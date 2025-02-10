Теракт возле ТЦК в Павлограде: троих подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога

Суд избрал трем подозреваемым во взрыве возле админздания Павлоградского РТЦК и СП, который произошел 2 февраля 2025 года, меры пресечения.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, информирует Цензор.НЕТ.

"По ходатайству прокуроров Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона трем гражданам, подозреваемым во взрывах возле админздания Павлоградского РТЦК и СП, избраны меры пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

В прокуратуре не уточняют, когда именно суд принял соответствующее решение.

Теракт возле ТЦК в Павлограде

Вечером 2 февраля возле здания РТКЦ и СП в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв.

СБУ на Днепропетровщине задержала агентурную группу РФ, которая совершила теракт 2 февраля 2025 года.

Речь идет о трех мужчинах в возрасте 21 и 22 лет, которые искали легкий заработок в Telegram-каналах.

СБУ сообщила им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

