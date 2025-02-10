В ЕК рекомендуют Украине изучить необходимость ограничений военного положения

Гендиректор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман считает, что Украине стоит подумать над изменениями в регулировании военного времени.

Об этом он заявил во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он отметил, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры, учитывая вызовы безопасности.

"Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят. Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить", - пояснил Копман.

Чиновник не стал детализировать, в каких именно вопросах по регулированию военного времени Еврокомиссия ждет изменений.

Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Соединенные Штаты не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения выборов в стране до конца 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения. Для этого надо изменить конституцию и законодательство.

