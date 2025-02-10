РУС
Конгрессмен-республиканец Уилсон предлагает закон о ленд-лизе, чтобы США отправили Украине "победное оружие"

В понедельник, 10 февраля, член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон сообщил, что инициирует законопроект о предоставлении американскому президенту Дональду Трампу полномочий передать Украине "победное оружие" через ленд-лиз.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Уилсон заявил, что внесет в Конгресс Акт о ленд-лизе "Свобода прежде всего" (Freedom First Lend-Lease Act), который предоставит Трампу "гибкие полномочия для отправки победного оружия нашим партнерам, в частности Украине".

Конгрессмен отметил, что это поможет "сдержать военного преступника Путина, как это должен был бы сделать Байден уже давно".

"Заставьте Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы!" - добавил конгрессмен-республиканец.

Других подробностей Уилсон не раскрыл.

Ленд-ліз для України: конгресмен-республіканець Джо Вілсон ініціює закон

Лэнд-лиз для Украины от США

9 мая 2022 года президент США Джо Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине - 2022, который позволит задействовать программу ускоренной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

1 октября 2022 года он вступил в силу.

Оружие по ленд-лизу Украина не получала, поскольку США использовали другие пути.

В то же время в Европарламенте призвали принять аналог американского ленд-лиза для Украины.

Топ комментарии
+15
Джо Вілсону за позицію-респект...
показать весь комментарий
10.02.2025 22:52 Ответить
+13
Добре було б. Лендліз це напевно єдиний спосіб виграти і закінчити війну. Все інше включаючи вмовляння *****, компроміси, переговори в очах ***** виглядають слабкість Заходу. А коли гопник бачить слабкість жертви він вже собою не керує а тільки нападає
показать весь комментарий
10.02.2025 23:27 Ответить
+11
І що? Лендліз для України Байден вибив. Але Єрмак був категорично проти, і відмовив Зеленского погодитись. Мотивуючи, що це за гроші, і повертати потрібно. Ага. Років через 30 почали б. Але вже вільною країною.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оптимістично
показать весь комментарий
10.02.2025 22:48 Ответить
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ y РАШКИНА: Маски Трампа - ютуб
показать весь комментарий
10.02.2025 23:01 Ответить
Невже портніков , ,позбавлений демпартівських грантів почне говорити правду ? ))) Чи як завше - Байден порятув Україну ?
показать весь комментарий
10.02.2025 23:52 Ответить
невже робота Портнікова обмежується тільки роботою на РС? Еспресо дивитесь? Його власні блоги на ютуб дивитеся?
показать весь комментарий
11.02.2025 00:08 Ответить
Я не дивлюся Портнікова.Після заяв на кшталт " Кому не подобається корупція -чємодан ,вокзал, Варшава ", я його взагалі виключив з моїх інформаційних радарів . А після того ,як він викликав на диспут Любарського - а потім злився . То втратив і будь яку мою повагу .
Для чого слухати продажних людей ,які не тримають свого слова ?
показать весь комментарий
11.02.2025 00:16 Ответить
ще він недавно заявив, що воювати повинні бідні. це не цитата, просто головна думка його слів.

Він то не дурний, але його дуже багато і він іноді забуває що казав раніше.
показать весь комментарий
11.02.2025 00:59 Ответить
Дай посилання
показать весь комментарий
11.02.2025 01:13 Ответить
загугли "портніков воювати мають бідні" дивись оригінальне відео.

і він так і сказав "чємодан ,вокзал, Варшава "
показать весь комментарий
11.02.2025 01:17 Ответить
Олександр САТ РАМ #601301

Реєстрація: 03.02.2025

.
показать весь комментарий
11.02.2025 01:41 Ответить
ну все вірно він каже
у нас капіталізм

багатий не ризикне, бо гроші у труні ні до чого
бідний ризикне якщо платять достойно

