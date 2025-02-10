Конгрессмен-республиканец Уилсон предлагает закон о ленд-лизе, чтобы США отправили Украине "победное оружие"

В понедельник, 10 февраля, член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон сообщил, что инициирует законопроект о предоставлении американскому президенту Дональду Трампу полномочий передать Украине "победное оружие" через ленд-лиз.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Уилсон заявил, что внесет в Конгресс Акт о ленд-лизе "Свобода прежде всего" (Freedom First Lend-Lease Act), который предоставит Трампу "гибкие полномочия для отправки победного оружия нашим партнерам, в частности Украине".

Конгрессмен отметил, что это поможет "сдержать военного преступника Путина, как это должен был бы сделать Байден уже давно".

"Заставьте Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы!" - добавил конгрессмен-республиканец.

Других подробностей Уилсон не раскрыл.

Также читайте: В США Палата представителей приняла оборонный бюджет-2025 без продления ленд-лиза

Лэнд-лиз для Украины от США

9 мая 2022 года президент США Джо Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине - 2022, который позволит задействовать программу ускоренной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

1 октября 2022 года он вступил в силу.

Оружие по ленд-лизу Украина не получала, поскольку США использовали другие пути.

В то же время в Европарламенте призвали принять аналог американского ленд-лиза для Украины.