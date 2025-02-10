РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8059 посетителей онлайн
Новости
6 239 24

Самолеты Mirage 2000-5 могут нанести удары по наиболее уязвимым местам россиян, - Forbes

Франция передала Украине Мираж 2000, которые помогут ВСУ

Самолеты Mirage 2000-5, которые Франция передала Украине, вооружены крылатыми ракетами SCALP-EG, а также могут транспортировать транспортировочные планирующие бомбы Hammer. Это поможет расширить возможности украинских ВВС в вопросе осуществления глубоких ударов по командным пунктам россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

В материале сказано, что этот факт имеет решающее значение. Вес SCALP-EG составляет 1,3 тонны, дальность действия - 250 км. С тандемными боеголовками, способными пробивать бункеры, эти ракеты могут поражать оккупантов в самых уязвимых местах - в их штаб-квартирах.

Кроме этого, истребители теперь могут транспортировать и бомбы Hammer. Но Акс отмечает, что Mirage 2000-5 будут полезны, если для них будет достаточно боеприпасов.

"Неясно, сколько SCALP-EG Украина получила от Франции и Италии. Возможно, только 100. Также неясно, сколько ракет осталось у Украины после многих лет тяжелых боев", - подытожил он.

Напомним, 6 февраля первые французские истребители Mirage 2000 прибыли в Украину.

Читайте также: Зеленский поблагодарил Францию ​​за первые истребители Mirage 2000: Это еще один шаг к укреплению украинской безопасности

Автор: 

самолет (3686) Франция (3596) ВСУ (6919)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ключове слово "можуть".
Ф-16 також могли б відганяти носіїв КАБів, але для цього в них немає відповідних ракет і прикриття ППО.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:41 Ответить
+3
Будєм всєх бамбіть.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:41 Ответить
+2
Даю невелику підказку, Нідерланди виділяли 150млн. євро на ********** для переданих нам літаків, серед них згадувалась неназвана кількість AIM-120, причому в ******** версії. AIM -120 можна застосовувати в комплексах ППО NASAMS, котрі теж надавались Україні. А тепер питання - точно немає відповідних ракет взагалі, чи їх просто передали наземним силам ППО?
показать весь комментарий
10.02.2025 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Транспортувати транспортування...контралце- контралве...
А нафото міраж-2000Д
показать весь комментарий
10.02.2025 13:36 Ответить
Как определил, по каким признакам, экстрасенсишь?)
показать весь комментарий
10.02.2025 14:00 Ответить
Поґуґлі, любопитний!
показать весь комментарий
10.02.2025 14:32 Ответить
Версия 2000 Д - одноместный.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:51 Ответить
Версія "д" - двомісний.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:23 Ответить
Доказательства.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:29 Ответить
Mirage 2000ED - двухместный учебно-боевой вариант модификации 2000 Е.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:55 Ответить
Саме час.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:38 Ответить
Ключове слово "можуть".
Ф-16 також могли б відганяти носіїв КАБів, але для цього в них немає відповідних ракет і прикриття ППО.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:41 Ответить
Даю невелику підказку, Нідерланди виділяли 150млн. євро на ********** для переданих нам літаків, серед них згадувалась неназвана кількість AIM-120, причому в ******** версії. AIM -120 можна застосовувати в комплексах ППО NASAMS, котрі теж надавались Україні. А тепер питання - точно немає відповідних ракет взагалі, чи їх просто передали наземним силам ППО?
показать весь комментарий
10.02.2025 13:55 Ответить
Фсе на защиту Кончи.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:02 Ответить
Таку фігню може писати людина, яка не знайома з тим як працює ППО.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:34 Ответить
Откуда на цензоре столько узколобых "спецов", как говна?
показать весь комментарий
10.02.2025 15:47 Ответить
Зеркало вам не ответит.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:22 Ответить
Необхідні AIM-120D, тому що AIM-120 в умовах дії РЕБ та радарів блок 50 це дальність 60-80км, ну принамі так кажуть західні експерти в своїх інтерв'ю... Та навіть 100-120 коли у орків насичена прифронтова ППО та дальність ракет 180 км...
показать весь комментарий
10.02.2025 15:36 Ответить
Будєм всєх бамбіть.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:41 Ответить
интересно кто пишет такой бред...это тот же Storm Shadow....
показать весь комментарий
10.02.2025 13:45 Ответить
Літаки Mirage 2000-5 можуть завдати удари по найбільш вразливих місцях росіян

По яйцях?
показать весь комментарий
10.02.2025 13:46 Ответить
Та вже би завдали,а то лиш фото та новини про літаки міражі(ф16 був в попередньому серіалі(
показать весь комментарий
10.02.2025 13:50 Ответить
Коротше,чергові літаючі меблі надали.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:51 Ответить
а можуть і не завдати, а можуть і не по найбільш вразливих. Так висмоктувати новини з нічого особливий талант потрібен
показать весь комментарий
10.02.2025 14:04 Ответить
 
 