це краще ніж бусіки та озверіле тцк яке я наприклад буду вбивати якщо мене будуть бити, я не терпіла...
показать весь комментарий
11.02.2025 03:41 Ответить
то все зрозуміло. питання тільки в " якщо платять достойно"
показать весь комментарий
11.02.2025 08:03 Ответить
Він трохи не так сказав, не маніпулюйте і не виривайте слова з контексту
показать весь комментарий
11.02.2025 01:12 Ответить
Я передав сенс його твердження , а не точну цитату
показать весь комментарий
11.02.2025 01:18 Ответить
Ви передали те, що вам було вигідно. Щоб передати сенс треба написати всю цитату.
І ще, я не хавжди згоден з Портніковим, але...
показать весь комментарий
11.02.2025 02:41 Ответить
Якщо тебе хвилює, що в тебе корумпована країна, а не те, що цієї країни скоро не буде, то валіза, вокзал, Варшава, і не морочи нікому голову",
Це дослівно . Що змінилося від цього?
Портніков став патріотом?
Чи просто ,як мерзотник покриває корупцію?
Ніби не розуміючи - що корупція ,це те ,що вбиває українських солдат і допомагає перемагати ворогу?
показать весь комментарий
11.02.2025 10:07 Ответить
Знову тільки частина того що він зказав. Тільки та частина, яка тобі вигідна
показать весь комментарий
11.02.2025 10:41 Ответить
Скільки людям не говори правди - вони продовжують вірити в своїх Божків.)))
Наведи приклад де твій правдоруб Портніков вказує Реальні Причини того ,що країна опинилася на межі катастрофи - а саме вказує на діяльність Завгоспа та Піаніста?
показать весь комментарий
11.02.2025 10:46 Ответить
Ти займаєшся маніпуляціями і підтасовкою фактів, а я маю тобі щось доводити??? Нхя не попутав???
показать весь комментарий
11.02.2025 17:09 Ответить
Що і потрібно було довести - коли діло стосується фактів - фанати Портнікова зливаються ,як і їх кумир
показать весь комментарий
11.02.2025 17:18 Ответить
Брехню розности і діло робити - це дві велики різниці. Мені з примітивними маніпуляторами не має про, що говорити і щось доводити.
Давай дАсвіданія!
показать весь комментарий
11.02.2025 17:44 Ответить
Наталия Гончар Ви звертаєтесь до фсбешного бота.
показать весь комментарий
11.02.2025 00:59 Ответить
а правда, доречі ,яка ТРАМП РЯТУЄ УКРАЇНУ чи ПУТІНА?
показать весь комментарий
11.02.2025 00:09 Ответить
Трамп виходить зі своїх власних інтересів. І йому глибоко н...рати на Україну і Путіна . І він вчинить так йому вигідно , а не комусь.
Байден і Трамп два чоботи - пара . Тільки Трамп позбавлений лицемірства Байденівських посіпак . Робить те саме ,тільки не прикриває це солодкими казочками
показать весь комментарий
11.02.2025 00:20 Ответить
який інтерес виглядати фуфлом та сциклом?
ну так принаймні все те виглядає

я на місці трампона голосно дав пукіну 24 години зібратись нахер
а потім розвалив нахер усе томагавками

ніяке яз срасія не запустить
у всіх діти та гроші на заході як мінімум
показать весь комментарий
11.02.2025 03:44 Ответить
Але ви не стали Трампом. ))
показать весь комментарий
11.02.2025 10:09 Ответить
звісно, в мене є професія 😁
я не політік (***** та провокатор, як писав пєлєвєн)
показать весь комментарий
11.02.2025 10:26 Ответить
Олександр САТ РАМ #601301 Що ти забув на українському сайті?
показать весь комментарий
11.02.2025 00:55 Ответить
Рятую Україну від патріотів-Швондєрів
показать весь комментарий
11.02.2025 01:23 Ответить
Олександр САТ РАМ #601301

