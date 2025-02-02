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У здания РТКЦ в Павлограде раздался взрыв, ранен человек, - полиция

Біля ТЦК у Павлограді пролунав вибух

Вечером 2 февраля возле здания РТКЦ и СП в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Полиции Днепропетровской области.

"По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40. На место немедленно выехали правоохранители", - пишут правоохранители.

О деталях полицейские обещают сообщить позже.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 1 февраля 2025 года военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Позже нападавший был задержан.

Также сообщалось о взрыве в Ривненском ТЦК: один человек погиб, 6 ранены

Смотрите также: Убийство военного ТЦК на АЗС в Пирятине: двум жителям Полтавщины сообщено о подозрении. ФОТО

Автор: 

взрыв (6806) Павлоград (153) ТЦК (606) Днепропетровская область (4071) Павлоградский район (24)


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Топ комментарии
+31
Терористичні акти, інспіровані росією.
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02.02.2025 19:59 Ответить
+24
Ні, треба закувати народ у кандали і позбавити його всякого вибору. У комуняк був "червоний терор" а тут буде "зелений".
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02.02.2025 20:25 Ответить
+18
Та нікого вже не банять. Тут купа тролів з РФ працює, толку нема банити. Щодня по три-чотири нових ніка. Павлик Морозов, Стецько, Артмінд...
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02.02.2025 20:03 Ответить
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в УКРАЇНІ ще дуже багато ухилянтів, які зобов'язані обороняти державу Україну:
1. Працівники ТЦК та СП;
2. Працівники національної поліції;
3. Працівники СБУ;
4. Працівники національної гвардії;
5. Працівники державної митної служби;
6. Працівники державної прикордонної служби;
7. Працівники держспецтрансслужби;
8. Працівники державної податкової служби;
9. Працівники державної міграційної;
10. Працівники ДСНС;
11. Працівники прокуратури.
І всі обучені і добре володіють зброєю, і дали ПРИСЯГУ
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06.02.2025 18:29 Ответить
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