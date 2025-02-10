ЕС готов ответить на любые пошлины США, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что последствия увеличения тарифов на товары из ЕС почувствуют на себе сами граждане США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью CNN.
"Если вы наложите таможенные пошлины на несколько секторов экономики, это увеличит расходы и создаст инфляцию в США. Неужели это то, чего хочет ваш народ? Я не уверен", - сказал французский лидер.
По словам Макрона, торговая война с ЕС не должна быть "главным приоритетом" для США.
"Я думаю, что это не является главным приоритетом в нынешних условиях, учитывая все вызовы, которые мы имеем. Мы должны исправить ситуацию в Украине, имеем ситуацию на Ближнем Востоке, имеем конкуренцию между США и Китаем, имеем все эти инновации от искусственного интеллекта до чистых технологий, которые мы должны внедрять", - сказал президент.
Макрон считает, что в интересах США не угрожать Европе тарифами, если Штаты хотят, чтобы она больше инвестировала и брала на себя обязательства по безопасности и обороне.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.
После, в субботу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указы о введении существенных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики, а также Китая.
