В окрестностях Великой Новоселки продолжаются бои, - ОСГВ "Хортица"
Сейчас наши воины ведут бои с врагом в окрестностях Великой Новоселки Донецкой области.
Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могу сказать, что в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка продолжаются бои, продолжаются не безуспешно. В дополнение, мы о них регулярно сообщаем - как о поражении врага там непосредственно, так и о поражении врага, который оттуда пытается выдвинуться в других направлениях", - сказал Трегубов.
Кроме того, спикер прокомментировал ситуацию в селе Котлино на Покровском направлении.
"Там идут боестолкновения, и не первый день", - отметил он.
Войска РФ попали в огневой мешок в Великой Новоселке в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 110-й ОМБр.
"Враг в ловушке! Что происходит в Великой Новоселке? Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден. Активно работает наша аэроразведка, которая фиксирует передвижение и местонахождение оккупантов.
"Затем в бой вступают FPV и арта, складывают подвалы, в которых засел враг, хоронят его там заживо. Сейчас противник не понимает, что делать. Эффект от пропагандистского "флаговтыка" закончился, а умирать московиты не перестали", - отмечают в 110 ОМБр.
Напомним, 29 января 2025 года проект DeepState сообщил, что российские войска захватили Великую Новоселку в Донецкой области и продвинулись возле еще четырех населенных пунктов. В 110-й ОМБр заявили, что бои за Великую Новоселку продолжаются и они не могут подтвердить информацию об оккупации. Впоследствии в бригаде отметили, враг попал в огневой мешок в Великой Новоселке.
