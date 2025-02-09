РУС
Новости
1 939 1

"Шахеды" атаковали Волынь: обошлось без пострадавших и попаданий в инфраструктуру

шахед атакует Волынь

Ночью и утром 9 февраля 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Волынской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью область подверглась вражеской атаке БПЛА. К счастью, жертв и пострадавших нет. Инфраструктура также не пострадала. Все службы работают в штатном режиме", - отметил он.

Больше информации о последствиях вражеской атаки пока нет.

Ранее сообщалось, что Киевскую область массированно атаковали "шахеды", поврежден фасад многоэтажки в Обуховском районе. По данным Воздушных сил, уничтожено 70 из 151 "шахеда", еще 74 дрона локально потеряны.

Шахед (1516) Волынская область (1041) война в Украине (6200)
