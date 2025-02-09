ЕС должен рассмотреть полное торговое эмбарго против РФ, - президент Эстонии Карис

Странам Европейского Союза следует рассмотреть введение полного торгового эмбарго против России.

К такому решению призвал президент Эстонии Алар Карис, передает Цензор.НЕТ.

Карис в воскресенье вместе с президентами Еврокомиссии, Латвии и Польши посетил Вильнюс по случаю синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.

"Европейский Союз должен еще больше усилить свою независимость и прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС. Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против России", - призвал он.

Напомним, в воскресенье, 9 февраля, Литва, Латвия и Эстония завершили процесс отключения от российской энергосистемы и полностью синхронизировались с континентальной сетью ЕС.

