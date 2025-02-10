Конгрессмен-республиканец Уилсон предлагает закон о ленд-лизе, чтобы США отправили Украине "победное оружие"
В понедельник, 10 февраля, член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон сообщил, что инициирует законопроект о предоставлении американскому президенту Дональду Трампу полномочий передать Украине "победное оружие" через ленд-лиз.
Об этом он написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Уилсон заявил, что внесет в Конгресс Акт о ленд-лизе "Свобода прежде всего" (Freedom First Lend-Lease Act), который предоставит Трампу "гибкие полномочия для отправки победного оружия нашим партнерам, в частности Украине".
Конгрессмен отметил, что это поможет "сдержать военного преступника Путина, как это должен был бы сделать Байден уже давно".
"Заставьте Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы!" - добавил конгрессмен-республиканец.
Других подробностей Уилсон не раскрыл.
Лэнд-лиз для Украины от США
9 мая 2022 года президент США Джо Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине - 2022, который позволит задействовать программу ускоренной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.
1 октября 2022 года он вступил в силу.
Оружие по ленд-лизу Украина не получала, поскольку США использовали другие пути.
В то же время в Европарламенте призвали принять аналог американского ленд-лиза для Украины.
Для чого слухати продажних людей ,які не тримають свого слова ?
Він то не дурний, але його дуже багато і він іноді забуває що казав раніше.
і він так і сказав "чємодан ,вокзал, Варшава "
Реєстрація: 03.02.2025
.
у нас капіталізм
багатий не ризикне, бо гроші у труні ні до чого
бідний ризикне якщо платять достойно
це краще ніж бусіки та озверіле тцк яке я наприклад буду вбивати якщо мене будуть бити, я не терпіла...
І ще, я не хавжди згоден з Портніковим, але...
Це дослівно . Що змінилося від цього?
Портніков став патріотом?
Чи просто ,як мерзотник покриває корупцію?
Ніби не розуміючи - що корупція ,це те ,що вбиває українських солдат і допомагає перемагати ворогу?
Наведи приклад де твій правдоруб Портніков вказує Реальні Причини того ,що країна опинилася на межі катастрофи - а саме вказує на діяльність Завгоспа та Піаніста?
Давай дАсвіданія!
Байден і Трамп два чоботи - пара . Тільки Трамп позбавлений лицемірства Байденівських посіпак . Робить те саме ,тільки не прикриває це солодкими казочками
ну так принаймні все те виглядає
я на місці трампона голосно дав пукіну 24 години зібратись нахер
а потім розвалив нахер усе томагавками
ніяке яз срасія не запустить
у всіх діти та гроші на заході як мінімум
я не політік (***** та провокатор, як писав пєлєвєн)
ВІдповідний закон тоді був прийнятий Конгресом і підписаний президентом Байденом.
Громадяни України 25000 голосами підтримали петицію Президенту України про необхідність офіційного звернення до уряду США по лендліз.
Офіційного звернення так і не відбулося, і військовою допомогою у лендліз Україна не скористалася.
єрмаку бубочкєлендліз , та йому сказали що це дорого, і не треба у амерів це брати.
Але в будь-якому випадку цікаво, чого ж це Бідон не добився масштабної допомоги
Але це форма кредиту, тобто поставок у кредит! Може погашення ц на 50 років, хтозна як підпишуть!
Але річ про те, що Бубону нашептали, шо кредит це погано, не погоджуйся мовляв! Ти такий
в обісцяних оливкових штанахя які давно не прализ грізним небритим обличчям , що тобі безкоштовно дадуть винь і полож!
що він порадить?
як хер смоктати?
треба заборонити дідам керувати державою
принаймні проходити огляд у геронтолога раз на півроку як повії у гінеколога
Трамп опублікував цитату Путіна з похвалою за тиск на Європу 21:59
======
Класика, хороший і поганий поліцейський))
Байден закон прийнятий Конгресом підписав и більше нічого не робив.
У січні 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Сенаті США Джон Корнін створив законопроєкт про ленд-ліз для України, співавторами якого стали Роджер Вікер, Бенджамін Кардін та Джин Шахін.
