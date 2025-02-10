В ЕК рекомендуют Украине изучить необходимость ограничений военного положения
Гендиректор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман считает, что Украине стоит подумать над изменениями в регулировании военного времени.
Об этом он заявил во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Он отметил, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры, учитывая вызовы безопасности.
"Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят. Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить", - пояснил Копман.
Чиновник не стал детализировать, в каких именно вопросах по регулированию военного времени Еврокомиссия ждет изменений.
Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.
Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Соединенные Штаты не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения выборов в стране до конца 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения. Для этого надо изменить конституцию и законодательство.
Пока ему Запад предлагает уйти мирно
Абсолютно вірно. Це натяк на ту всю беззаконність по якій зараз влада інваліди по зору першого ступеня.
Бо "ви або хрестик зніміть, або труси одягніть" це стосуєтся европейських демократичних свобод навіт коли країна у стані війни.
Виборів немає а підготовка у турборежимі. Це вам не браковані міни клепати.
"Да, наАдінсрокавий? Чи как лі?"