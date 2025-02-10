РУС
ВСУ начали локализованные контратаки на нескольких участках фронта, чтобы замедлить наступление россиян, - Le Figaro

Украина начала контратаковать, чтобы сдержать россиян

В последнее время Силы обороны возобновили ограниченные контратаки на нескольких участках фронта, чтобы выиграть время и усилить свои позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Figaro.

Отмечается, что ВСУ пытаются вернуть инициативу в Курской области, а также в районе Торецка и Покровска.

В издании подчеркивают, что в январе врагу удалось захватить 331 километр квадратный против 416 километров квадратных в декабре, или 714 - в ноябре.

"В последние недели украинские силы даже начали локализованные контратаки по всей линии фронта.

В Курской области ВСУ удалось продвинуться на 10 километров квадратных к югу от Суджи, взяв под контроль два или три села - Колмакова, Черкасскую Конопельку и, возможно, Фанасеевку. Это облегчает обстановку украинцев на этом участке фронта, где россияне опасно угрожали флангам, подойдя к Судже", - отмечают аналитики.

И добавляют, что перед маловероятным прекращением войны в ближайшие месяцы Украина "пытается максимально усилить свои позиции",

"Цель состоит в том, чтобы выиграть время, ставя перед россиянами тактические дилеммы, чтобы они отделили свои усилия и не могли выполнять свои атаки в том темпе, который им подходит", - говорит военный источник издания.

В частности, за последние десять дней Силы обороны также возобновили контратаки и к северу от Торецка - все чтобы помешать россиянам сообщить об оккупации шахтерского города. Военные и DeepState опровергают поспешные заявления Минобороны России.

Кроме этого, в течение десяти дней "замерло" наступление россиян на Покровск. Украинцы осуществили несколько контратак, восстановив опорные пункты в трех селах - Успеновка, Котлино и Песчаное. В этом последнем они даже повторно заняли, по крайней мере временно, угольную шахту №3, захваченную россиянами в середине декабря.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 февраля 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске.

Читайте также: За сутки на фронте почти 100 боевых столкновений, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Донецкая область (10819) боевые действия (4885) Торецк (543) Покровск (789) Бахмутский район (623) Покровский район (1007) война в Украине (6200)
+6
Можна було. Якщо раніше поставити Драпатого.
Можна було і ще раніше. Якщо не прибирати Залужного.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:27
+3
Діпстейт подивіться.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:34
+1
Ну, зрадойоби, ваш вихід.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:13
Ну, зрадойоби, ваш вихід.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:13
перехід від відступу до атаки це гарно, але
дрібні контратаки призводять до відбиття одного або кількох сіл, водночас до значних втрат наших Воїнів
Ю.Бутусов критикує таку тактику.

на карті бойових дій видно декілька ділянок, де орків можна оточити

.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:08
Все залежить від адекватності командира. Можливо, там де контратакували, це було зробити легше, ніж там, де такі візуально привабливі "щупальця".
показать весь комментарий
10.02.2025 13:09
ну так.
"бий там, де ворог слабший"
Мистецтво війни

але "звільняємо" курщину, а кацапи створюють плацдарми на правому березі Осколу, тобто залазять на Харківщині.

.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:15
до того ж "звільнено" три села на курщині.

вони нам треба, коли відступаємо за Оскіл ?

.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:10
А ЧТО, РАНЬШЕ НЕЛЬЗЯ БЫЛО?!
показать весь комментарий
10.02.2025 12:13
Можна було. Якщо раніше поставити Драпатого.
Можна було і ще раніше. Якщо не прибирати Залужного.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:27
Генерал Драпатий командує "Хортицею", а "звільнені" Черкаські Конопельки на курщині.

у нашого "боунапарте" пріоритети з ніг на голову
і резерви також кидає на курщину

.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:21
Не тільки вони. На Донбасі є пара дрібних контратак.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:25
Якби євгєнії замість того шоб кричати капсом на цензорів шось зробили, то можна
показать весь комментарий
10.02.2025 12:55
показать весь комментарий
10.02.2025 12:20
показать весь комментарий
10.02.2025 12:23
Про результати цих локалізованих контратак потім повідомлять? Про способи здійснення і наявність всього необхідного озброєння навіть не питаю.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:29
Діпстейт подивіться.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:34
Давно в контрнаступ не ходили. Кава в Ялті зовсім прохолонула.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:41
 
 