ЕС готов ответить на любые пошлины США, - Макрон

Макрон ответил на тарифные угрозы Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что последствия увеличения тарифов на товары из ЕС почувствуют на себе сами граждане США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью CNN.

"Если вы наложите таможенные пошлины на несколько секторов экономики, это увеличит расходы и создаст инфляцию в США. Неужели это то, чего хочет ваш народ? Я не уверен", - сказал французский лидер.

Читайте: Европе нужен устойчивый мир, который продлится дольше, чем несколько лет, - глава МИД Литвы Будрис

По словам Макрона, торговая война с ЕС не должна быть "главным приоритетом" для США.

"Я думаю, что это не является главным приоритетом в нынешних условиях, учитывая все вызовы, которые мы имеем. Мы должны исправить ситуацию в Украине, имеем ситуацию на Ближнем Востоке, имеем конкуренцию между США и Китаем, имеем все эти инновации от искусственного интеллекта до чистых технологий, которые мы должны внедрять", - сказал президент.

Макрон считает, что в интересах США не угрожать Европе тарифами, если Штаты хотят, чтобы она больше инвестировала и брала на себя обязательства по безопасности и обороне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры ЕС так и не смогли согласовать план по противодействию Трампу, - Politico

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.

После, в субботу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указы о введении существенных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики, а также Китая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон посоветовал Трампу вместо развязывания экономической войны с ЕС сфокусироваться на войне в Украине, противостоянии КНР и кризисе на Ближнем Востоке

Европа (2036) США (27938) Макрон Эмманюэль (1447)
+9
"Низький уклін" американським виборцям за срач в усьому світі.
10.02.2025 15:42 Ответить
+2
Збільшення тарифів всі відчують і США і Європа
10.02.2025 15:45 Ответить
+2
А коли на українські товари виставляють квоти і мита, це інше? Це не удар по європейцях? Проблема не у митах, проблема у відсутності ідей сумісного розвитку Заходу
10.02.2025 16:55 Ответить
"Низький уклін" американським виборцям за срач в усьому світі.
10.02.2025 15:42 Ответить
буде в США санкціонка !

зате "і на Марсі будуть яблуні цвісти"

кому це потрібно ?

.
10.02.2025 18:19 Ответить
Збільшення тарифів всі відчують і США і Європа
10.02.2025 15:45 Ответить
трамп хоче, щоб інвестори несли свої гроші в США, а для цього треба трошки закошмарити Європу
10.02.2025 15:46 Ответить
всі останні великі війни починалися митними та торгівельними війнами..☝
10.02.2025 15:47 Ответить
тебе диня, этот вопрос лучше задать зеленскому.
10.02.2025 18:01 Ответить
ЄС може поставити американського "трамбона" на місце" .якщо домовиться з китайськими торгашами, про адекватні мита у взаємній торгівлі
10.02.2025 15:57 Ответить
..,не виключено мабуть й таке, правда це не зупинить китайців купляти у рашиста дешеві енергоносії
10.02.2025 19:50 Ответить
"трамплін" почав вести нащадків апачів,гуронів ,ірокезів і т.д під "покривало піднебесної"
11.02.2025 22:09 Ответить
А коли на українські товари виставляють квоти і мита, це інше? Це не удар по європейцях? Проблема не у митах, проблема у відсутності ідей сумісного розвитку Заходу
10.02.2025 16:55 Ответить
бо якийсь реднек з Техащини або рольник з Польщі починають верещати "хто їсть моє сало ?"

.
10.02.2025 18:14 Ответить
 
 