"Шахеды" атаковали Волынь: обошлось без пострадавших и попаданий в инфраструктуру
Ночью и утром 9 февраля 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Волынской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Этой ночью область подверглась вражеской атаке БПЛА. К счастью, жертв и пострадавших нет. Инфраструктура также не пострадала. Все службы работают в штатном режиме", - отметил он.
Больше информации о последствиях вражеской атаки пока нет.
Ранее сообщалось, что Киевскую область массированно атаковали "шахеды", поврежден фасад многоэтажки в Обуховском районе. По данным Воздушных сил, уничтожено 70 из 151 "шахеда", еще 74 дрона локально потеряны.