Реєстрація: 03.02.2025
показать весь комментарий
11.02.2025 01:40 Ответить
Я зареєстрований на цьому форумі раніше чим Ви))
показать весь комментарий
11.02.2025 09:58 Ответить
Пропозиція непогана - якшо це не піар
показать весь комментарий
10.02.2025 22:48 Ответить
Перший раз лендліз для України також пропонували республіканці.
ВІдповідний закон тоді був прийнятий Конгресом і підписаний президентом Байденом.
Громадяни України 25000 голосами підтримали петицію Президенту України про необхідність офіційного звернення до уряду США по лендліз.
Офіційного звернення так і не відбулося, і військовою допомогою у лендліз Україна не скористалася.
показать весь комментарий
11.02.2025 01:31 Ответить
Я читав десь, що Бідон Жон ( ДжоняБайденко) пропонував єрмаку бубочкє лендліз , та йому сказали що це дорого, і не треба у амерів це брати.
Але в будь-якому випадку цікаво, чого ж це Бідон не добився масштабної допомоги
показать весь комментарий
10.02.2025 22:50 Ответить
Ленд Ліз - це по самому своєму визначенню означає, що безкоштовно, повертається вціліла техніка
показать весь комментарий
10.02.2025 22:53 Ответить
Так! Втрачена в бою списується!!
Але це форма кредиту, тобто поставок у кредит! Може погашення ц на 50 років, хтозна як підпишуть!
Але річ про те, що Бубону нашептали, шо кредит це погано, не погоджуйся мовляв! Ти такий в обісцяних оливкових штанахя які давно не прали з грізним небритим обличчям , що тобі безкоштовно дадуть винь і полож!
показать весь комментарий
10.02.2025 23:15 Ответить
Відомий комічний персонаж Арестович з колегами у блогах тоді "обгрунтовували" думку, що лендліз Україні не потрібен, бо за нього треба буде платити, а зараз- "...дають на шару - беремо на шару"(с) А. Наслідки відомі. Арестович пішов з радників, а ЗСУ залишилися без зброї США у лендліз.
показать весь комментарий
11.02.2025 01:40 Ответить
хто мог того педіка та патякало призначити радником?
що він порадить?
як хер смоктати?
показать весь комментарий
11.02.2025 03:47 Ответить
"Бидон" должен был добиваться, что б у него приняли помощь? Но не добился?
показать весь комментарий
11.02.2025 02:57 Ответить
я думаю в нього маразм
треба заборонити дідам керувати державою

принаймні проходити огляд у геронтолога раз на півроку як повії у гінеколога
показать весь комментарий
11.02.2025 03:48 Ответить
Але спершу прогнати з політики блазнів та ларьочників.
показать весь комментарий
11.02.2025 09:22 Ответить
Голос вопиющего в пустыне...
показать весь комментарий
10.02.2025 22:52 Ответить
Джо Вілсону за позицію-респект...
показать весь комментарий
10.02.2025 22:52 Ответить
Радує що все ще є конгресмени-республіканці, а не одні лише MAGA-конгресмени.
показать весь комментарий
10.02.2025 22:57 Ответить
Мага у респів у меншості.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:45 Ответить
І що? Лендліз для України Байден вибив. Але Єрмак був категорично проти, і відмовив Зеленского погодитись. Мотивуючи, що це за гроші, і повертати потрібно. Ага. Років через 30 почали б. Але вже вільною країною.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:11 Ответить
Ага. І я ж про це.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:16 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 23:32 Ответить
Ну так тому Трамп каже вибори : Зеля, вийди звідси, розбійнику.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:47 Ответить
Байден "вибив" ленд-ліз?!
Байден закон прийнятий Конгресом підписав и більше нічого не робив.

У січні 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Сенаті США Джон Корнін створив законопроєкт про ленд-ліз для України, співавторами якого стали Роджер Вікер, Бенджамін Кардін та Джин Шахін.
Сенаторка Шахін зазначила:
"Цей законопроєкт гарантує, що бюрократичні перешкоди не завадять адміністрації діяти швидко, щоб надати Україні інструменти, необхідні для захисту цивільного населення, якщо Путін вирішить вторгнутися. Кремль дорого заплатить за ескалацію цієї кризи, а США підкріплять справою свої обіцянки допомогти Україні захиститися."
показать весь комментарий
10.02.2025 23:57 Ответить
Прям таки "вибив"

Ось https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 закон про лендліз
Sponsor: Sen. Cornyn, John [R-TX] (Introduced 01/19/2022)
Дата 19 січня 2022, республіканець

Демократи підтримали 6 квітня 2022
Байден більше місяця не підписував, підписав 9 травня 2022
показать весь комментарий
11.02.2025 00:36 Ответить
Так і було, і слід зауважити, що той Закон про лендліз був спрямований саме на надання Україні військового обладнання на виключно пільгових умовах, без визначення терміну розрахунку за надане у лендліз військове обладнання.

Цього разу законопроект про лендліз призначається не тільки на Україні, але і іншим партнерам США:

"Вілсон заявив, що внесе до Конгресу Акт про ленд-ліз "Свобода насамперед" (Freedom First Lend-Lease Act), який надасть Трампу "гнучкі повноваження для відправлення переможної зброї нашим партнерам, зокрема Україні". Джерело: https://censor.net/ua/n3535033
показать весь комментарий
11.02.2025 01:49 Ответить
Оригінальний закон для всіх країн:
зброя не більше ніж на 5 років, можна забрати раніше
країна отримувач підписує договір по компенсації всіх витрат, включно зі знищенною зброєю

Для України ці вимоги прибрали, також не встановили терміни повернення

Також в січневому варіанті від республіканця - термін дії був до "виведення рос.військ"
Демократи встановили термін дії до 1 жовтня 2023

Був безоплатний лендліз, но........

