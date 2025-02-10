ВСУ начали локализованные контратаки на нескольких участках фронта, чтобы замедлить наступление россиян, - Le Figaro

В последнее время Силы обороны возобновили ограниченные контратаки на нескольких участках фронта, чтобы выиграть время и усилить свои позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Figaro.

Отмечается, что ВСУ пытаются вернуть инициативу в Курской области, а также в районе Торецка и Покровска.

В издании подчеркивают, что в январе врагу удалось захватить 331 километр квадратный против 416 километров квадратных в декабре, или 714 - в ноябре.

"В последние недели украинские силы даже начали локализованные контратаки по всей линии фронта.

В Курской области ВСУ удалось продвинуться на 10 километров квадратных к югу от Суджи, взяв под контроль два или три села - Колмакова, Черкасскую Конопельку и, возможно, Фанасеевку. Это облегчает обстановку украинцев на этом участке фронта, где россияне опасно угрожали флангам, подойдя к Судже", - отмечают аналитики.

И добавляют, что перед маловероятным прекращением войны в ближайшие месяцы Украина "пытается максимально усилить свои позиции",

"Цель состоит в том, чтобы выиграть время, ставя перед россиянами тактические дилеммы, чтобы они отделили свои усилия и не могли выполнять свои атаки в том темпе, который им подходит", - говорит военный источник издания.

В частности, за последние десять дней Силы обороны также возобновили контратаки и к северу от Торецка - все чтобы помешать россиянам сообщить об оккупации шахтерского города. Военные и DeepState опровергают поспешные заявления Минобороны России.

Кроме этого, в течение десяти дней "замерло" наступление россиян на Покровск. Украинцы осуществили несколько контратак, восстановив опорные пункты в трех селах - Успеновка, Котлино и Песчаное. В этом последнем они даже повторно заняли, по крайней мере временно, угольную шахту №3, захваченную россиянами в середине декабря.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 февраля 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске.

