та танках.
Вони повинні служити і захищати! Виборювати своє майбутнє!
А не травитися в клюбах та брюхатити лядєй-"нітакусєчєк"
А розмови про демографію і т.п. це лише відмовки - невже ж є причини вважати, що нинішня влада, хоч трохи думає про проблематику наступних 5-10+ років?
Саме суспільство радо вибудувало систему, де бідні та "прості", мають вмирати заради багатих та "еліти". А тепер ще і 25+ вмирати заради "золотого покоління". Більше того, згадані мусора та тецекуни це не "небожителі" з Кончі-Заспи, це сусіди, родичі, друзі і т.п. більшості українців. Які просто трохи підняли голову над натовпом і вже відчули себе богами. Більше того, налови зараз людей на вулицях, посади їх в ТЦК та відділи поліції і.....буде те саме.
вік українських військовослужбовців складає
більш як 42 роки. Відповідно, українська армія
вважається найстарішою у світі. Це неприпустимо.
І в цей час якщо подивитися то видно, що молодь
і в основному 17 - 24 років величезними табунами
гудуть у шинках. І вони навіть у комендантську
годину масово нишпорить у дворах де балуються
коксом, алкоголем….влаштовують моторошні мордобії.
Так б'ють один одного та і всіх тих хто тільки попаде
їм під руку, що мама не журись. І б'ють вони таки
дуже міцно, та на жаль, що не кацапів окупантів.
Так а прийдуть москалі і всіх молодих українців насильно
з 18 років згребуть в своє окупаційне кацапське військо.