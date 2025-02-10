РУС
Теракт возле ТЦК в Павлограде: троих подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога

Взрыв возле ТЦК в Павлограде: суд арестовал трех подозреваемых

Суд избрал трем подозреваемым во взрыве возле админздания Павлоградского РТЦК и СП, который произошел 2 февраля 2025 года, меры пресечения.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, информирует Цензор.НЕТ.

"По ходатайству прокуроров Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона трем гражданам, подозреваемым во взрывах возле админздания Павлоградского РТЦК и СП, избраны меры пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

В прокуратуре не уточняют, когда именно суд принял соответствующее решение.

Теракт возле ТЦК в Павлограде

Вечером 2 февраля возле здания РТКЦ и СП в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв.

СБУ на Днепропетровщине задержала агентурную группу РФ, которая совершила теракт 2 февраля 2025 года.

Речь идет о трех мужчинах в возрасте 21 и 22 лет, которые искали легкий заработок в Telegram-каналах.

СБУ сообщила им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Павлоград (175) теракт (2356) мера пресечения (520) ТЦК (757) Днепропетровская область (4468) Павлоградский район (65)
Топ комментарии
+8
Довічне падалі!!!
показать весь комментарий
10.02.2025 19:15 Ответить
+7
За теракти і роботу на кацапів потрібно за кишки підвішувати
показать весь комментарий
10.02.2025 19:35 Ответить
+6
Одразу видно пріоритети держави:
Якщо крадеш мільярдами - копійчана застава і можливість втекти
Якщо хоч трохи зачепив силовий блок - ніякої застави, все по серйозному, всіх посадити і розстріляти
показать весь комментарий
10.02.2025 19:11 Ответить
Одразу видно пріоритети держави:
Якщо крадеш мільярдами - копійчана застава і можливість втекти
Якщо хоч трохи зачепив силовий блок - ніякої застави, все по серйозному, всіх посадити і розстріляти
показать весь комментарий
10.02.2025 19:11 Ответить
Звісно. Силовий блок - це ж ті, що захищатиме зелену падаль від народу під час наступного Майдану.
показать весь комментарий
10.02.2025 19:30 Ответить
Fedor ********* Кацапе, ти знову тут? Тебе повинні більше турбувати кадирівські загрядотряди, а не наша влада
показать весь комментарий
10.02.2025 20:56 Ответить
Ти один з них? Грудьми стоятимеш проти народу за смарагдове лайно?
показать весь комментарий
10.02.2025 21:51 Ответить
За теракти і роботу на кацапів потрібно за кишки підвішувати
показать весь комментарий
10.02.2025 19:35 Ответить
НАфталиновый Павлик, его же, вроде, родной дед завалил с дробовика.
показать весь комментарий
10.02.2025 19:48 Ответить
Остолоп
показать весь комментарий
10.02.2025 19:54 Ответить
А за браковані міни? Чи ето другоє?
показать весь комментарий
10.02.2025 19:44 Ответить
Serhii #597124 Твої фсбешні вуха дуже дуже добре видно. Ви дуже примітивні.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:02 Ответить
Тобто по факту нічого сказати, як і думав)) Жгі далі, не соромся підлизувати зеленському))
показать весь комментарий
10.02.2025 21:20 Ответить
Довічне падалі!!!
показать весь комментарий
10.02.2025 19:15 Ответить
Зараз новенькі фсб-шні троляки повилазять , і вороже іпсо триватиме
показать весь комментарий
10.02.2025 19:45 Ответить
Тільки в новинах з'являється слово ,,ТЦК» , налітають фсбешні боти. Методичка однакова, тцкунів на фронт. В ТЦК ні ногою, поки не підуть на фронт прокурори, депутати, чиновники і їх діти і родичі. Але ці боти мовчать про те, що вся ця когорта накрала дуже багато грошей, більшість дітей і родичів вже за кордоном, житло теж придбали. Коли ворог підійде до Київа на 100км, вони швиденько здриснуть за кордон. А от СРСР 2.0 будуть будувати прості українці під керівництвом московитів. Сто років тому це вже було, єдине чого тоді не очікували українці, так це те, що через дванадцять років доведеться дітей їсти.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:59 Ответить
Так і є, друже. Навіть не беручи до уваги московських тролів, то поклади сцикунів та ухилянтів на цензорі перевищують усі можливі межі.
показать весь комментарий
10.02.2025 22:21 Ответить
і їх тут лагідно плекають
показать весь комментарий
10.02.2025 22:48 Ответить
Тре смотреть в корень, бо все остальное- производная из этого. Херсон, Кр.Рог, Днепропетровск, Донецк, нефиг утаивать- ну, оч бандитские города. мафия рулит. Этот узелок развяжи,и не будет тебе ни терактов, как и Юль, Паш, да матюкливых Чучм и иже
показать весь комментарий
10.02.2025 19:53 Ответить
Тю, чуть не забыл, не будет главного зечка Пырдуковича. АМИНЬ !!!
показать весь комментарий
10.02.2025 19:58 Ответить
Маминих квіточок в СІЗО? Та їм же там погані дядьки можуть зіпсувати ніжні рожеві дупки.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:49 Ответить
 
 