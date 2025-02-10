За сутки на фронте почти 100 боевых столкновений, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 99 боевых столкновений. Враг активно атаковал на Покровском, Лиманском, Торецком и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник в целом нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также - 87 авиаударов, сбросив 138 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил более пяти тысяч восемьсот обстрелов, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2427 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александровка, Нестерное, Слатино, Уды Харьковской области; Филия Днепропетровской области; Зверево, Покровск, Гродовка, Константиновка, Ясиноватая, Богатырь, Разлив, Отрадное, Новоселка, Сторожевое, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Красное, Пятихатки, Каменское, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки врага в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Богуславка, Степная Новоселка, Голубовка, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка, Колодязи, Копанки и Новолюбовка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурма агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.

Активно применяя авиацию на Новопавловском направлении, враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.

Ситуация в Курской области

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 18 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 39 авиационных ударов с применением 69 управляемых бомб, а также осуществил 493 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности девять - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на юге и севере

На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составляют 1170 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 16 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны, 137 БпЛА оперативно-тактического уровня, 109 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Читайте также: Силы обороны ликвидировали 114 и ранили 97 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб