У здания РТКЦ в Павлограде раздался взрыв, ранен человек, - полиция

Вечером 2 февраля возле здания РТКЦ и СП в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Полиции Днепропетровской области.

"По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40. На место немедленно выехали правоохранители", - пишут правоохранители.

О деталях полицейские обещают сообщить позже.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 1 февраля 2025 года военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Позже нападавший был задержан.

Также сообщалось о взрыве в Ривненском ТЦК: один человек погиб, 6 ранены

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