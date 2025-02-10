Минобороны о планах на 2025 год: В фокусе - новые ракеты и система ПРО

В Минобороны назвали использование дальнобойного оружия одним из ключевых элементов уменьшения военного потенциала России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Разрушение логистических цепочек и военных объектов в глубоком тылу России, уничтожение скопления живой силы и техники становятся возможными благодаря ракетам, барражирующим авиабомбам и deep strike. Кроме того, для защиты украинских городов от вражеских обстрелов создается эффективная система противоракетной обороны", - отметили там.

В Минобороны отметили, что в 2024 году инвестиции в оборонную сферу принесли конкретные результаты. В частности, было расширено серийное производство крылатых ракет и испытаны новые баллистические и крылатые ракеты с большей дальностью поражения. Сейчас продолжается работа над поставкой ЗРК совместного производства украинских и иностранных предприятий.

Также разработка и производство дальнобойного вооружения остается в фокусе Минобороны в 2025 году:

Баллистических и крылатых ракет, которые должны стать сдерживающим фактором для страны-агрессора;

Компонентов системы противоракетной обороны (ПРО), которые смогут эффективно защищать мирные украинские города от вражеских атак;

Отечественного комплекса ПРО, характеристики которого будут соответствовать лучшим иностранным аналогам;

Систем управления для зенитно-ракетных комплексов.

"В частности, проводятся переговоры с партнерами о получении систем иностранного производства, вместе с западными компаниями создаются современные украинские системы ПРО", - подытожили там.

