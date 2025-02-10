РУС
В ЕК рекомендуют Украине изучить необходимость ограничений военного положения

Еврокомиссия рекомендует Украине смягчить ограничения военного времени

Гендиректор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман считает, что Украине стоит подумать над изменениями в регулировании военного времени.

Об этом он заявил во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он отметил, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры, учитывая вызовы безопасности.

"Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят. Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить", - пояснил Копман.

Чиновник не стал детализировать, в каких именно вопросах по регулированию военного времени Еврокомиссия ждет изменений.

Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Соединенные Штаты не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения выборов в стране до конца 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения. Для этого надо изменить конституцию и законодательство.

война Еврокомиссия военное положение война в Украине
Топ комментарии
+27
Не скінчилася, але є проблема
показать весь комментарий
10.02.2025 16:53 Ответить
+18
Конституція на паузі яку зробив смарагдовий! А управляється ''па панятіям'' з ОПи. Це так щоб нагадати.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:42 Ответить
+16
До устранения Зеленского
Пока ему Запад предлагает уйти мирно
показать весь комментарий
10.02.2025 16:43 Ответить
Обмежити воєннии стан і готуватись до .........
показать весь комментарий
10.02.2025 16:32 Ответить
До устранения Зеленского
Пока ему Запад предлагает уйти мирно
показать весь комментарий
10.02.2025 16:43 Ответить
Зеленський - Президент України і тільки нам українцям вирішувати кому бути при владі, а не якомусь абстрактному Заходу, обійдемось без кацапських наративів.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:58 Ответить
Щоб такі тцпорилі дегроти, які його обрали, вирішували? Оте зелене бидло, яке висрало свої мізки в 19 році і знищило Україну? Нах пішов, зебіл!
показать весь комментарий
10.02.2025 22:21 Ответить
А що, війна вже скінчилась ?
показать весь комментарий
10.02.2025 16:34 Ответить
Не скінчилася, але є проблема
показать весь комментарий
10.02.2025 16:53 Ответить
Коли проблема буде вирішена, розпочнутся довгоочикувані успіхи на фронті. Розблокують ракетнут програму. Всіх гравців хрєном на роялі повигоняють з кабміна.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:57 Ответить
нажаль, наркотики то серйозна завада керувати країною виважено... Такої гуманітарної катастрофи в Європі не було від часу другої світової...
показать весь комментарий
10.02.2025 18:15 Ответить
Україна живе за Конституцією, яку не можна змінювати під час воєнного стану, передавати положення законодавства туди-сюди. Це вам не бутерброд
показать весь комментарий
10.02.2025 16:39 Ответить
Конституція на паузі яку зробив смарагдовий! А управляється ''па панятіям'' з ОПи. Це так щоб нагадати.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:42 Ответить
Та якби ж на паузі, а то в нас якось всьо ніадназначна. Тут на паузі, тут не на паузі.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:55 Ответить
За конституцією невтіклий мав передати свої повноваження,для недопущення узурпації влади одною людиною,це положення конституції і прописали розумні люди,але з якогось дива найвеличнішийнетряпка вирішив що він має право ставити конституцію на паузу.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:53 Ответить
За Конституцією має діяти стан війни, а не воєнний стан. Так що не бреши троль, не потрібно нічого змінювати
показать весь комментарий
10.02.2025 21:21 Ответить
вивчити необхідність та пропорційність тих обмежень воєнного стану, які діють зараз. Детально вивчити" Джерело: https://censor.net/ua/n3534961

Абсолютно вірно. Це натяк на ту всю беззаконність по якій зараз влада інваліди по зору першого ступеня.

