На фронте произошло 83 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00 на фронте произошло 83 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Покровка и Сорокино Сумской области.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении активность вражеской авиации вылилась в удары по Великому Бурлуку и Шевченково. Противник пытался идти вперед в районе Волчанска, получил отпор.
На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово, в настоящее время продолжается бой.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают пять штурмовых действий российских захватчиков, враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часова Яра.
На Торецком направлении наши защитники отбили три атаки оккупантов вблизи Торецка и Щербиновки, шесть боевых столкновений продолжаются.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении враг десять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка, Времевка и Новоселка. В настоящее время шесть боев продолжаются.
Ситуация на других направлениях
На Гуляйпольском направлении враг нанес удар управляемой авиабомбой по населенному пункту Сичневое, неуправляемыми ракетами трижды бил по Гуляйполю.
На Курском направлении с начала суток состоялось 15 боестолкновений, шесть из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.
На остальных направлениях - без особых изменений.