Сенаторка Шахін зазначила:
"Цей законопроєкт гарантує, що бюрократичні перешкоди не завадять адміністрації діяти швидко, щоб надати Україні інструменти, необхідні для захисту цивільного населення, якщо Путін вирішить вторгнутися. Кремль дорого заплатить за ескалацію цієї кризи, а США підкріплять справою свої обіцянки допомогти Україні захиститися."
Ось https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 закон про лендліз
Sponsor: Sen. Cornyn, John [R-TX] (Introduced 01/19/2022)
Дата 19 січня 2022, республіканець
Демократи підтримали 6 квітня 2022
Байден більше місяця не підписував, підписав 9 травня 2022
Цього разу законопроект про лендліз призначається не тільки на Україні, але і іншим партнерам США:
"Вілсон заявив, що внесе до Конгресу Акт про ленд-ліз "Свобода насамперед" (Freedom First Lend-Lease Act), який надасть Трампу "гнучкі повноваження для відправлення переможної зброї нашим партнерам, зокрема Україні". Джерело: https://censor.net/ua/n3535033
зброя не більше ніж на 5 років, можна забрати раніше
країна отримувач підписує договір по компенсації всіх витрат, включно зі знищенною зброєю
Для України ці вимоги прибрали, також не встановили терміни повернення
Також в січневому варіанті від республіканця - термін дії був до "виведення рос.військ"
Демократи встановили термін дії до 1 жовтня 2023
Був безоплатний лендліз, но........
Зараз також є лендліз, но на умовах повної оплати, та за дозволом президента
трампон виграв не просто так
це як і наш президент 2014
так накерував що вибрали зесрань
нація мрійників, блеать
я зазе не голосував
а убивать вас будем и после войни
на курортах даже топить, єто беспалевно, проверено 😁
подожди
а пока пососи у пукіна
вам же кацапам так єто нравится
https://streamable.com/qyt9rp
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что внесёт законопроект о ленд-лизе для Украины, который будет называться Freedom First Lend-Lease Act ("Свобода прежде всего", по аналогии с лозунгом MAGA "Америка прежде всего"). Джо Уилсон - крутейший республиканец, который голосовал за все без исключения законопроекты о помощи Украине в течение этих трёх лет, в том числе он один из 10 республиканцев, подписавших discharge petition против спикера Джонсона, когда тот не хотел выносить украинский бюджет на голосование.
Но это всё теория. А на практике нужно понимать три вещи.
І. Чтобы закон о ленд-лизе прошёл, нужно пройти следующий путь:
1. Спикер Джонсон должен вынести его на голосование в Конгрессе.
2. Конгресс должен проголосовать за математическим большинством (50% + 1 голос).
3. Джон Тьюн должен вынести его на голосование в Сенате.
4. Сенат должен проголосовать за 60% голосов.
5. Закон должен подписать Трамп.
Данный путь, как вы понимаете, обломится уже на первом пункте.
ІІ. У Трампа есть $1 млрд PDA от Байдена + ещё $4,8 млрд от перерасчёта бюджетов 2023-24. Если Трамп захочет выделить помощь, то ему для этого не нужен отдельный закон о ленд-лизе - он может взять и сделать это прямо сейчас.
ІІІ. Как пишет компетентный в этих вопросах координатор проекта Liberty Ukraine Джон Ридж, в любом случае нужен дополнительный бюджет на закупки вооружения взамен поставленному Украине, иначе этот закон о ленд-лизе уйдёт в никуда, как и ленд-лиз, принятый в 2022 году. Может ли Конгресс теоретически выделить эти средства в обмен на редкоземельные материалы? Пока, думаю, об этом слишком рано говорить. Во-первых, потому что давайте посмотрим вначале, что будет в мирном плане Келлога. Во-вторых, Пентагон сейчас затеял большую реформу программы госзакупок вооружений, и в том числе для этого был назначен Пит Хегсет. Как пойдёт реформа, сколько на это уйдёт времени, захотят ли они выделять новое вооружение до реформы... Здесь пока остаётся только ждать.