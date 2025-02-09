РУС
Новости
1 528 23

ЕС должен рассмотреть полное торговое эмбарго против РФ, - президент Эстонии Карис

Алар Каріс

Странам Европейского Союза следует рассмотреть введение полного торгового эмбарго против России.

К такому решению призвал президент Эстонии Алар Карис, передает Цензор.НЕТ.

Карис в воскресенье вместе с президентами Еврокомиссии, Латвии и Польши посетил Вильнюс по случаю синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.

"Европейский Союз должен еще больше усилить свою независимость и прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС. Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против России", - призвал он.

Напомним, в воскресенье, 9 февраля, Литва, Латвия и Эстония завершили процесс отключения от российской энергосистемы и полностью синхронизировались с континентальной сетью ЕС.

Автор: 

Топ комментарии
+11
Ну Прибалти як кіборги воюють на тихому болоті ЄС !!!
показать весь комментарий
09.02.2025 23:16 Ответить
+7
Давно пора.
показать весь комментарий
09.02.2025 23:18 Ответить
+6
Більше не має "прибалтів", є Балтійські держави!
показать весь комментарий
10.02.2025 00:04 Ответить
Ну Прибалти як кіборги воюють на тихому болоті ЄС !!!
показать весь комментарий
09.02.2025 23:16 Ответить
Песик - це ти, чмоня трирубльовий.
показать весь комментарий
10.02.2025 00:33 Ответить
"вимірати" це рашистський новояз, киця. Рашисти його вигадали, бо їх корчить від того, що в цих "виміратах" рівень життя на порядки вищє ніж в них, хоч і з одного совка вийшли.
показать весь комментарий
10.02.2025 01:12 Ответить
не існує ніяких "прибалтів", є окремо естонці, окремо літовці, окремо латвійці.
показать весь комментарий
10.02.2025 01:13 Ответить
Давно пора.
показать весь комментарий
09.02.2025 23:18 Ответить
ця думка на років 20 передумати, а чи требa за це взагалі думати...
показать весь комментарий
09.02.2025 23:25 Ответить
Чого незрозуміло? Країни Балтії були завойовані й насильним методом приєднані до мокшандії, як й Україна. Тому вони нехочуть повторити шлях Унраїни. Бо, якщо ми ляжемо - вони наступні.
показать весь комментарий
09.02.2025 23:34 Ответить
бо як Україна впаде, не дай боже, - вони наступні.
показать весь комментарий
09.02.2025 23:34 Ответить
Чому ж вони не пришлють своє військо нам нам допомогу?
показать весь комментарий
10.02.2025 00:57 Ответить
всі в Гренланії і пара авіаносців в панамі!
тут щє тей млядський залів з Мексіканського в Американський переіміновувати - ділов кучя...
і на Британію натупимо - чекайте!
показать весь комментарий
10.02.2025 01:03 Ответить
Більше не має "прибалтів", є Балтійські держави!
показать весь комментарий
10.02.2025 00:04 Ответить
військо? - діди 50+
спец признаначенці мабуть молодже з туда і відгук потужний.
як ці діди тримають фронт - загадка для всіх, але ж тримають!
маладеж не призивати! - нехай їбеться генофонд!
показать весь комментарий
10.02.2025 00:13 Ответить
Вплив в ЄС ніяк від відсотку населення не залежить, ви розмірковуєте на теми, в яких дупля не відбиваєте, як ота тупенька бабка у підʼїзда.
показать весь комментарий
10.02.2025 01:15 Ответить
Нас не беруть в ЄС і НАТО через те, що Німеччина та Італія нас там не хочуть бачити, а країни Балтії якраз хочуть. Але якби було навпаки, то ми вступили туди ще років з 15 тому
показать весь комментарий
10.02.2025 07:57 Ответить
Найсмішніше, що це крок, від якого в підсумку виграли б усі (включно навіть із москалями) - але трохи перегодом. Та хто ж би, крім прибалтів, так далеко вперед зазирав?..
показать весь комментарий
09.02.2025 23:31 Ответить
без слів - кацапорубільник off.
показать весь комментарий
09.02.2025 23:31 Ответить
Найкраще ембарго і допомога це тягти сюди в Україну свої армійки і ставати пліч о пліч з українцями,,
показать весь комментарий
10.02.2025 07:41 Ответить
Ну наконец-то прозвучало то, что должно было прозвучать ещё в 2008 году!

Спасибо прибалтам, они на себе помнят и знают, что такое русский варвар, поэтому предлагают самый оптимальный вариант воздействия на быдлостан.

Сказали А, нужно говорить и Б, бить нужно сразу двух зайцев - эмбарго нужно вводить против быдлостана и его верного соратника, китая, лучше раз переболеть, зато потом весь мир будет здоров и свободен от этих упырей.
показать весь комментарий
10.02.2025 08:11 Ответить
 
 