Самолеты Mirage 2000-5 могут нанести удары по наиболее уязвимым местам россиян, - Forbes

Самолеты Mirage 2000-5, которые Франция передала Украине, вооружены крылатыми ракетами SCALP-EG, а также могут транспортировать транспортировочные планирующие бомбы Hammer. Это поможет расширить возможности украинских ВВС в вопросе осуществления глубоких ударов по командным пунктам россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

В материале сказано, что этот факт имеет решающее значение. Вес SCALP-EG составляет 1,3 тонны, дальность действия - 250 км. С тандемными боеголовками, способными пробивать бункеры, эти ракеты могут поражать оккупантов в самых уязвимых местах - в их штаб-квартирах.

Кроме этого, истребители теперь могут транспортировать и бомбы Hammer. Но Акс отмечает, что Mirage 2000-5 будут полезны, если для них будет достаточно боеприпасов.

"Неясно, сколько SCALP-EG Украина получила от Франции и Италии. Возможно, только 100. Также неясно, сколько ракет осталось у Украины после многих лет тяжелых боев", - подытожил он.

Напомним, 6 февраля первые французские истребители Mirage 2000 прибыли в Украину.