Бо "ви або хрестик зніміть, або труси одягніть" це стосуєтся европейських демократичних свобод навіт коли країна у стані війни.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:41 Ответить
В тих оонах,європейських,венеціанських та інших комісіях чого тільки не пропонують і не говорять,лиш би нічого не робити...ніколи не забуду працівників червоного хреста,що в перші місяці війни сиділи по львівських дорогих ресторанах,балакали,сміялися і щось писали на компах)))як у гумористичному відео https://youtu.be/_JL0T23XJiQ
показать весь комментарий
10.02.2025 16:42 Ответить
Щоб вже їм усім довелося вивчати ,,обмеження" в умовах воєнного стану! Бо казати про вибори під час війни фаховому юристу, все одно що доводити математику, що 2+2=5! Ну, то най буде ,,5"?!
показать весь комментарий
10.02.2025 16:49 Ответить
А як же вибори 2019 року,зебобікам тоді не здавалось це неправильним,чи для зебобіків війни не існувало?
показать весь комментарий
10.02.2025 16:55 Ответить
то чому сивочолий торгаш не вводив воєнний стан якщо була війна, було АТО це теж саме що зараз на рашці СВО, так до речі там теж воєний стан не вводили тому, що війни ніхто не оголошував офіційно.
показать весь комментарий
10.02.2025 22:10 Ответить
Но ведь Зеленского избрали во время войны!
показать весь комментарий
10.02.2025 16:58 Ответить
Не було режиму воєнного стану. Тому вибори можна було проводити.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:01 Ответить
Была война и сейчас война. А военное положение надо отменить, везде, кроме фронтовой зоны. И провести выборы. Нахрена комендатский час во Львове, только ради узурпации власти.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:08 Ответить
Воєнний стан неконституційний. Має бути запроваджений стан війни, який жодний чином виборів не обмежує
показать весь комментарий
10.02.2025 21:24 Ответить
янетряпковича готують до тинехтокович,поки цівілізовано та по доброму радять піти самому.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:57 Ответить
І це правильно... Але ж скількі крові уже пролито буквально ні за що - просто продав країну для проксі-війни на зовнішнє замовлення, убив мільйон, десятки мільйонів постраждали у дуже великій мірі, поруйнував усю економіку, свободи і демократії більше немає... Зараз вхопився до корита обома копитами і не хоче йти.... І що, думаєте, зможе просто піти? А от у мене питання - треба ж буде його ще спитати потім, чим він думав коли йшов свідомо на війну, коли затягував її, коли демотувавав військових відверто ворожими наказами і стчував мясними штурмами контрнаступ, це ж усе не просто так має минутися?... Ми могли б зупинитися ще в кінці 2022го і було б значно краще. А зараз ми просто нічого не можемо зробити, мабуть що Трамп дав росіянам часу ще +3 місяці щоб вийти на дніпро по усій лінії?.. ох... боюся що так...
показать весь комментарий
10.02.2025 18:10 Ответить
Обмежити термін проживання на волі керівництву держави за видачу грошей (з державного бюджету) на підкуп лохторату: 1000 грн. від з 1 грудня; надбавки вчителям за несприятливі умови праці з 1 січня; доплати до доплат з 1-го вересня; індексаціія пенсій з 1-го березня і т.д.
Виборів немає а підготовка у турборежимі. Це вам не браковані міни клепати.
"Да, наАдінсрокавий? Чи как лі?"
показать весь комментарий
10.02.2025 16:57 Ответить
Зе, даже если останется один, будет до конца с путиным биться. Терять ему нечего!
показать весь комментарий
10.02.2025 17:14 Ответить
🤣
показать весь комментарий
10.02.2025 17:26 Ответить
Нє, ну навряд чи буде битися до кінця, він же і з автомата мабуть стріляти не вміє... втече як почує канонаду у друге...
показать весь комментарий
10.02.2025 18:13 Ответить
якась шавка щось дзявкнула.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:30 Ответить
Рекомендують вони. Не треба слухати цих ідіотів які навіть Європу не чують під ногами. Живуть своїх брюссельських хоромах, де їх обслуговують тисячі слуг. Позбутися від комплексу що панові видніше. Подорослішати.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:36 Ответить
Зєля, йди, краще, сам.. пиши заяву - і пензлюй, ти просрав усе, подарувавши кацапам 20% України і розігнавши українців по світу... не чипляйся за владу до останнього, як та воша кожуха...
показать весь комментарий
10.02.2025 17:59 Ответить
Що ж тепер робити з цією "простроченою легітимністю" нашого нелегітимного? і що тепер робити з актами, що видані/підписані легітимним без належних на то повноважень, бо повноваження вичерпались 20 травня 2024 року
показать весь комментарий
10.02.2025 18:31 Ответить
У кайданки і на нари. Що це за дилема на світлофорі?
показать весь комментарий
10.02.2025 21:25 Ответить
Ну так прийміть закон: всі хто проголосує за зелених - того випустим )) профіт
показать весь комментарий
10.02.2025 20:15 Ответить
 
 