Помешать сотрудничеству РФ и КНДР можно перехватом поставок вооружений, - глава военного комитета НАТО Драгоне

Чтобы остановить участие КНДР в войне на стороне РФ, нужно усилить санкции, дипломатическое давление на Китай и перехватывать поставки вооружений.

Об этом в интервью Армия.Inform заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает Цензор.НЕТ.

"Северная Корея поставляет России боеприпасы, ракеты и даже личный состав. Это представляет значительную угрозу, позволяя России пополнять свои запасы на фоне больших потерь. Это также является еще одним нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и опасным расширением российской войны", - отметил он.

По словам Драгоне, НАТО призвало Россию и Северную Корею немедленно прекратить эти действия.

"Прекращение участия Северной Кореи требует усиления санкций, усиления дипломатического давления на Китай и перехвата поставок вооружений с помощью разведки и военно-морского сотрудничества.

Усиление мер сдерживания против Северной Кореи необходимо для того, чтобы исключить дальнейшее военное сотрудничество с Россией", - добавил он.

Ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что армия КНДР неизменно будет поддерживать РФ.

