Билоуса отстранят от должности директора и художественного руководителя Молодого театра, - КГГА

Преподавателя университета Карпенко-Карого Андрея Билоуса отстранят от должности директора - художественного руководителя Молодого театра. Его обвиняют в сексуальных домогательствах к студенткам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отстранение объяснили тем, что это необходимо для "объективного и беспристрастного рассмотрения обстоятельств дела" о неэтичном поведении, а также для "открытого диалога между всеми сторонами конфликта".

Также отстранение позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, которые будут отвечать интересам всего коллектива и зрителей, отметили в КГГА.

В Молодом театре также создадут комиссию, которая "при необходимости будет принимать надлежащие меры реагирования".

В КГГА рассказали, что сегодня, 10 февраля, в помещении госадминистрации состоялась встреча с инициативной группой, во время которой обсудили дальнейшие шаги.

"Городская власть занимает принципиальную позицию: никакие проявления харассмента, дискриминации или унизительного отношения в учреждениях культуры недопустимы", - отметила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Как отметила администрация Молодого театра, он работает в штатном режиме. Все спектакли, репетиции и запланированные мероприятия проходят в соответствии с графиком.

"Театр поддерживает соблюдение правовых процедур. Мы уверены, что все вопросы должны решаться в рамках законодательства, с соблюдением принципов объективности и справедливости", - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 февраля прошла акция с требованием отстранить художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса. Участники акции пришли с плакатами с надписями "Театр - не место для насилия", "Не молчи" и "Долой Билоуса".

Что предшествовало

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Билоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

На видео на Youtube-канале "Насильник Билоус" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКиТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Билоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Билоуса при поддержке своего мужа.