Зараз також є лендліз, но на умовах повної оплати, та за дозволом президента
показать весь комментарий
11.02.2025 02:02 Ответить
демократи куколди
трампон виграв не просто так
це як і наш президент 2014
так накерував що вибрали зесрань
показать весь комментарий
11.02.2025 04:03 Ответить
То ваш кум там присутствовал, когда ермак Писяграя отговаривал , чи вы сами?
показать весь комментарий
11.02.2025 02:59 Ответить
Добре було б. Лендліз це напевно єдиний спосіб виграти і закінчити війну. Все інше включаючи вмовляння *****, компроміси, переговори в очах ***** виглядають слабкість Заходу. А коли гопник бачить слабкість жертви він вже собою не керує а тільки нападає
показать весь комментарий
10.02.2025 23:27 Ответить
Ще б в обмін на лендліз забрали кудись кодло саботажників і мародерів, було б взагалі шикарно.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:49 Ответить
сам прибери, все за тебе має хтось зробити
нація мрійників, блеать
показать весь комментарий
11.02.2025 04:07 Ответить
Дійсно блювати хочеться. Я,стариган, вже одну паскуду два рази їздив прибирати, так ви, молокососи, натомість ще паскуднішого вибрали.
показать весь комментарий
11.02.2025 15:01 Ответить
це ти кому, прибиральник?
я зазе не голосував
показать весь комментарий
11.02.2025 17:44 Ответить
Такі да, сьогодні вже виявляється ніхто за нього взагалі не голосував, крім 95-го кварталу, швидше повірю, що Коломойша на дільницю не ходив, бо бухав.
показать весь комментарий
11.02.2025 19:41 Ответить
вибач забув тобі бюлетень сфоткати
показать весь комментарий
11.02.2025 19:44 Ответить
Можливо насправді за московського блазня майже ніхто не голосував, виграв він їх за рахунок фальсифікацій. Куди інакше могли піти корупційні кошти на вибори від фсб?
показать весь комментарий
12.02.2025 00:05 Ответить
та ні, й зара ще ідіотів вистачає що не розуміють хто у всьому винен
показать весь комментарий
12.02.2025 02:52 Ответить
Ні, голосували, але більшість з 73% за Голобородько. Взагалі то ті вибори повинні стати предметом прискіпливого кримінального розслідування - кандидат на пост президента в ролі Голобородько це шахрайство, потім історія з аналізами на наркотики і ще там набереться купа дрібниць по фінансуванню, створенню і реєстрації партії слуг.
показать весь комментарий
12.02.2025 20:05 Ответить
Это же что такое должно приехать в ленд-лиз, чтобы переломить ситуацию на фронте, учитывая текущее положение дел?
показать весь комментарий
11.02.2025 03:50 Ответить
приедет тебе в морду, кацап
а убивать вас будем и после войни
на курортах даже топить, єто беспалевно, проверено 😁
показать весь комментарий
11.02.2025 04:08 Ответить
Адрес ТЦК подсказать?))
показать весь комментарий
11.02.2025 17:00 Ответить
не, я лично приеду к вам в московию, буду грабить и убивать, никто не помешает

подожди
а пока пососи у пукіна
вам же кацапам так єто нравится
показать весь комментарий
11.02.2025 17:46 Ответить
Приедешь, приедешь, а пока напиши список мамке в магазин, чтобы тебя самого злые военкомы не загребли)))
показать весь комментарий
11.02.2025 17:57 Ответить
Поглядим, сколько времени он, после этого предложения, будет оставаться конгрессменом
показать весь комментарий
10.02.2025 23:31 Ответить
Думаете Трамп его уволит?
показать весь комментарий
11.02.2025 03:00 Ответить
Полагаю, что да.
показать весь комментарий
11.02.2025 17:20 Ответить
Та аби! заберу всі свої погані слова про трампа назад!
показать весь комментарий
10.02.2025 23:39 Ответить
Давно пора відправити Україні переможну зброю! Але не думаю що рудий це зробить.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:41 Ответить
Над рудим стоїть конгресс.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:48 Ответить
там не "над" і не "під". вони всі разом стоять. закон без підпису президента діяти не буде. більше того, той закон мало внести у Конгрес. головне - це його поставити на голосування. а це рішення виключно Майка Джонсона, який може поставити, а може і не поставити на голосування, тобто як йому захочеться. а йому захочеться тільки тоді, коли захочеться Трампу. тобто буде так, як скаже Трамп.
показать весь комментарий
11.02.2025 02:50 Ответить
О. Дуже перспективна новина. Зайду за кілька годин, нехай коментарі місцевих геополітиків настояться
показать весь комментарий
10.02.2025 23:50 Ответить
ну так, дадуть зброї на мільярд а запишуть що боргуємо трильйон.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:57 Ответить
та тебе все плохо. Снесут кремль вместе с ******, ты будешь опять недоволным - почему мавзалей не зацепили.
показать весь комментарий
11.02.2025 03:02 Ответить
А тим часом такер карлсон розродився новим висєром. Виявляється, він точно знає, що українські військові продають американську зброю мексиканським наркокартелям:



