Минобороны о планах на 2025 год: В фокусе - новые ракеты и система ПРО

Минобороны рассказало о приоритетах на 2025 год

В Минобороны назвали использование дальнобойного оружия одним из ключевых элементов уменьшения военного потенциала России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Разрушение логистических цепочек и военных объектов в глубоком тылу России, уничтожение скопления живой силы и техники становятся возможными благодаря ракетам, барражирующим авиабомбам и deep strike. Кроме того, для защиты украинских городов от вражеских обстрелов создается эффективная система противоракетной обороны", - отметили там.

В Минобороны отметили, что в 2024 году инвестиции в оборонную сферу принесли конкретные результаты. В частности, было расширено серийное производство крылатых ракет и испытаны новые баллистические и крылатые ракеты с большей дальностью поражения. Сейчас продолжается работа над поставкой ЗРК совместного производства украинских и иностранных предприятий.

Смотрите также: Умеров обсудил с главой Военного комитета НАТО Каво Драгоне потребности ВСУ и развитие украинского ОПК. ФОТОРЕПОРТАЖ

Также разработка и производство дальнобойного вооружения остается в фокусе Минобороны в 2025 году:

  • Баллистических и крылатых ракет, которые должны стать сдерживающим фактором для страны-агрессора;
  • Компонентов системы противоракетной обороны (ПРО), которые смогут эффективно защищать мирные украинские города от вражеских атак;
  • Отечественного комплекса ПРО, характеристики которого будут соответствовать лучшим иностранным аналогам;
  • Систем управления для зенитно-ракетных комплексов.

"В частности, проводятся переговоры с партнерами о получении систем иностранного производства, вместе с западными компаниями создаются современные украинские системы ПРО", - подытожили там.

Читайте также: ВСУ уже получают около 200 тысяч беспилотников на фронт ежемесячно, - Минобороны

ви фокус із дупою віслюка не плутайте, ще не те залижете анонсами...
+6
зараз налетять номерні боти які знову будуть волати про який вдіміраліксандравіч маладєц
+5
завдяки пАтузі владіміра ссанича, сонце сьогодні встало о 07:35...
Знову фокуси...
ви фокус із дупою віслюка не плутайте, ще не те залижете анонсами...
зараз налетять боти які знову будуть волати про зраду, які до цього скавчали що мілліон дронів це не можливо до кінця минулого року, а їх як виявилося було вироблено набагато більше.
собаки брешуть а караван йде далі, як говорить прислів*я
зараз налетять номерні боти які знову будуть волати про який вдіміраліксандравіч маладєц
завдяки пАтузі владіміра ссанича, сонце сьогодні встало о 07:35...
а старих вже наробили? а наркоша сьогодні прогундосить про нові ракети?
Знову обіцянки-цяцянки Володі Боневтіка Потужного? Зебіли не забулися, що жодної обіцянки Володя Боневтік Нетпряпка не виконав? А ракети Україна вже мала у 2019 році і навіть ними втопила "могскву" і знищила аеродром кацапів в Саках. Але все це Боневтік закатав у асфальт. Боневтік пообіцяв - наче вже виконав. Чекайте зебіли нових обіцянок і раджу відшукати в інтернеті інформацію про Басалаєву, здається її ім'я Ала, яка виклала результати аудиту у відкритий доступ зі всіма ланцюжками підприємств, які задіяні у виготовлені ракет і 29.12.2023 і 02.01.2024 року тоді прилетіло дуже багато кацапських ракет по цих підприємствах. Ось і все на що спроможна ця влада!!!
...випробувано нові балістичні й крилаті ракети з більшою дальністю ураження. дуже сподіваюсь, що вони колись будуть застосовані, а їх виробництво не буде згорнуте, з тієї причини, що ми прагнемо миру й навіщо нам той клопіт...
Если будет мир, то военный бюджет сократиться до 2 процентов ВВП и все будет свернуто.
Заклишилося застосувати віртуальні нові балістичні ракети, у віртуальній країні мрій Зеленського вже пожили, особливо маріупольці і бучани. Насилу відбилися від поляків, які чергами стояли на кордоні, щоб потрапити на заробітки до України, а українці мали тільки один клопіт - переїхати в квартиру чи у бідинок за містом.(Відкрийте пргграму країни мрій ЗЕ за 2019-й рік, бо можливо хоч сьогодні критично прочитаєте ті пункти, бо в 2019 році мозок працював в один бік - скоріше зробити всіх разом і поржати та покатактися на лісапеді з Голобородько). Брехун вже шостий рік при владі і не виконав жодної ствоєї обіцянки!. А чому не виконав? А навіщо, нірід йому вірить на слово, готовий терпітии і не признатися, що лоханувся, аби не Порошенко!!!
Це передрук архіву за 2023 рік?
