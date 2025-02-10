РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7850 посетителей онлайн
Новости Война
1 970 14

Помешать сотрудничеству РФ и КНДР можно перехватом поставок вооружений, - глава военного комитета НАТО Драгоне

В НАТО рассказали, как помешать сотрудничеству РФ и КНДР

Чтобы остановить участие КНДР в войне на стороне РФ, нужно усилить санкции, дипломатическое давление на Китай и перехватывать поставки вооружений.

Об этом в интервью Армия.Inform заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает Цензор.НЕТ.

"Северная Корея поставляет России боеприпасы, ракеты и даже личный состав. Это представляет значительную угрозу, позволяя России пополнять свои запасы на фоне больших потерь. Это также является еще одним нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и опасным расширением российской войны", - отметил он.

По словам Драгоне, НАТО призвало Россию и Северную Корею немедленно прекратить эти действия.

"Прекращение участия Северной Кореи требует усиления санкций, усиления дипломатического давления на Китай и перехвата поставок вооружений с помощью разведки и военно-морского сотрудничества.

Усиление мер сдерживания против Северной Кореи необходимо для того, чтобы исключить дальнейшее военное сотрудничество с Россией", - добавил он.

Ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что армия КНДР неизменно будет поддерживать РФ.

Читайте также: КНДР в прошлом году направила в РФ тысячи рабочих, несмотря на запрет Совбеза ООН, - разведка Южной Кореи

Автор: 

война (1449) КНДР (1275) НАТО (10330) россия (97281)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
И где вы будете "перехватывать"? Вы даже на своей территории шахеды не можете перехватить...
показать весь комментарий
10.02.2025 11:27 Ответить
+4
Хочуть перехоплювати? - Бог в поміч!
показать весь комментарий
10.02.2025 11:29 Ответить
+3
засить те нато щось перехоплювати. бо знають буде відповідь .
показать весь комментарий
10.02.2025 11:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сьогодня день Драгоне?
показать весь комментарий
10.02.2025 11:23 Ответить
засить те нато щось перехоплювати. бо знають буде відповідь .
показать весь комментарий
10.02.2025 11:26 Ответить
И где вы будете "перехватывать"? Вы даже на своей территории шахеды не можете перехватить...
показать весь комментарий
10.02.2025 11:27 Ответить
І яким саме чином він збирається перехоплювати поставки? Топити кораблі? Чи пускати під укіс поїзди?
показать весь комментарий
10.02.2025 11:27 Ответить
посилати занепоїня в ООН
показать весь комментарий
10.02.2025 11:31 Ответить
Хіба,шо язиком
показать весь комментарий
10.02.2025 14:25 Ответить
Хочуть перехоплювати? - Бог в поміч!
показать весь комментарий
10.02.2025 11:29 Ответить
напевне наслухався зеленського???
показать весь комментарий
10.02.2025 11:32 Ответить
Зробити можна все, що завгодно, якщо робити...
показать весь комментарий
10.02.2025 11:40 Ответить
без проблем, два десятки ф35 з повним озброєнням і не буде ніяких поставок ні сушею ні морем.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:43 Ответить
упевнений ? ((
показать весь комментарий
10.02.2025 13:07 Ответить
Мужик, как та сова, явно стратег.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:06 Ответить
все можливо, якщо ти 3,14здабол
показать весь комментарий
10.02.2025 12:14 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 13:04 Ответить
 
 