https://streamable.com/qyt9rp
показать весь комментарий
11.02.2025 00:30 Ответить
Сколько ж ему проплатили кремляди...💲
показать весь комментарий
11.02.2025 00:37 Ответить
А могли би демократи, хоч один раз запропонувати закон
показать весь комментарий
11.02.2025 00:38 Ответить
Где он был 2 года назад когда ваша Маркарова заявляла что "ленл-лиз " ненужен , арестович кричал что "надо будет вернуть денги " .....
показать весь комментарий
11.02.2025 00:54 Ответить
Це "нарешті" вже майже три роки припадає пилом.
показать весь комментарий
11.02.2025 09:27 Ответить
День бабака якийсь. Типу був цей ленд-ліз при Байдені, дід золоті гори обіцяв, усі стоячі аплодували))) Знову така ж ху..ня? Чи на цей час вже буде ленд-ліз а не мильна бульбашка?
показать весь комментарий
11.02.2025 03:55 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/17162 Быть Или:

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что внесёт законопроект о ленд-лизе для Украины, который будет называться Freedom First Lend-Lease Act ("Свобода прежде всего", по аналогии с лозунгом MAGA "Америка прежде всего"). Джо Уилсон - крутейший республиканец, который голосовал за все без исключения законопроекты о помощи Украине в течение этих трёх лет, в том числе он один из 10 республиканцев, подписавших discharge petition против спикера Джонсона, когда тот не хотел выносить украинский бюджет на голосование.

Но это всё теория. А на практике нужно понимать три вещи.
І. Чтобы закон о ленд-лизе прошёл, нужно пройти следующий путь:
1. Спикер Джонсон должен вынести его на голосование в Конгрессе.
2. Конгресс должен проголосовать за математическим большинством (50% + 1 голос).
3. Джон Тьюн должен вынести его на голосование в Сенате.
4. Сенат должен проголосовать за 60% голосов.
5. Закон должен подписать Трамп.
Данный путь, как вы понимаете, обломится уже на первом пункте.
ІІ. У Трампа есть $1 млрд PDA от Байдена + ещё $4,8 млрд от перерасчёта бюджетов 2023-24. Если Трамп захочет выделить помощь, то ему для этого не нужен отдельный закон о ленд-лизе - он может взять и сделать это прямо сейчас.
ІІІ. Как пишет компетентный в этих вопросах координатор проекта Liberty Ukraine Джон Ридж, в любом случае нужен дополнительный бюджет на закупки вооружения взамен поставленному Украине, иначе этот закон о ленд-лизе уйдёт в никуда, как и ленд-лиз, принятый в 2022 году. Может ли Конгресс теоретически выделить эти средства в обмен на редкоземельные материалы? Пока, думаю, об этом слишком рано говорить. Во-первых, потому что давайте посмотрим вначале, что будет в мирном плане Келлога. Во-вторых, Пентагон сейчас затеял большую реформу программы госзакупок вооружений, и в том числе для этого был назначен Пит Хегсет. Как пойдёт реформа, сколько на это уйдёт времени, захотят ли они выделять новое вооружение до реформы... Здесь пока остаётся только ждать.
показать весь комментарий
11.02.2025 06:29 Ответить
головне, якщо примуть, щоб зеленський не злив, як минулий закон.
показать весь комментарий
11.02.2025 06:56 Ответить
а що сталось з попереднім лeндлізом?
показать весь комментарий
11.02.2025 11:33 Ответить
Дерьмак відмовився .
показать весь комментарий
11.02.2025 11:50 Ответить
 
 