Силы обороны ликвидировали 114 и ранили 97 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 92 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес два ракетных и 58 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 86 КАБ, совершил 1086 ударов дронами-камикадзе и 4429 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении наши воины отбили три атаки врага в районах Волчанска и Фиголевки. Агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Нестерно и Слатино.

Враг совершил семь атак на наши укрепления на Купянском направлении, вблизи Богуславки, Степной Новоселки, Голубовки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Наши защитники успешно отбили шесть атак, еще одно боевое столкновение продолжается.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за день российские войска десять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка, Колодязи, Копанки и Новолюбовка.

На Краматорском направлении продолжаются две вражеские атаки вблизи Часова Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка. Два боевых столкновения вблизи Торецка продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 31 штурм позиций наших защитников. Самая большая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное. Два боевых столкновения еще продолжаются. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Зверево, Покровск, Филиал и Гродовка.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 114 и ранили 97 оккупантов на данном направлении; уничтожили один бронетранспортер, семь автомобилей, пять мотоциклов, четыре БпЛА, кроме того, существенно повредили танк и две пушки захватчиков.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Разлив, Отрадное, Новоселка и Сторожевое, всего враг привлек четыре управляемые бомбы и 24 неуправляемые ракеты.

На Северском, Гуляйпольском, Приднепровском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. В то же время нанес авиационные удары 43 управляемыми бомбами и 10 неуправляемыми ракетами по районам населенных пунктов Гуляйполе, Красное, Новополь, Пятихатки, Каменское, Лукьяновское, Степногорск и Приднепровское.

Курское направление

На Курском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков, одно боевое столкновение еще продолжается. Кроме того, враг нанес 23 авиаудара, применив 37 КАБ, осуществил 394 артиллерийских обстрела, в том числе восемь из реактивной системы залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим воинов 65-й отдельной механизированной бригады и 79-го пограничного отряда, которые стойко сдерживают нашествие превосходящего противника.

