ЕС должен рассмотреть полное торговое эмбарго против РФ, - президент Эстонии Карис
Странам Европейского Союза следует рассмотреть введение полного торгового эмбарго против России.
К такому решению призвал президент Эстонии Алар Карис, передает Цензор.НЕТ.
Карис в воскресенье вместе с президентами Еврокомиссии, Латвии и Польши посетил Вильнюс по случаю синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.
"Европейский Союз должен еще больше усилить свою независимость и прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС. Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против России", - призвал он.
Напомним, в воскресенье, 9 февраля, Литва, Латвия и Эстония завершили процесс отключения от российской энергосистемы и полностью синхронизировались с континентальной сетью ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тут щє тей млядський залів з Мексіканського в Американський переіміновувати - ділов кучя...
і на Британію натупимо - чекайте!
спец признаначенці мабуть молодже з туда і відгук потужний.
як ці діди тримають фронт - загадка для всіх, але ж тримають!
маладеж не призивати! - нехай їбеться генофонд!
Спасибо прибалтам, они на себе помнят и знают, что такое русский варвар, поэтому предлагают самый оптимальный вариант воздействия на быдлостан.
Сказали А, нужно говорить и Б, бить нужно сразу двух зайцев - эмбарго нужно вводить против быдлостана и его верного соратника, китая, лучше раз переболеть, зато потом весь мир будет здоров и свободен от этих упырей.